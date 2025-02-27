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"Нашел брешь в границе". Похищенного ребенка хотят вывезти из России - РИА Новости, 27.02.2025
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08:00 27.02.2025 (обновлено: 13:12 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/pokhischenie-2001774539.html
"Нашел брешь в границе". Похищенного ребенка хотят вывезти из России
"Нашел брешь в границе". Похищенного ребенка хотят вывезти из России - РИА Новости, 27.02.2025
"Нашел брешь в границе". Похищенного ребенка хотят вывезти из России
В Новосибирске уже полторы недели разыскивают Олега Карпова и его шестилетнего сына. Во время прогулки отец схватил двоих детей и затащил в машину, но девочку... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T08:00:00+03:00
2025-02-27T13:12:00+03:00
общество
россия
новосибирск
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Дарья Юдкина. В Новосибирске уже полторы недели разыскивают Олега Карпова и его шестилетнего сына. Во время прогулки отец схватил двоих детей и затащил в машину, но девочку успела забрать мать, Вера Головина. По ее словам, похищение было тщательно спланировано. О том, как развиваются события, — в материале РИА Новости."Неизвестные в масках"Все случилось 16 февраля. Вера вышла на прогулку с пятилетней дочерью и шестилетним сыном. Поводом стал приезд бывшего супруга. "Суд разрешил Олегу встречи с детьми только в моем присутствии. На этом настояла и опека", — рассказывает Головина.Отец нес дочь на плечах, а сына вел за руку. Мать шла позади с нынешним мужем. "Когда бывший супруг вышел из двора, сразу захлопнул калитку. К нам подбежали неизвестные люди в масках и капюшонах, попытались перекрыть выход", — вспоминает Вера.Карпов посадил детей в машину. Когда Вере с мужем удалось вырваться, автомобиль уже выезжал со двора. Она успела открыть дверцу и вытащить дочь. Забрать сына не хватило сил: его удерживал водитель. Машина тронулась и наехала девочке на ногу, позже ей диагностировали ушиб мягких тканей стопы."Жалею, что не забрал дочь"Вера сразу обратилась в полицию. Она боится, что экс-супруг увезет сына в Австралию: у нее самой, бывшего мужа и детей двойное гражданство. "У Олега есть решение австралийского суда на вывоз сына и дочери, но этот документ не признан Новосибирским судом", — говорит Головина.Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье 126 УК России ("Похищение несовершеннолетнего группой лиц"). Тогда же Олега Карпова объявили в розыск. Где он — до сих пор неизвестно.В полиции попросили всех, кому что-то известно о местонахождении Карпова, обращаться по телефонам: 8-923-104-17-77; 8 (383) 232-21-65; 8 (383) 232-22-00.Через два дня Карпов записал видеообращение. "Я обеспокоен ситуацией, в которую мы попали, и больше всего меня волнует то, что она целиком и полностью создана моей бывшей супругой, — говорит он на видео. — Сначала она обманом вывезла моих двоих детей из нашего общего дома, потом полтора года не давала мне с ними нормально, адекватно общаться и сейчас обвиняет меня в похищении моего собственного сына".Карпов подчеркивает, что он — законный отец, которого не лишали родительских прав, поэтому обвинения в похищении ребенка считает несправедливыми. "Все, о чем я жалею, — мне не удалось забрать и дочь тоже. Поэтому я прошу правоохранительные органы не вестись на провокации со стороны моей бывшей супруги и не беспокоить нас в течение нескольких следующих дней", — добавил он."Сыну доставалось за двоих"Конфликт Карповых длится с 2023-го, когда Вера решила уйти от мужа. "Последние годы у нас не ладилось. Я жила под постоянным психологическим давлением. Олег часто срывался на меня и детей, — вспоминает она. — Дочь не трогал, а вот сыну доставалось за двоих — мог получить подзатыльник или по рукам, если делал что-то не так".Головина забрала детей и уехала во Вьетнам к родителям. "Он требовал, чтобы я вернулась в Австралию, подал там иск в суд на лишение меня родительских прав с запретом приближения к детям более чем на 500 метров. Разбирательство все еще идет, а я даже не могу нанять адвоката", — добавляет Вера.