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Переговоры России и США в Стамбуле идут уже более шести часов - РИА Новости, 27.02.2025
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16:13 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/peregovory-2001983492.html
Переговоры России и США в Стамбуле идут уже более шести часов
Переговоры России и США в Стамбуле идут уже более шести часов - РИА Новости, 27.02.2025
Переговоры России и США в Стамбуле идут уже более шести часов
Переговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств идут в резиденции генерального консула США в Стамбуле уже более шести часов, передает... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T16:13:00+03:00
2025-02-27T16:13:00+03:00
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СТАМБУЛ, 27 фев - РИА Новости. Переговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств идут в резиденции генерального консула США в Стамбуле уже более шести часов, передает корреспондент РИА Новости. Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, проходит в четверг в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов. Переговоры стартовали около 10.00 (время совпадает с мск) в резиденции генконсула США в районе Арнавуткёй на берегу Босфора после прибытия российской делегации, состоящей из представителей МИД РФ. Составы делегаций все еще не известны. Журналистов, ожидающих каких-либо комментариев от делегаций, становится все больше с каждым часом, к 16.00 (время совпадает с мск) их уже более полусотни, некоторые из турецких корреспондентов покинули пятачок у резиденции. Встреча закрыта для прессы, журналистов не пускают на территорию резиденции. Турецкие журналисты, ожидая завершения встречи, регулярно рассуждают о том, почему им не выносят какое-нибудь угощение за счет американских дипломатов. Осведомленный источник предупреждал РИА Новости, что переговоры могут продлиться не менее пяти часов. Москва рассчитывает, что российско-американская встреча в Стамбуле по работе дипмиссий станет первой в череде подобных консультаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена в том, что переговоры между Россией и США по возобновлению работы дипмиссий будут успешными.
https://ria.ru/20250227/peregovory-2001948122.html
https://ria.ru/20250227/matvienko-2001945410.html
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россия, москва, стамбул, сергей лавров, мария захарова, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
Россия, Москва, Стамбул, Сергей Лавров, Мария Захарова, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире
Переговоры России и США в Стамбуле идут уже более шести часов

Переговоры России и США по проблемам работы посольств идут более шести часов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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СТАМБУЛ, 27 фев - РИА Новости. Переговоры между представителями РФ и США по проблемам работы посольств идут в резиденции генерального консула США в Стамбуле уже более шести часов, передает корреспондент РИА Новости.
Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, проходит в четверг в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов.
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Переговоры стартовали около 10.00 (время совпадает с мск) в резиденции генконсула США в районе Арнавуткёй на берегу Босфора после прибытия российской делегации, состоящей из представителей МИД РФ. Составы делегаций все еще не известны.
Журналистов, ожидающих каких-либо комментариев от делегаций, становится все больше с каждым часом, к 16.00 (время совпадает с мск) их уже более полусотни, некоторые из турецких корреспондентов покинули пятачок у резиденции. Встреча закрыта для прессы, журналистов не пускают на территорию резиденции. Турецкие журналисты, ожидая завершения встречи, регулярно рассуждают о том, почему им не выносят какое-нибудь угощение за счет американских дипломатов.
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Москва рассчитывает, что российско-американская встреча в Стамбуле по работе дипмиссий станет первой в череде подобных консультаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена в том, что переговоры между Россией и США по возобновлению работы дипмиссий будут успешными.
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