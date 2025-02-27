Пропавшая в Омске 17-летняя девушка больше года жила в другой семье
Пропавшую в 2023 году в Омской области 17-летнюю девушку приютили пенсионеры
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ОМСК, 27 фев - РИА Новости. Пропавшая в 2023 году в Омской области 17-летняя Ангелина Суслова больше года жила в семье пенсионеров, которые собирались ее удочерить, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Девушка пропала в сентябре 2023 года. Она ушла из дома в поселке Индейка Калачинского района Омской области. Все это время ее поиски продолжались. После очередного объявления о поиске девочки в полицию обратился пожилой житель Москаленского района. Мужчина сообщил, что пропавшая живет в его семье.
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"Выяснилось, что пожилые супруги приютили девушку и относились к ней как к дочери", – говорится в сообщении.
Сотрудники полиции опросили девушку и выяснили, что ей ничего не угрожает. Оказалось, что семейная пара уже собиралась удочерять ее, но мужчина увидел по телевизору объявление о поиске.
Как рассказали РИА Новости источники в силовых структурах, девочка ранее жила с матерью. Они приехали в Омскую область из Новосибирска. Затем мать сошлась с мужчиной, с которым девочка постоянно ругалась. Из-за этого она решила уйти из дома. После скитаний по региону, она познакомилась с 60-летним мужчиной и его супругой, которые пригласили ее жить у них дома.
Следователи продолжают выяснять подробности случившегося. Расследование продолжается.
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