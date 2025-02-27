https://ria.ru/20250227/penza-2001933603.html
Памятный знак участникам СВО установят в Пензе
Памятный знак участникам СВО установят в Пензе - РИА Новости, 27.02.2025
Памятный знак участникам СВО установят в Пензе
Памятный знак участникам специальной военной операции будет установлен в Пензе до 12 июня, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:41:00+03:00
2025-02-27T13:41:00+03:00
2025-02-27T13:41:00+03:00
пензенская область
пенза
олег мельниченко
сво
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ПЕНЗА, 27 фев - РИА Новости. Памятный знак участникам специальной военной операции будет установлен в Пензе до 12 июня, сообщил губернатор Олег Мельниченко. "В этом году в областном центре установим памятный знак участникам СВО. Идея уже давно требовала воплощения. Пензенцы с первых дней участвуют в специальной военной операции, самоотверженно сражаясь и приближая нашу Победу... Основой композиции стал символ Z, означающий "За Победу", и образ Георгия Победоносца, считающийся небесным покровителем воинов. Мемориал, который мы до 12 июня планируем установить в сквере Воинской доблести на улице Максима Горького, станет выражением благодарности защитникам Родины. А также напоминанием современникам и будущим поколениям пензенцев о том, как важно ценить мир и свободу", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он уточнил, что вид памятного знака и место его расположения обсуждали с представителями общественности, ветеранских организаций, регионального филиала фонда "Защитники Отечества" и участниками СВО.
https://ria.ru/20241009/pomosch-1977226608.html
пенза
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенза, олег мельниченко, сво
Пензенская область, Пенза, Олег Мельниченко, СВО
Памятный знак участникам СВО установят в Пензе
В Пензе установят памятный знак участникам СВО до 12 июня
ПЕНЗА, 27 фев - РИА Новости. Памятный знак участникам специальной военной операции будет установлен в Пензе до 12 июня, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"В этом году в областном центре установим памятный знак участникам СВО. Идея уже давно требовала воплощения. Пензенцы с первых дней участвуют в специальной военной операции, самоотверженно сражаясь и приближая нашу Победу... Основой композиции стал символ Z, означающий "За Победу", и образ Георгия Победоносца, считающийся небесным покровителем воинов. Мемориал, который мы до 12 июня планируем установить в сквере Воинской доблести на улице Максима Горького, станет выражением благодарности защитникам Родины. А также напоминанием современникам и будущим поколениям пензенцев о том, как важно ценить мир и свободу", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
Он уточнил, что вид памятного знака и место его расположения обсуждали с представителями общественности, ветеранских организаций, регионального филиала фонда "Защитники Отечества" и участниками СВО.