https://ria.ru/20250227/peregovory-2001876415.html

В Стамбуле проходят переговоры между представителями России и США

В Стамбуле проходят переговоры между представителями России и США - РИА Новости, 27.02.2025

В Стамбуле проходят переговоры между представителями России и США

В резиденции американского генконсула в Стамбуле проходят переговоры между представителями России и США по проблемам работы посольств, сообщил корреспондент РИА РИА Новости, 27.02.2025

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СТАМБУЛ, 27 фев — РИА Новости. В резиденции американского генконсула в Стамбуле проходят переговоры между представителями России и США по проблемам работы посольств, сообщил корреспондент РИА Новости.Встреча началась около 10:00 мск в районе Арнавуткёй на берегу Босфора после прибытия российской делегации, состоящей из представителей МИД. Как рассказал агентству осведомленный источник, переговоры могут продлиться не менее пяти часов.Глава российской дипломатии Сергей Лавров, анонсируя встречу, выразил надежду, что по итогам мероприятия станет понятно, насколько быстро и эффективно обе стороны смогут двигаться в решении проблемных вопросов.Как сообщал CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента, на переговорах не будут обсуждать политические вопросы или безопасность, Украина также не станет темой встречи.Возобновление диалогаВосемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры высокого уровня, они продлились четыре с половиной часа. С российской стороны в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.По итогам встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.Президент Владимир Путин высоко оценил состоявшиеся переговоры, отметив, что результат есть.

https://ria.ru/20250225/peskov-2001481148.html

https://ria.ru/20250227/mirotvortsy-2001786847.html

https://ria.ru/20250218/cif-2000109661.html

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Прибытие российской делегации на переговоры между Россией и США в Стамбуле Переговоры между представителями России и США по проблемам работы посольств начались в резиденции генконсула США в Стамбуле, передает корреспондент РИА Новости. Лавров, анонсируя встречу, выражал надежду, что по итогам мероприятия станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов. На кадрах – прибытие российской делегации. 2025-02-27T10:01 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, стамбул, россия, сергей лавров, государственный департамент сша, юрий ушаков, марко рубио, украина