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Овчинский: переезд по реновации в новый дом в центре Москвы почти завершен - РИА Новости, 27.02.2025
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12:00 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/ovchinskiy-2001860780.html
Овчинский: переезд по реновации в новый дом в центре Москвы почти завершен
Овчинский: переезд по реновации в новый дом в центре Москвы почти завершен - РИА Новости, 27.02.2025
Овчинский: переезд по реновации в новый дом в центре Москвы почти завершен
В построенную по программе реновации новостройку на Пресненском Валу переехали почти 230 семей, сообщил министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:00:00+03:00
2025-02-27T12:00:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. В построенную по программе реновации новостройку на Пресненском Валу переехали почти 230 семей, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Переселение в новый дом по адресу: Пресненский Вал, 19, началось осенью."Тогда примерно 240 семей из четырех старых домов приступили к переселению в квартиры с готовой улучшенной отделкой. Сегодня количество переехавших семей достигло почти 230 – это 95% из всех переезжающих семей в новостройку", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Как указывается в сообщении, новоселы могут воспользоваться бесплатным городским сервисом "Помощь в переезде" и заказать машину и грузчиков, чтобы перевезти вещи в новую квартиру.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города. В Пресненском районе по программе реновации предстоит переселить более 3 тысяч семей из 53 старых домов.
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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: переезд по реновации в новый дом в центре Москвы почти завершен

Овчинский: около 230 семей переехали в новый дом в Пресненском районе

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. В построенную по программе реновации новостройку на Пресненском Валу переехали почти 230 семей, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Переселение в новый дом по адресу: Пресненский Вал, 19, началось осенью.

"Тогда примерно 240 семей из четырех старых домов приступили к переселению в квартиры с готовой улучшенной отделкой. Сегодня количество переехавших семей достигло почти 230 – это 95% из всех переезжающих семей в новостройку", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.

Как указывается в сообщении, новоселы могут воспользоваться бесплатным городским сервисом "Помощь в переезде" и заказать машину и грузчиков, чтобы перевезти вещи в новую квартиру.

Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города. В Пресненском районе по программе реновации предстоит переселить более 3 тысяч семей из 53 старых домов.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
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