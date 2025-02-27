https://ria.ru/20250227/pentagon-2001979378.html

Пентагон распорядился убрать все материалы о политике разнообразия

Пентагон распорядился убрать все материалы о политике разнообразия - РИА Новости, 27.02.2025

Пентагон распорядился убрать все материалы о политике разнообразия

Пентагон распорядился, чтобы чиновники ведомства убрали все официальные онлайн-материалы, в которых упоминаются инициативы в области так называемой политики... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:53:00+03:00

2025-02-27T15:53:00+03:00

2025-02-27T15:53:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

министерство обороны сша

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пентагон распорядился, чтобы чиновники ведомства убрали все официальные онлайн-материалы, в которых упоминаются инициативы в области так называемой политики "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), сообщает издание Breitbart со ссылкой на записку, разосланную представителем минобороны США Шоном Парнеллом. Ранее президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп. "К 5 марта силы (в составе Пентагона - ред.) должны предпринять все реальные шаги..., чтобы убрать все новости и статьи, фото и видео министерства обороны, в которых продвигается DEI... (Эти материалы - ред.) должны быть заархивированы и сохранены", - приводит издание слова из записки. Как отмечается в записке, к материалам в сфере DEI относится информация о "критической расовой теории, гендерной идеологии и особом отношении к лицам по признаку пола, расы или этнической принадлежности".

https://ria.ru/20250122/tramp-1994911794.html

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в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша