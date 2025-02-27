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На саммите ЕС обсудят назначение спецпосланника по Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.02.2025
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20:59 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/peregovory-2002059685.html
На саммите ЕС обсудят назначение спецпосланника по Украине, сообщили СМИ
На саммите ЕС обсудят назначение спецпосланника по Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.02.2025
На саммите ЕС обсудят назначение спецпосланника по Украине, сообщили СМИ
Лидеры стран Евросоюза намерены обсудить во время саммита ЕС 6 марта назначение спецпосланника блока на возможных переговорах по Украине, передает агентство... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T20:59:00+03:00
2025-02-27T20:59:00+03:00
в мире
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антониу кошта
владимир путин
юрий ушаков
евросоюз
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза намерены обсудить во время саммита ЕС 6 марта назначение спецпосланника блока на возможных переговорах по Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Глава Евросовета Антониу Кошта 6 марта проводит в Брюсселе специальный саммит стран ЕС по ситуации вокруг урегулирования на Украине, а также безопасности Европы. "Лидеры Евросоюза обсудят на встрече на следующей неделе назначение специального посланника, представляющего блок на возможных переговорах о прекращении (украинского конфликта - ред.)... Обсуждения на специальном саммите лидеров ЕС, который должен состояться 6 марта, будут направлены на выработку единой позиции по обороне, как для перевооружения континента, так и в отношении Украины. Лидеры также обсудят ожидания блока относительно того, каким будет мир на Украине, и какие гарантии безопасности они могут предложить в контексте переговоров", - говорится в сообщении. По данным агентства, Украина призвала Европу "как можно скорее" назначить представителя для потенциальных мирных переговоров с США и Россией. Ранее Кошта сообщил, что пригласил Владимира Зеленского принять участие в заседаниях 6 марта. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
https://ria.ru/20250227/ukraina-2001891777.html
https://ria.ru/20250217/ukraina-1999790978.html
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в мире, украина, россия, европа, антониу кошта, владимир путин, юрий ушаков, евросоюз, евросовет, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Украина, Россия, Европа, Антониу Кошта, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Евросоюз, Евросовет, Российский фонд прямых инвестиций
На саммите ЕС обсудят назначение спецпосланника по Украине, сообщили СМИ

Bloomberg: лидеры ЕС обсудят назначение спецпосланника на переговоры по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе
Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза намерены обсудить во время саммита ЕС 6 марта назначение спецпосланника блока на возможных переговорах по Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Глава Евросовета Антониу Кошта 6 марта проводит в Брюсселе специальный саммит стран ЕС по ситуации вокруг урегулирования на Украине, а также безопасности Европы.
Флаги Украины и ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В Евросовете заявили о готовности участвовать в гарантиях мира на Украине
Вчера, 10:55
«
"Лидеры Евросоюза обсудят на встрече на следующей неделе назначение специального посланника, представляющего блок на возможных переговорах о прекращении (украинского конфликта - ред.)... Обсуждения на специальном саммите лидеров ЕС, который должен состояться 6 марта, будут направлены на выработку единой позиции по обороне, как для перевооружения континента, так и в отношении Украины. Лидеры также обсудят ожидания блока относительно того, каким будет мир на Украине, и какие гарантии безопасности они могут предложить в контексте переговоров", - говорится в сообщении.
По данным агентства, Украина призвала Европу "как можно скорее" назначить представителя для потенциальных мирных переговоров с США и Россией.
Ранее Кошта сообщил, что пригласил Владимира Зеленского принять участие в заседаниях 6 марта.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Глава Евросовета встретится со спецпосланником Трампа по России и Украине
17 февраля, 12:13
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Пушков объяснил, почему ЕС хочет участвовать в переговорах по Украине
12 декабря 2024, 13:38
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаАнтониу КоштаВладимир ПутинЮрий УшаковЕвросоюзЕвросоветРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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