https://ria.ru/20250227/pensiya-2002048893.html

Минимальная пенсия в России в 2025 году: размер выплат по регионам

Минимальная пенсия в 2025 году: какой размер для работающих и неработающих пенсионеров

Минимальная пенсия в России в 2025 году: размер выплат по регионам

Пенсия – социальная выплата, которую государство предоставляет по разным причинам: по старости, из-за инвалидности, по потере кормильца. Она положена гражданам, РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T19:57:00+03:00

2025-02-27T19:57:00+03:00

2025-02-27T19:57:00+03:00

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пенсии

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пенсия – социальная выплата, которую государство предоставляет по разным причинам: по старости, из-за инвалидности, по потере кормильца. Она положена гражданам, не имеющим достаточного трудового стажа. Какая минимальная пенсия в России и от чего зависит ее размер, индексация для работающих и неработающих пенсионеров в 2025 году, мнение экспертов – в материале РИА Новости.Минимальная пенсияМинимальная пенсия в России – это минимальный размер пенсионного обеспечения, установленный государством. Выплата не является фиксированной, ее сумма зависит от регионального прожиточного минимума пенсионера. В 2025 году система пенсионного обеспечения в России претерпела ряд значительных изменений, направленных на улучшение материального положения пожилых граждан.Для не работающих пенсионеровМинимальная страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров по-прежнему рассчитывается исходя из индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и фиксированной выплаты. "Важно отметить, что с 1 января 2025 года стоимость одного пенсионного коэффициента составляет 145,69 рубля, а фиксированная выплата – 8 907,7 рубля. Следовательно, чтобы иметь право на получение страховой пенсии, гражданину необходимо накопить как минимум 30 пенсионных коэффициентов и иметь не менее 15 лет страхового стажа. Это означает, что минимальная страховая пенсия по старости в 2025 году составит 13 278,4 рубля. Однако, если начисленный размер пенсии оказывается ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП), государство компенсирует недостающую сумму социальной доплатой. В 2025 году федеральный ПМП установлен на уровне 15 250 рублей, но в регионах он может быть значительно выше, например, в Москве – 17 897 рублей, в Санкт-Петербурге – 16 623 рубля, а в Чукотском автономном округе – 39 803 рубля", – комментирует Виталий Виноградов, генеральный директор Finance.ru.Для работающих пенсионеровРаботающие пенсионеры получают страховую пенсию, размер которой рассчитывается индивидуально исходя из трудового стажа, заработной платы и накопленных пенсионных баллов. С 2025 года для работающих пенсионеров возобновлена индексация пенсий. В частности, с 1 января страховые пенсии были проиндексированы на 7,3%, а затем увеличены до 9,5% с учетом инфляции. "Тем не менее, следует понимать, что пока пенсионер официально трудоустроен, он получает выплаты без учета индексаций, накопленных за период работы. Перерасчет производится только после завершения трудовой деятельности, в этом случае пенсия будет включать все пропущенные индексации", – говорит Виталий Виноградов.Для военных пенсионеровНе менее важные изменения коснулись военных пенсионеров, чьи выплаты традиционно зависят от размера денежного довольствия, категории военнослужащего, его звания. В 2025 году понижающий коэффициент установлен на уровне 93,59%, что непосредственно влияет на расчет пенсии. Более того, по словам Виталия Виноградова, для этой категории граждан предусмотрены две индексации: первая – с 1 января на 9,5%, а вторая – с 1 октября на 4,5%. Эти корректировки позволят повысить уровень пенсионного обеспечения бывших военнослужащих.Для людей с инвалидностьюЧто касается социальной пенсии для людей с инвалидностью, то с 1 апреля 2025 года ее размер также значительно увеличится благодаря индексации на 14,75%. Таким образом, инвалиды I группы и дети-инвалиды будут получать 21 177 рублей, инвалиды с детства II группы и дети-сироты – 17 748 рублей, инвалиды II группы – 8 824 рубля, а инвалиды III группы – 7 501 рубль.По потере кормильцаВыплаты по случаю потери кормильца назначают родственникам или иждивенцам умершего (или без вести пропавшего) человека, который имел трудовой стаж и на обеспечении которого они находились. Виталий Виноградов дополняет, что минимальная пенсия по потере кормильца (социальная) также будет проиндексирована с 1 апреля и составит 8 824 рубля.