Олег заблокировал ей доступ к счетам, где хранились общие деньги. Тогда она решила подать встречный иск, но в России. Для этого приехала в Новосибирск. Судебный процесс по опекунству длится здесь уже больше года. Вере удалось добиться запрета на вывоз сына и дочери за границу, а также обязательного ее присутствия на всех встречах детей с отцом."Не хочу, чтобы он приходил"Головина утверждает, что не мешала Олегу встречаться с детьми. "Однако он практически не приходил. Всегда были какие-то дела, работа. Я старалась организовывать общение хотя бы по видеосвязи, но сын часто говорил, что не хочет видеть папу. Чтобы доказать это, иногда снимала на видео реакцию ребенка на отца", — рассказывает она.На кадрах, предоставленных редакции, мальчик начинает плакать, когда узнает, что сейчас в гости придет отец. "Я не хочу с папой играть, не хочу, чтобы он к нам приходил", — говорит шестилетний Коля (имя изменено).Несмотря на это, в суде Карпов требовал разрешить ему встречи с детьми без присутствия матери. "Мне кажется, это было важно для него, потому что он давно хотел забрать их. В январе суд в очередной раз отклонил его прошение, и тогда он стал планировать похищение", — говорит Головина.По ее словам, в декабре бывший муж со своим адвокатом Андреем Виленским ездил в алтайское село Кош-Агач, где пробыл несколько дней. Вернувшись в Новосибирск, снял номер в отеле напротив школы сына и взял машину в долгосрочную аренду.&quot;Думаю, все это было подготовкой к похищению. То село — недалеко от границы с Монголией, и, по моей информации, ее там можно перейти пешком через горы. Карпов — профессиональный горный инструктор и умеет строить сложные маршруты&quot;, — объясняет Головина."Заметил синяки"Адвокат Андрей Виленский сообщил РИА Новости, что не знает о том, где сейчас Олег Карпов. "Последний раз он звонил мне 18 февраля. Должно быть, прервал все связи ради собственной безопасности", — говорит юрист.По его словам, он не сообщал клиенту о том, что тот в розыске. &quot;Думаю, он знает об этом из интернета. Олег хотел больше времени проводить с детьми и защитить их от негативного влияния отчима. На последних встречах он заметил у сына синяки, и это стало для него решающим моментом&quot;, — отмечает юрист.И добавляет: Карпов неоднократно жаловался, что Вера с новым мужем настраивают ребенка против него. "Это показала даже психолого-психиатрическая экспертиза", — утверждает адвокат.В заключении эксперта действительно есть косвенное тому подтверждение. "Мама говорит про папу плохие вещи, но я не помню что…" — сказано в документе. Однако также отмечено, что негативного психологического воздействия на ребенка со стороны родителей выявлено не было, а мальчик желает жить с матерью.Юрист уверен, что его клиенту ничего не угрожает. &quot;В судебной практике нет дел, по которым бы родителя, не лишенного прав и не ограниченного в них, признавали похитителем собственного ребенка&quot;, — указывает он.Разбирательство может быть сфабриковано, считает Виленский. "Когда дело возбуждают по такой тяжкой статье за несколько часов после "похищения" ребенка собственным родителем, это заставляет задуматься", — объясняет адвокат.Поиски шестилетнего мальчика и его отца продолжаются. Вера Головина надеется, что их обнаружат до того, как бывший супруг пересечет российскую границу. Иначе вернуть ребенка станет еще сложнее.Уже после публикации материала Олег Карпов опубликовал новое видеообращение с сыном, в котором заявил, что путешествует с ребенком:"Это такое счастье — быть вместе, рядом со своим сыном. То, чего я был лишен последние два года после того, как моя супруга обманом вывезла детей из страны, где они родились, — говорит мужчина. — Сейчас мы путешествуем, прекрасно проводим время вместе. Читаем книжки, пьем молоко, смотрим мультики, гуляем".Мать мальчика Вера Головина находится в шоке от увиденного видео. Она утверждает, что на полной версии ролика видно, что ребенок нервничает, вырывается из рук отца. Она также добавила, что передала информацию в Следственный комитет.
https://ria.ru/20241013/ischeznovenie-1977634121.html
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общество, россия, новосибирск
Общество, Россия, Новосибирск
"Нашел брешь в границе". Похищенного ребенка хотят вывезти из России

