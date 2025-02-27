https://ria.ru/20250227/peregovory-2001948122.html

"Быстрый развод": в Польше оценили переговоры России и США

"Быстрый развод": в Польше оценили переговоры России и США - РИА Новости, 27.02.2025

"Быстрый развод": в Польше оценили переговоры России и США

Украина не готова к быстрому разрыву отношений с США, пишет польское издание Onet. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T14:29:00+03:00

2025-02-27T14:29:00+03:00

2025-02-27T14:29:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Украина не готова к быстрому разрыву отношений с США, пишет польское издание Onet."На данном этапе Украина не готова к быстрому "разводу" с США, она будет пытаться каким-то образом добиться гарантии того, чтобы ее интересы были учтены в мирном соглашении. Честно говоря, больших шансов на это я не вижу", — говорится в материале.По мнению политолога Петра Олещука, президент США Дональд Трамп нацелен на переговоры и заключение сделки с Владимиром Путиным. При этом ее условия могут не учитывать интересов украинской стороны."Мы, вероятно, станем свидетелями полной и открытой перезагрузки американо-российских отношений. Эта перезагрузка уже началась. Владимир Путин и Дональд Трамп уже почти все решили. У них осталась одна проблема — Украина", — добавил эксперт.В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России.В четверг в резиденции американского генконсула в Стамбуле уже более четырех часов проходят переговоры между представителями России и США по проблемам работы посольств.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20250227/tramp-2001823404.html

https://ria.ru/20250227/mirotvortsy-2001786847.html

сша

украина

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в мире, сша, владимир путин, украина, россия, сергей лавров, дональд трамп