Рейтинг@Mail.ru
Пентагон распорядился убрать все материалы о политике разнообразия - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/pentagon-2001979378.html
Пентагон распорядился убрать все материалы о политике разнообразия
Пентагон распорядился убрать все материалы о политике разнообразия - РИА Новости, 27.02.2025
Пентагон распорядился убрать все материалы о политике разнообразия
Пентагон распорядился, чтобы чиновники ведомства убрали все официальные онлайн-материалы, в которых упоминаются инициативы в области так называемой политики... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:53:00+03:00
2025-02-27T15:53:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930351175_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_def220568b42f04aced52ac2ce3493cf.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пентагон распорядился, чтобы чиновники ведомства убрали все официальные онлайн-материалы, в которых упоминаются инициативы в области так называемой политики "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), сообщает издание Breitbart со ссылкой на записку, разосланную представителем минобороны США Шоном Парнеллом. Ранее президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп. "К 5 марта силы (в составе Пентагона - ред.) должны предпринять все реальные шаги..., чтобы убрать все новости и статьи, фото и видео министерства обороны, в которых продвигается DEI... (Эти материалы - ред.) должны быть заархивированы и сохранены", - приводит издание слова из записки. Как отмечается в записке, к материалам в сфере DEI относится информация о "критической расовой теории, гендерной идеологии и особом отношении к лицам по признаку пола, расы или этнической принадлежности".
https://ria.ru/20250122/tramp-1994911794.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930351175_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_2ba74707eae491a79e3ab0d65a61d4a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Пентагон распорядился убрать все материалы о политике разнообразия

Пентагон распорядился убрать все официальные материалы о политике DEI к 5 марта

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский флаг на здании Пентагона
Американский флаг на здании Пентагона - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский флаг на здании Пентагона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пентагон распорядился, чтобы чиновники ведомства убрали все официальные онлайн-материалы, в которых упоминаются инициативы в области так называемой политики "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), сообщает издание Breitbart со ссылкой на записку, разосланную представителем минобороны США Шоном Парнеллом.
Ранее президент США Дональд Трамп отменил в американском правительстве так называемую политику "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп.
"К 5 марта силы (в составе Пентагона - ред.) должны предпринять все реальные шаги..., чтобы убрать все новости и статьи, фото и видео министерства обороны, в которых продвигается DEI... (Эти материалы - ред.) должны быть заархивированы и сохранены", - приводит издание слова из записки.
Как отмечается в записке, к материалам в сфере DEI относится информация о "критической расовой теории, гендерной идеологии и особом отношении к лицам по признаку пола, расы или этнической принадлежности".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Трамп отменил инклюзивность и равенство в правительстве США
22 января, 06:29
 
В миреСШАДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала