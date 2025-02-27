https://ria.ru/20250227/podderzhka-2001890600.html

Тюменская область на поддержку многодетных направит более 1 млрд рублей

Тюменская область на поддержку многодетных направит более 1 млрд рублей - РИА Новости, 27.02.2025

Тюменская область на поддержку многодетных направит более 1 млрд рублей

Более 1 миллиарда рублей в 2025 году планирует израсходовать Тюменская область в рамках реализации регионального проекта "Многодетная семья", в том числе на... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T10:44:00+03:00

2025-02-27T10:44:00+03:00

2025-02-27T10:44:00+03:00

тюменская область

жилье

россия

александр моор

многодетные семьи

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ТЮМЕНЬ, 27 фев – РИА Новости. Более 1 миллиарда рублей в 2025 году планирует израсходовать Тюменская область в рамках реализации регионального проекта "Многодетная семья", в том числе на выплаты материнского капитала на третьего и последующих детей, а также социальную помощь многодетным малоимущим семьям. "Более миллиарда рублей в 2025 году выделим в рамках реализации регионального проекта "Многодетная семья". Это средства материнского капитала на третьего и последующих детей, социальная помощь многодетным малоимущим семьям – льготы на проезд и оплату ЖКУ, выплаты на школьную и спортивную форму. Меры поддержки действуют в рамках нового нацпроекта "Семья", - сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале. Александр Моор напомнил, что новый национальный проект "Семья" в России стартовал 1 января 2025 года и стал продолжением национального проекта "Демография". Согласно нацпроекту "Семья", Тюменская область реализует пять региональных программ, направленных не только на поддержку семей с детьми, и в первую очередь многодетных, но и на старшее поколение. Он сообщил, что отдельное внимание уделяется развитию активного долголетия, отметив, что на организацию долговременного ухода на дому в этом году будет выделено более 140 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250226/moor-2001625444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, россия, александр моор, многодетные семьи