https://ria.ru/20250227/peregovory-2001986285.html

Россия и США завершили переговоры в Стамбуле

Россия и США завершили переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 27.02.2025

Россия и США завершили переговоры в Стамбуле

Российско-американские переговоры по проблемам работы посольств завершились в Стамбуле спустя почти шесть с половиной часов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T16:23:00+03:00

2025-02-27T16:23:00+03:00

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СТАМБУЛ, 27 фев — РИА Новости. Российско-американские переговоры по проблемам работы посольств завершились в Стамбуле спустя почти шесть с половиной часов, передает корреспондент РИА Новости.Встреча началась около 10:00 мск в резиденции генконсула США в районе Арнавуткёй на берегу Босфора. В 16:20 микроавтобус с российской делегацией покинул резиденцию. Заявлений для прессы не последовало.Глава российского МИД Сергей Лавров, анонсируя переговоры, выразил надежду, что по итогам мероприятия станет понятно, насколько быстро и эффективно обе стороны смогут двигаться в решении проблемных вопросов.По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Москва рассчитывает, что встреча в Стамбуле станет первой в череде подобных консультаций. Она также пояснила, что в переговорах участвуют представители МИД, занимающиеся российско-американскими отношениями.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что встреча будет успешной.Возобновление диалогаВосемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.

https://ria.ru/20250227/peregovory-2001948122.html

https://ria.ru/20250227/peskov-2001917683.html

https://ria.ru/20250225/predlozhenie-2001493811.html

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Российская делегация покидает резиденцию американского генконсула в Стамбуле Российская делегация покинула резиденцию американского генконсула в Стамбуле, где проходили переговоры с представителями США. Никаких заявлений для прессы не было. 2025-02-27T16:23 true PT0M36S

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россия, сша, стамбул, в мире, турция