https://ria.ru/20250227/peregovory-2001874496.html

Российская делегация прибыла на место переговоров с США в Стамбуле

Российская делегация прибыла на место переговоров с США в Стамбуле - РИА Новости, 27.02.2025

Российская делегация прибыла на место переговоров с США в Стамбуле

Российская делегация прибыла к резиденции генерального консула США в Стамбуле, где запланированы переговоры с коллегами из Соединенных Штатов, передает... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T09:57:00+03:00

2025-02-27T09:57:00+03:00

2025-02-27T10:02:00+03:00

стамбул

сша

в мире

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904778864_0:323:3012:2017_1920x0_80_0_0_4864c9f2a39b1d3d26badae2e6ecd2c1.jpg

СТАМБУЛ, 27 фев - РИА Новости. Российская делегация прибыла к резиденции генерального консула США в Стамбуле, где запланированы переговоры с коллегами из Соединенных Штатов, передает корреспондент РИА Новости.Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, состоится в четверг в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов.Микроавтобус с делегацией, состоящей из представителей МИД РФ, въехал на территорию резиденции около 9.50 (совпадает с мск).

https://ria.ru/20250218/cif-2000109661.html

стамбул

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

стамбул, сша, в мире, россия