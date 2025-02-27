На саммите ЕС обсудят назначение спецпосланника по Украине, сообщили СМИ
Bloomberg: лидеры ЕС обсудят назначение спецпосланника на переговоры по Украине
Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Лидеры стран Евросоюза намерены обсудить во время саммита ЕС 6 марта назначение спецпосланника блока на возможных переговорах по Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Глава Евросовета Антониу Кошта 6 марта проводит в Брюсселе специальный саммит стран ЕС по ситуации вокруг урегулирования на Украине, а также безопасности Европы.
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"Лидеры Евросоюза обсудят на встрече на следующей неделе назначение специального посланника, представляющего блок на возможных переговорах о прекращении (украинского конфликта - ред.)... Обсуждения на специальном саммите лидеров ЕС, который должен состояться 6 марта, будут направлены на выработку единой позиции по обороне, как для перевооружения континента, так и в отношении Украины. Лидеры также обсудят ожидания блока относительно того, каким будет мир на Украине, и какие гарантии безопасности они могут предложить в контексте переговоров", - говорится в сообщении.
Ранее Кошта сообщил, что пригласил Владимира Зеленского принять участие в заседаниях 6 марта.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Российско-американские переговоры высокого уровня завершились в Эр-Рияде во вторник. Россию представляли глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, США - помощник президента по нацбезопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как отмечал Ушаков, на переговорах стоял вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине. По итогам российская и американская делегации заявили о позитивных результатах, договоренности решать совместно проблемы и о подготовке новых встреч.
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