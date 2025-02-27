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В Кремле назвали условие для возвращения Meta* в Росиию - РИА Новости, 27.02.2025
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09:10 27.02.2025 (обновлено: 10:15 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/peskov-2001864559.html
В Кремле назвали условие для возвращения Meta* в Росиию
В Кремле назвали условие для возвращения Meta* в Росиию - РИА Новости, 27.02.2025
В Кремле назвали условие для возвращения Meta* в Росиию
Разблокировка сервисов Instagram* и Facebook* в России может произойти после того, как компания Meta* выполнит законы России, это относится и к другим... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T09:10:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Разблокировка сервисов Instagram* и Facebook* в России может произойти после того, как компания Meta* выполнит законы России, это относится и к другим компаниям, и никак не связано с уровнем доверия между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Какое бы доверие у нас с американцами не было, это не будет никого освобождать от выполнения российских законов. И, собственно, эти компании могут и не ждать восстановления доверия. Надо выполнить законы и возвращаться в Российскую Федерацию", - сказал Песков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос, возможна ли вместе с возвращением доверия между РФ и США разблокировка Facebook* и Instagram* в России.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, facebook, дмитрий песков, сша, общество, экономика
Россия, Facebook, Дмитрий Песков, США, Общество, Экономика
В Кремле назвали условие для возвращения Meta* в Росиию

Песков: разблокировка Meta в России может произойти после выполнения законов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦентр Москвы
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Разблокировка сервисов Instagram* и Facebook* в России может произойти после того, как компания Meta* выполнит законы России, это относится и к другим компаниям, и никак не связано с уровнем доверия между Россией и США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Какое бы доверие у нас с американцами не было, это не будет никого освобождать от выполнения российских законов. И, собственно, эти компании могут и не ждать восстановления доверия. Надо выполнить законы и возвращаться в Российскую Федерацию", - сказал Песков корреспонденту издания Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос, возможна ли вместе с возвращением доверия между РФ и США разблокировка Facebook* и Instagram* в России.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РоссияFacebookДмитрий ПесковСШАОбществоЭкономика
 
 
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