https://ria.ru/20250227/peskov-2001864559.html

В Кремле назвали условие для возвращения Meta* в Росиию

В Кремле назвали условие для возвращения Meta* в Росиию - РИА Новости, 27.02.2025

В Кремле назвали условие для возвращения Meta* в Росиию

Разблокировка сервисов Instagram* и Facebook* в России может произойти после того, как компания Meta* выполнит законы России, это относится и к другим... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T09:10:00+03:00

2025-02-27T09:10:00+03:00

2025-02-27T10:15:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Разблокировка сервисов Instagram* и Facebook* в России может произойти после того, как компания Meta* выполнит законы России, это относится и к другим компаниям, и никак не связано с уровнем доверия между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Какое бы доверие у нас с американцами не было, это не будет никого освобождать от выполнения российских законов. И, собственно, эти компании могут и не ждать восстановления доверия. Надо выполнить законы и возвращаться в Российскую Федерацию", - сказал Песков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос, возможна ли вместе с возвращением доверия между РФ и США разблокировка Facebook* и Instagram* в России.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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россия, facebook, дмитрий песков, сша, общество, экономика