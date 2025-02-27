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Россия и США завершили переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 27.02.2025
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16:23 27.02.2025 (обновлено: 17:31 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/peregovory-2001986285.html
Россия и США завершили переговоры в Стамбуле
Россия и США завершили переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 27.02.2025
Россия и США завершили переговоры в Стамбуле
Российско-американские переговоры по проблемам работы посольств завершились в Стамбуле спустя почти шесть с половиной часов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.02.2025
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СТАМБУЛ, 27 фев — РИА Новости. Российско-американские переговоры по проблемам работы посольств завершились в Стамбуле спустя почти шесть с половиной часов, передает корреспондент РИА Новости.Встреча началась около 10:00 мск в резиденции генконсула США в районе Арнавуткёй на берегу Босфора. В 16:20 микроавтобус с российской делегацией покинул резиденцию. Заявлений для прессы не последовало.Глава российского МИД Сергей Лавров, анонсируя переговоры, выразил надежду, что по итогам мероприятия станет понятно, насколько быстро и эффективно обе стороны смогут двигаться в решении проблемных вопросов.По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Москва рассчитывает, что встреча в Стамбуле станет первой в череде подобных консультаций. Она также пояснила, что в переговорах участвуют представители МИД, занимающиеся российско-американскими отношениями.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что встреча будет успешной.Возобновление диалогаВосемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
https://ria.ru/20250227/peregovory-2001948122.html
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Российская делегация покидает резиденцию американского генконсула в Стамбуле
Российская делегация покинула резиденцию американского генконсула в Стамбуле, где проходили переговоры с представителями США. Никаких заявлений для прессы не было.
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россия, сша, стамбул, в мире, турция
Россия, США, Стамбул, В мире, Турция
Россия и США завершили переговоры в Стамбуле

Продлившиеся более шести часов переговоры России и США в Стамбуле завершились

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СТАМБУЛ, 27 фев — РИА Новости. Российско-американские переговоры по проблемам работы посольств завершились в Стамбуле спустя почти шесть с половиной часов, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча началась около 10:00 мск в резиденции генконсула США в районе Арнавуткёй на берегу Босфора. В 16:20 микроавтобус с российской делегацией покинул резиденцию. Заявлений для прессы не последовало.
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Вчера, 14:29
Глава российского МИД Сергей Лавров, анонсируя переговоры, выразил надежду, что по итогам мероприятия станет понятно, насколько быстро и эффективно обе стороны смогут двигаться в решении проблемных вопросов.
По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Москва рассчитывает, что встреча в Стамбуле станет первой в череде подобных консультаций. Она также пояснила, что в переговорах участвуют представители МИД, занимающиеся российско-американскими отношениями.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что встреча будет успешной.

Возобновление диалога

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Вчера, 12:38
Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.
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