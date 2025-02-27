https://ria.ru/20250227/peregovory-2001983492.html

Переговоры России и США в Стамбуле идут уже более шести часов

Переговоры России и США в Стамбуле идут уже более шести часов - РИА Новости, 27.02.2025

Переговоры России и США в Стамбуле идут уже более шести часов

Переговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств идут в резиденции генерального консула США в Стамбуле уже более шести часов, передает... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T16:13:00+03:00

2025-02-27T16:13:00+03:00

2025-02-27T16:13:00+03:00

россия

москва

стамбул

сергей лавров

мария захарова

валентина матвиенко

совет федерации рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785193523_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_651218574ce469920f4f6c69e924d485.jpg

СТАМБУЛ, 27 фев - РИА Новости. Переговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств идут в резиденции генерального консула США в Стамбуле уже более шести часов, передает корреспондент РИА Новости. Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, проходит в четверг в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов. Переговоры стартовали около 10.00 (время совпадает с мск) в резиденции генконсула США в районе Арнавуткёй на берегу Босфора после прибытия российской делегации, состоящей из представителей МИД РФ. Составы делегаций все еще не известны. Журналистов, ожидающих каких-либо комментариев от делегаций, становится все больше с каждым часом, к 16.00 (время совпадает с мск) их уже более полусотни, некоторые из турецких корреспондентов покинули пятачок у резиденции. Встреча закрыта для прессы, журналистов не пускают на территорию резиденции. Турецкие журналисты, ожидая завершения встречи, регулярно рассуждают о том, почему им не выносят какое-нибудь угощение за счет американских дипломатов. Осведомленный источник предупреждал РИА Новости, что переговоры могут продлиться не менее пяти часов. Москва рассчитывает, что российско-американская встреча в Стамбуле по работе дипмиссий станет первой в череде подобных консультаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена в том, что переговоры между Россией и США по возобновлению работы дипмиссий будут успешными.

https://ria.ru/20250227/peregovory-2001948122.html

https://ria.ru/20250227/matvienko-2001945410.html

https://ria.ru/20250227/peskov-2001923688.html

россия

москва

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, стамбул, сергей лавров, мария захарова, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире