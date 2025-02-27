Пентагон распорядился убрать все материалы о политике разнообразия
Пентагон распорядился убрать все официальные материалы о политике DEI к 5 марта
© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пентагон распорядился, чтобы чиновники ведомства убрали все официальные онлайн-материалы, в которых упоминаются инициативы в области так называемой политики "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), сообщает издание Breitbart со ссылкой на записку, разосланную представителем минобороны США Шоном Парнеллом.
Ранее президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп.
"К 5 марта силы (в составе Пентагона - ред.) должны предпринять все реальные шаги..., чтобы убрать все новости и статьи, фото и видео министерства обороны, в которых продвигается DEI... (Эти материалы - ред.) должны быть заархивированы и сохранены", - приводит издание слова из записки.
Как отмечается в записке, к материалам в сфере DEI относится информация о "критической расовой теории, гендерной идеологии и особом отношении к лицам по признаку пола, расы или этнической принадлежности".
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