Размер минимальной пенсии в России по областямМинимальную пенсию, как и прожиточный минимум, самостоятельно утверждает каждый регион. Прожиточный минимум для пенсионеров в 2025 году:Республика Адыгея – 13 115 рублей;Республика Алтай – 14 488 рублей;Алтайский край – 13 573 рубля;Амурская область – 17 538 рублей;Архангельская область – 17 690 рублей;Астраханская область – 14 793 рубля;Республика Башкортостан – 13 573 рубля;Белгородская область – 12 811 рублей;Брянская область – 14 030 рублей;Республика Бурятия – 16 623 рубля;Владимирская область – 14 793 рубля;Волгоградская область – 13 115 рублей;Вологодская область – 15 403 рубля;Воронежская область – 13 420 рублей;Республика Дагестан – 13 878 рублей;Еврейская АО – 19 063 рубля;Забайкальский край – 17 843 рубля;Ивановская область – 14 335 рублей;Республика Ингушетия – 14 335 рублей;Иркутская область – 16 165 рублей;Республика Кабардино-Балкария – 16 318 рублей;Калининградская область – 15 708 рублей;Республика Калмыкия – 14 945 рублей;Калужская область – 14 641 рубль;Камчатский край – 26 841 рубль;Республика Карачаево-Черкесия – 14 335 рублей;Республика Карелия – 16 928 рублей;Кемеровская область – 13 878 рублей;Кировская область – 13 573 рубля;Республика Коми – 17 538 рублей;Костромская область – 14 030 рублей;Краснодарский край – 14 641 рубль;Красноярский край – 16 928 рублей;Республика Крым – 14 793 рубля;Курганская область – 14 335 рублей;Курская область – 13 268 рублей;Ленинградская область – 16 318 рублей;Липецкая область – 12 657 рублей;Магаданская область – 26 535 рублей;Республика Марий Эл – 13 420 рублей;Республика Мордовия – 12 963 рубля;Москва – 17 897 рублей;Московская область – 16 600 рублей;Мурманская область – 21 835 рублей;Ненецкий АО – 25 275 рублей;Нижегородская область – 14 335 рублей;Новгородская область – 14 945 рублей;Новосибирская область – 14 945 рублей;Омская область – 13 268 рублей;Оренбургская область – 13 268 рублей;Орловская область – 14 183 рубля;Пензенская область – 12 811 рублей;Пермский край – 14 030 рублей;Приморский край – 18 148 рублей;Псковская область – 15 098 рублей;Ростовская область – 14 335 рублей;Рязанская область – 13 573 рубля;Самарская область – 14 335 рублей;Санкт-Петербург – 16 623 рубля;Саратовская область – 12 811 рублей;Республика Саха (Якутия) – 23 028 рублей;Сахалинская область – 20 741 рубль;Свердловская область – 15 098 рублей;Севастополь – 15 556 рублей;Республика Северная Осетия – 13 726 рублей;Смоленская область – 15 098 рублей;Ставропольский край – 13 726 рублей;Тамбовская область – 12 784 рубля;Республика Татарстан – 12 963 рубля;Тверская область – 14 945 рублей;Томская область – 14 945 рублей;Тульская область – 15 250 рублей;Республика Тыва – 15 403 рубля;Тюменская область – 15 250 рублей;Республика Удмуртия – 13 573 рубля;Ульяновская область – 13 573 рубля;Хабаровский край – 18 605 рублей;Республика Хакасия – 15 556 рублей;Ханты-Мансийский АО – 18 334 рубля;Челябинская область – 14 030 рублей;Республика Чечня – 14 641 рубль;Республика Чувашия – 13 268 рублей;Чукотский АО – 39 803 рубля;Ямало-Ненецкий АО – 20 893 рубля;Ярославская область – 15 250 рублей.На новых территориях:Донецкая Народная Республика – 14 335 рублей;Луганская Народная Республика – 14 335 рублей;Запорожская область – 14 335 рублей;Херсонская область – 14 335 рублей.Как изменится минимальная пенсия в 2025 годуПрогнозы относительно изменений минимальной пенсии делаются ежегодно, учитывая инфляцию и экономические показатели страны. "Предполагается, что пенсии будут индексироваться на уровень инфляции, чтобы поддерживать покупательную способность пенсионеров. С учетом роста цен и возможных экономических колебаний минимальный размер пенсии может вырасти пропорционально росту потребительских цен. Например, по разным оценкам, рост страховой пенсии по итогам 2025 года может составить порядка 7%, социальных пенсий более чем на 14%. Однако точные прогнозы требуют учета множества факторов, включая бюджетные возможности государства и макроэкономические условия", – говорит Ольга Бужина, генеральный директор платформы для самозанятых "Наниматель".Мнение экспертаМинимальная пенсия является важным социальным инструментом поддержки пожилых граждан и лиц с ограниченными возможностями. Ольга Бужина отмечает необходимость продолжать повышать ее регулярно, чтобы обеспечить достойный уровень жизни пенсионерам. Вместе с тем, важно учитывать сохранение финансовой устойчивости пенсионной системы, особенно в условиях демографического старения населения. "Индексация пенсий должна оставаться приоритетом государственной политики, поскольку инфляция и рост стоимости жизни негативно сказываются на благосостоянии пенсионеров. Также следует уделять внимание дифференцированному подходу к различным категориям пенсионеров, обеспечивая справедливое распределение ресурсов", – говорит эксперт.

https://ria.ru/20250227/vyplaty-2001837434.html

https://ria.ru/20250227/lekarstva-1863850209.html

https://ria.ru/20250225/pensionnoe_udostoverenie-1844715898.html

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