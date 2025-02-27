https://ria.ru/20250227/ovchinskiy-2001860780.html

Овчинский: переезд по реновации в новый дом в центре Москвы почти завершен

Овчинский: переезд по реновации в новый дом в центре Москвы почти завершен - РИА Новости, 27.02.2025

Овчинский: переезд по реновации в новый дом в центре Москвы почти завершен

В построенную по программе реновации новостройку на Пресненском Валу переехали почти 230 семей, сообщил министр правительства столицы, глава департамента... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T12:00:00+03:00

2025-02-27T12:00:00+03:00

2025-02-27T12:00:00+03:00

москва

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. В построенную по программе реновации новостройку на Пресненском Валу переехали почти 230 семей, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Переселение в новый дом по адресу: Пресненский Вал, 19, началось осенью."Тогда примерно 240 семей из четырех старых домов приступили к переселению в квартиры с готовой улучшенной отделкой. Сегодня количество переехавших семей достигло почти 230 – это 95% из всех переезжающих семей в новостройку", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Как указывается в сообщении, новоселы могут воспользоваться бесплатным городским сервисом "Помощь в переезде" и заказать машину и грузчиков, чтобы перевезти вещи в новую квартиру.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города. В Пресненском районе по программе реновации предстоит переселить более 3 тысяч семей из 53 старых домов.

https://ria.ru/20250226/ovchinskiy-2001603602.html

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москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский