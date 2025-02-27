Более десяти постояльцев отеля под Челябинском пожаловались на тошноту
СК: более десяти постояльцев отеля под Челябинском пожаловались на тошноту
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 27 фев – РИА Новости. Более 10 человек, в том числе восемь детей, пожаловались медикам на тошноту и высокую температуру в семейном отеле в городе Миасс Челябинской области, проводится доследственная проверка, сообщает СУСК РФ по региону.
По предварительным данным, 25 и 26 февраля к медработникам с жалобами на плохое самочувствие обратились не менее 11 постояльцев отеля вблизи озера Тургояк, среди которых восемь детей от года до 14 лет. У заболевших наблюдалась тошнота, рвота, повышение температуры тела до 38 градусов. Обратившиеся в госпитализации не нуждались, проходят лечение амбулаторно, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
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"Следственным отделом по городу Миасс СУСК России по Челябинской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению о вспышке инфекционного заболевания в семейном отеле, расположенном вблизи озера Тургояк, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей)", - говорится в сообщении.
Следователи выясняют причины заболевания в отеле. В рамках проверки будет дана оценка соблюдению установленных требований санитарно-эпидемиологического законодательства работниками отеля.
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