Рейтинг@Mail.ru
Более десяти постояльцев отеля под Челябинском пожаловались на тошноту - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 27.02.2025 (обновлено: 10:58 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/otravlenie-2001887780.html
Более десяти постояльцев отеля под Челябинском пожаловались на тошноту
Более десяти постояльцев отеля под Челябинском пожаловались на тошноту - РИА Новости, 27.02.2025
Более десяти постояльцев отеля под Челябинском пожаловались на тошноту
Более 10 человек, в том числе восемь детей, пожаловались медикам на тошноту и высокую температуру в семейном отеле в городе Миасс Челябинской области,... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T10:37:00+03:00
2025-02-27T10:58:00+03:00
происшествия
россия
миасс
челябинская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001766521_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_18dcfa111cccca6d85e040acc37175bf.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 27 фев – РИА Новости. Более 10 человек, в том числе восемь детей, пожаловались медикам на тошноту и высокую температуру в семейном отеле в городе Миасс Челябинской области, проводится доследственная проверка, сообщает СУСК РФ по региону. По предварительным данным, 25 и 26 февраля к медработникам с жалобами на плохое самочувствие обратились не менее 11 постояльцев отеля вблизи озера Тургояк, среди которых восемь детей от года до 14 лет. У заболевших наблюдалась тошнота, рвота, повышение температуры тела до 38 градусов. Обратившиеся в госпитализации не нуждались, проходят лечение амбулаторно, их жизни и здоровью ничего не угрожает. "Следственным отделом по городу Миасс СУСК России по Челябинской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению о вспышке инфекционного заболевания в семейном отеле, расположенном вблизи озера Тургояк, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей)", - говорится в сообщении. Следователи выясняют причины заболевания в отеле. В рамках проверки будет дана оценка соблюдению установленных требований санитарно-эпидемиологического законодательства работниками отеля.
https://ria.ru/20250212/kamchatka-1998779898.html
https://ria.ru/20241225/otravlenie-1991259108.html
россия
миасс
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001766521_420:0:2736:1737_1920x0_80_0_0_5ec50ebddf5b9901e39ee2af78a0b93b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, миасс, челябинская область
Происшествия, Россия, Миасс, Челябинская область
Более десяти постояльцев отеля под Челябинском пожаловались на тошноту

СК: более десяти постояльцев отеля под Челябинском пожаловались на тошноту

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 27 фев – РИА Новости. Более 10 человек, в том числе восемь детей, пожаловались медикам на тошноту и высокую температуру в семейном отеле в городе Миасс Челябинской области, проводится доследственная проверка, сообщает СУСК РФ по региону.
По предварительным данным, 25 и 26 февраля к медработникам с жалобами на плохое самочувствие обратились не менее 11 постояльцев отеля вблизи озера Тургояк, среди которых восемь детей от года до 14 лет. У заболевших наблюдалась тошнота, рвота, повышение температуры тела до 38 градусов. Обратившиеся в госпитализации не нуждались, проходят лечение амбулаторно, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
На Камчатке дети отравились в школьной столовой
12 февраля, 09:42
"Следственным отделом по городу Миасс СУСК России по Челябинской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению о вспышке инфекционного заболевания в семейном отеле, расположенном вблизи озера Тургояк, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей)", - говорится в сообщении.
Следователи выясняют причины заболевания в отеле. В рамках проверки будет дана оценка соблюдению установленных требований санитарно-эпидемиологического законодательства работниками отеля.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Число отравившихся на базе отдыха в Омской области достигло 42
25 декабря 2024, 14:52
 
ПроисшествияРоссияМиассЧелябинская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала