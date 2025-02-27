https://ria.ru/20250227/passazhiropotok-2001933055.html
Пассажиропоток автобусов "Зима в Подмосковье" превысил 1 миллион человек
Пассажиропоток автобусов "Зима в Подмосковье" превысил 1 миллион человек - РИА Новости, 27.02.2025
Пассажиропоток автобусов "Зима в Подмосковье" превысил 1 миллион человек
Пассажиры совершили более 1 миллиона поездок на автобусах "Мострансавто" с баннером "Зима в Подмосковье" с декабря 2024 года, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:38:00+03:00
2025-02-27T13:38:00+03:00
2025-02-27T13:38:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пассажиры совершили более 1 миллиона поездок на автобусах "Мострансавто" с баннером "Зима в Подмосковье" с декабря 2024 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья. По социальным картам совершено более 452 тысяч операций, банковскими картами проезд оплатили свыше 420 тысяч раз. По транспортным картам "Стрелка" всех видов зафиксировано больше 79 тысяч поездок, по "Тройкам" – порядка 94 тысяч трансакций. В ведомстве добавили, что с декабря 2024 года на городских, пригородных и междугородних маршрутах "Мострансавто" курсируют 60 тематически брендированных автобусов большого класса в рамках проекта облправительства "Зима в Подмосковье". В этих автобусах действуют стандартные условия проезда: оплатить поездку можно банковскими и транспортными картами "Стрелка", "Тройка" (тариф "Кошелек"). Также в них можно зафиксировать проезд социальными картами. Туристический проект "Зима в Подмосковье" знакомит жителей и гостей региона с достопримечательностями и площадками для зимнего отдыха в разных городах области. Внешние борта транспортных средств украшены тематической символикой проекта.
https://ria.ru/20250226/podmoskove-2001799999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мострансавто
Пассажиропоток автобусов "Зима в Подмосковье" превысил 1 миллион человек
Число пассажиров автобусов "Зима в Подмосковье" с декабря превысило 1 миллион
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пассажиры совершили более 1 миллиона поездок на автобусах "Мострансавто" с баннером "Зима в Подмосковье" с декабря 2024 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто
" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья
.
По социальным картам совершено более 452 тысяч операций, банковскими картами проезд оплатили свыше 420 тысяч раз. По транспортным картам "Стрелка" всех видов зафиксировано больше 79 тысяч поездок, по "Тройкам" – порядка 94 тысяч трансакций.
В ведомстве добавили, что с декабря 2024 года на городских, пригородных и междугородних маршрутах "Мострансавто" курсируют 60 тематически брендированных автобусов большого класса в рамках проекта облправительства "Зима в Подмосковье". В этих автобусах действуют стандартные условия проезда: оплатить поездку можно банковскими и транспортными картами "Стрелка", "Тройка" (тариф "Кошелек"). Также в них можно зафиксировать проезд социальными картами.
Туристический проект "Зима в Подмосковье" знакомит жителей и гостей региона с достопримечательностями и площадками для зимнего отдыха в разных городах области. Внешние борта транспортных средств украшены тематической символикой проекта.