Овчинский: переезд по реновации в новый дом в центре Москвы почти завершен
Овчинский: около 230 семей переехали в новый дом в Пресненском районе
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. В построенную по программе реновации новостройку на Пресненском Валу переехали почти 230 семей, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Переселение в новый дом по адресу: Пресненский Вал, 19, началось осенью.
"Тогда примерно 240 семей из четырех старых домов приступили к переселению в квартиры с готовой улучшенной отделкой. Сегодня количество переехавших семей достигло почти 230 – это 95% из всех переезжающих семей в новостройку", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Как указывается в сообщении, новоселы могут воспользоваться бесплатным городским сервисом "Помощь в переезде" и заказать машину и грузчиков, чтобы перевезти вещи в новую квартиру.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города. В Пресненском районе по программе реновации предстоит переселить более 3 тысяч семей из 53 старых домов.
Переселение в новый дом по адресу: Пресненский Вал, 19, началось осенью.
"Тогда примерно 240 семей из четырех старых домов приступили к переселению в квартиры с готовой улучшенной отделкой. Сегодня количество переехавших семей достигло почти 230 – это 95% из всех переезжающих семей в новостройку", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Как указывается в сообщении, новоселы могут воспользоваться бесплатным городским сервисом "Помощь в переезде" и заказать машину и грузчиков, чтобы перевезти вещи в новую квартиру.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города. В Пресненском районе по программе реновации предстоит переселить более 3 тысяч семей из 53 старых домов.