Мужчина, укравший ребенка у бывшей жены в Новосибирске, опубликовал новое видео

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пассажиры в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости, Дарья Юдкина. В Новосибирске уже полторы недели разыскивают Олега Карпова и его шестилетнего сына. Во время прогулки отец схватил двоих детей и затащил в машину, но девочку успела забрать мать, Вера Головина. По ее словам, похищение было тщательно спланировано. О том, как развиваются события, — в материале РИА Новости.

"Неизвестные в масках"

Все случилось 16 февраля. Вера вышла на прогулку с пятилетней дочерью и шестилетним сыном. Поводом стал приезд бывшего супруга. "Суд разрешил Олегу встречи с детьми только в моем присутствии. На этом настояла и опека", — рассказывает Головина.
Отец нес дочь на плечах, а сына вел за руку. Мать шла позади с нынешним мужем. "Когда бывший супруг вышел из двора, сразу захлопнул калитку. К нам подбежали неизвестные люди в масках и капюшонах, попытались перекрыть выход", — вспоминает Вера.
© СУ СК России по Новосибирской областиПохищение ребенка в Новосибирске
Похищение ребенка в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© СУ СК России по Новосибирской области
Похищение ребенка в Новосибирске
Карпов посадил детей в машину. Когда Вере с мужем удалось вырваться, автомобиль уже выезжал со двора. Она успела открыть дверцу и вытащить дочь. Забрать сына не хватило сил: его удерживал водитель. Машина тронулась и наехала девочке на ногу, позже ей диагностировали ушиб мягких тканей стопы.

"Жалею, что не забрал дочь"

Вера сразу обратилась в полицию. Она боится, что экс-супруг увезет сына в Австралию: у нее самой, бывшего мужа и детей двойное гражданство. "У Олега есть решение австралийского суда на вывоз сына и дочери, но этот документ не признан Новосибирским судом", — говорит Головина.
Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье 126 УК России ("Похищение несовершеннолетнего группой лиц"). Тогда же Олега Карпова объявили в розыск. Где он — до сих пор неизвестно.
В полиции попросили всех, кому что-то известно о местонахождении Карпова, обращаться по телефонам: 8-923-104-17-77; 8 (383) 232-21-65; 8 (383) 232-22-00.
© Официальный канал ГУ МВД России по Новосибирской области/TelegramОлег Карпов
Олег Карпов - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Официальный канал ГУ МВД России по Новосибирской области/Telegram
Олег Карпов
Через два дня Карпов записал видеообращение. "Я обеспокоен ситуацией, в которую мы попали, и больше всего меня волнует то, что она целиком и полностью создана моей бывшей супругой, — говорит он на видео. — Сначала она обманом вывезла моих двоих детей из нашего общего дома, потом полтора года не давала мне с ними нормально, адекватно общаться и сейчас обвиняет меня в похищении моего собственного сына".
Карпов подчеркивает, что он — законный отец, которого не лишали родительских прав, поэтому обвинения в похищении ребенка считает несправедливыми. "Все, о чем я жалею, — мне не удалось забрать и дочь тоже. Поэтому я прошу правоохранительные органы не вестись на провокации со стороны моей бывшей супруги и не беспокоить нас в течение нескольких следующих дней", — добавил он.
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"Сыну доставалось за двоих"

Конфликт Карповых длится с 2023-го, когда Вера решила уйти от мужа. "Последние годы у нас не ладилось. Я жила под постоянным психологическим давлением. Олег часто срывался на меня и детей, — вспоминает она. — Дочь не трогал, а вот сыну доставалось за двоих — мог получить подзатыльник или по рукам, если делал что-то не так".
Головина забрала детей и уехала во Вьетнам к родителям. "Он требовал, чтобы я вернулась в Австралию, подал там иск в суд на лишение меня родительских прав с запретом приближения к детям более чем на 500 метров. Разбирательство все еще идет, а я даже не могу нанять адвоката", — добавляет Вера.
© Getty Images / Stephanie GoldnerАвстралийские паспорта
Австралийские паспорта - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Getty Images / Stephanie Goldner
Австралийские паспорта
Олег заблокировал ей доступ к счетам, где хранились общие деньги. Тогда она решила подать встречный иск, но в России. Для этого приехала в Новосибирск. Судебный процесс по опекунству длится здесь уже больше года. Вере удалось добиться запрета на вывоз сына и дочери за границу, а также обязательного ее присутствия на всех встречах детей с отцом.

