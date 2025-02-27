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Российская делегация прибыла на место переговоров с США в Стамбуле
Российская делегация прибыла на место переговоров с США в Стамбуле - РИА Новости, 27.02.2025
Российская делегация прибыла на место переговоров с США в Стамбуле
Российская делегация прибыла к резиденции генерального консула США в Стамбуле, где запланированы переговоры с коллегами из Соединенных Штатов, передает... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T09:57:00+03:00
2025-02-27T09:57:00+03:00
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СТАМБУЛ, 27 фев - РИА Новости. Российская делегация прибыла к резиденции генерального консула США в Стамбуле, где запланированы переговоры с коллегами из Соединенных Штатов, передает корреспондент РИА Новости.Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, состоится в четверг в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов.Микроавтобус с делегацией, состоящей из представителей МИД РФ, въехал на территорию резиденции около 9.50 (совпадает с мск).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, сша, в мире, россия
Стамбул, США, В мире, Россия
Российская делегация прибыла на место переговоров с США в Стамбуле
Делегация РФ прибыла на место переговоров в Стамбуле с США по работе посольств