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Российская делегация прибыла на место переговоров с США в Стамбуле - РИА Новости, 27.02.2025
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09:57 27.02.2025 (обновлено: 10:02 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/peregovory-2001874496.html
Российская делегация прибыла на место переговоров с США в Стамбуле
Российская делегация прибыла на место переговоров с США в Стамбуле - РИА Новости, 27.02.2025
Российская делегация прибыла на место переговоров с США в Стамбуле
Российская делегация прибыла к резиденции генерального консула США в Стамбуле, где запланированы переговоры с коллегами из Соединенных Штатов, передает... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T09:57:00+03:00
2025-02-27T10:02:00+03:00
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СТАМБУЛ, 27 фев - РИА Новости. Российская делегация прибыла к резиденции генерального консула США в Стамбуле, где запланированы переговоры с коллегами из Соединенных Штатов, передает корреспондент РИА Новости.Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, состоится в четверг в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов.Микроавтобус с делегацией, состоящей из представителей МИД РФ, въехал на территорию резиденции около 9.50 (совпадает с мск).
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стамбул, сша, в мире, россия
Стамбул, США, В мире, Россия
Российская делегация прибыла на место переговоров с США в Стамбуле

Делегация РФ прибыла на место переговоров в Стамбуле с США по работе посольств

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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СТАМБУЛ, 27 фев - РИА Новости. Российская делегация прибыла к резиденции генерального консула США в Стамбуле, где запланированы переговоры с коллегами из Соединенных Штатов, передает корреспондент РИА Новости.
Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, состоится в четверг в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов.
Микроавтобус с делегацией, состоящей из представителей МИД РФ, въехал на территорию резиденции около 9.50 (совпадает с мск).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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