"Не хочу, чтобы он приходил"

Головина утверждает, что не мешала Олегу встречаться с детьми. "Однако он практически не приходил. Всегда были какие-то дела, работа. Я старалась организовывать общение хотя бы по видеосвязи, но сын часто говорил, что не хочет видеть папу. Чтобы доказать это, иногда снимала на видео реакцию ребенка на отца", — рассказывает она.
На кадрах, предоставленных редакции, мальчик начинает плакать, когда узнает, что сейчас в гости придет отец. "Я не хочу с папой играть, не хочу, чтобы он к нам приходил", — говорит шестилетний Коля (имя изменено).
© РИА Новости / Владимир ПесняЗасыпанная снегом детская площадка
Засыпанная снегом детская площадка - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Засыпанная снегом детская площадка
Несмотря на это, в суде Карпов требовал разрешить ему встречи с детьми без присутствия матери. "Мне кажется, это было важно для него, потому что он давно хотел забрать их. В январе суд в очередной раз отклонил его прошение, и тогда он стал планировать похищение", — говорит Головина.
По ее словам, в декабре бывший муж со своим адвокатом Андреем Виленским ездил в алтайское село Кош-Агач, где пробыл несколько дней. Вернувшись в Новосибирск, снял номер в отеле напротив школы сына и взял машину в долгосрочную аренду.
«

"Думаю, все это было подготовкой к похищению. То село — недалеко от границы с Монголией, и, по моей информации, ее там можно перейти пешком через горы. Карпов — профессиональный горный инструктор и умеет строить сложные маршруты", — объясняет Головина.

© РИА Новости / Андрей Варенков | Перейти в медиабанкТуристы на тропе в долине Актру. Республика Алтай
Туристы на тропе в Долине Актру в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Андрей Варенков
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Туристы на тропе в долине Актру. Республика Алтай

"Заметил синяки"

Адвокат Андрей Виленский сообщил РИА Новости, что не знает о том, где сейчас Олег Карпов. "Последний раз он звонил мне 18 февраля. Должно быть, прервал все связи ради собственной безопасности", — говорит юрист.
По его словам, он не сообщал клиенту о том, что тот в розыске.
«

"Думаю, он знает об этом из интернета. Олег хотел больше времени проводить с детьми и защитить их от негативного влияния отчима. На последних встречах он заметил у сына синяки, и это стало для него решающим моментом", — отмечает юрист.

И добавляет: Карпов неоднократно жаловался, что Вера с новым мужем настраивают ребенка против него. "Это показала даже психолого-психиатрическая экспертиза", — утверждает адвокат.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСнег на улице в Новосибирске
Снег на улице в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Снег на улице в Новосибирске
В заключении эксперта действительно есть косвенное тому подтверждение. "Мама говорит про папу плохие вещи, но я не помню что…" — сказано в документе. Однако также отмечено, что негативного психологического воздействия на ребенка со стороны родителей выявлено не было, а мальчик желает жить с матерью.
Юрист уверен, что его клиенту ничего не угрожает.
«

"В судебной практике нет дел, по которым бы родителя, не лишенного прав и не ограниченного в них, признавали похитителем собственного ребенка", — указывает он.

Разбирательство может быть сфабриковано, считает Виленский. "Когда дело возбуждают по такой тяжкой статье за несколько часов после "похищения" ребенка собственным родителем, это заставляет задуматься", — объясняет адвокат.
Поиски шестилетнего мальчика и его отца продолжаются. Вера Головина надеется, что их обнаружат до того, как бывший супруг пересечет российскую границу. Иначе вернуть ребенка станет еще сложнее.
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Уже после публикации материала Олег Карпов опубликовал новое видеообращение с сыном, в котором заявил, что путешествует с ребенком:
"Это такое счастье — быть вместе, рядом со своим сыном. То, чего я был лишен последние два года после того, как моя супруга обманом вывезла детей из страны, где они родились, — говорит мужчина. — Сейчас мы путешествуем, прекрасно проводим время вместе. Читаем книжки, пьем молоко, смотрим мультики, гуляем".
Мать мальчика Вера Головина находится в шоке от увиденного видео. Она утверждает, что на полной версии ролика видно, что ребенок нервничает, вырывается из рук отца. Она также добавила, что передала информацию в Следственный комитет.
 
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