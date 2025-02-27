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В МИД КНР рассказали о попытках США внести разлад между Пекином и Москвой - РИА Новости, 27.02.2025
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10:45 27.02.2025 (обновлено: 10:50 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/otnoshenija-2001890739.html
В МИД КНР рассказали о попытках США внести разлад между Пекином и Москвой
В МИД КНР рассказали о попытках США внести разлад между Пекином и Москвой - РИА Новости, 27.02.2025
В МИД КНР рассказали о попытках США внести разлад между Пекином и Москвой
Отношения Китая и России не подвержены влиянию третьих сторон, попытки США внести разлад между Пекином и Москвой являются напрасными, заявил на брифинге в... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T10:45:00+03:00
2025-02-27T10:50:00+03:00
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ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Отношения Китая и России не подвержены влиянию третьих сторон, попытки США внести разлад между Пекином и Москвой являются напрасными, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Как бы ни менялась международная обстановка, китайско-российские отношения будут спокойно развиваться, и Соединенным Штатам совершенно бесполезно сеять раздор между Китаем и Россией", - сказал дипломат, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать слова госсекретаря Марко Рубио о том, что Россия якобы "слишком зависит от Китая", и что Москва и Пекин якобы "могут объединиться против США" Линь Цзянь подчеркнул, что отношения Китая и России, которые являются двумя крупными державами, имеют мощную внутреннюю движущую силу, и на них не влияет никакая третья сторона. Дипломат добавил, что стратегия развития и внешняя политика Китая и России "рассчитаны на долгосрочную перспективу".
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в мире, китай, россия, пекин, марко рубио
В мире, Китай, Россия, Пекин, Марко Рубио
В МИД КНР рассказали о попытках США внести разлад между Пекином и Москвой

Линь Цзянь: попытки США внести разлад между Пекином и Москвой напрасны

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД КНР Линь Цзянь
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Отношения Китая и России не подвержены влиянию третьих сторон, попытки США внести разлад между Пекином и Москвой являются напрасными, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"Как бы ни менялась международная обстановка, китайско-российские отношения будут спокойно развиваться, и Соединенным Штатам совершенно бесполезно сеять раздор между Китаем и Россией", - сказал дипломат, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать слова госсекретаря Марко Рубио о том, что Россия якобы "слишком зависит от Китая", и что Москва и Пекин якобы "могут объединиться против США"
Линь Цзянь подчеркнул, что отношения Китая и России, которые являются двумя крупными державами, имеют мощную внутреннюю движущую силу, и на них не влияет никакая третья сторона. Дипломат добавил, что стратегия развития и внешняя политика Китая и России "рассчитаны на долгосрочную перспективу".
Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных Ван И - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
В Китае заявили о "внутренней движущей силе" в отношениях с Россией
30 октября 2024, 05:58
 
В миреКитайРоссияПекинМарко Рубио
 
 
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