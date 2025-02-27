https://ria.ru/20250227/penza-2001933603.html

Памятный знак участникам СВО установят в Пензе

Памятный знак участникам СВО установят в Пензе - РИА Новости, 27.02.2025

Памятный знак участникам СВО установят в Пензе

Памятный знак участникам специальной военной операции будет установлен в Пензе до 12 июня, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T13:41:00+03:00

2025-02-27T13:41:00+03:00

2025-02-27T13:41:00+03:00

пензенская область

пенза

олег мельниченко

сво

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ПЕНЗА, 27 фев - РИА Новости. Памятный знак участникам специальной военной операции будет установлен в Пензе до 12 июня, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "В этом году в областном центре установим памятный знак участникам СВО. Идея уже давно требовала воплощения. Пензенцы с первых дней участвуют в специальной военной операции, самоотверженно сражаясь и приближая нашу Победу... Основой композиции стал символ Z, означающий "За Победу", и образ Георгия Победоносца, считающийся небесным покровителем воинов. Мемориал, который мы до 12 июня планируем установить в сквере Воинской доблести на улице Максима Горького, станет выражением благодарности защитникам Родины. А также напоминанием современникам и будущим поколениям пензенцев о том, как важно ценить мир и свободу", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он уточнил, что вид памятного знака и место его расположения обсуждали с представителями общественности, ветеранских организаций, регионального филиала фонда "Защитники Отечества" и участниками СВО.

https://ria.ru/20241009/pomosch-1977226608.html

пенза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пенза, олег мельниченко, сво