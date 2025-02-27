https://ria.ru/20250227/otnoshenija-2001890739.html

В МИД КНР рассказали о попытках США внести разлад между Пекином и Москвой

В МИД КНР рассказали о попытках США внести разлад между Пекином и Москвой - РИА Новости, 27.02.2025

В МИД КНР рассказали о попытках США внести разлад между Пекином и Москвой

Отношения Китая и России не подвержены влиянию третьих сторон, попытки США внести разлад между Пекином и Москвой являются напрасными, заявил на брифинге в... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T10:45:00+03:00

2025-02-27T10:45:00+03:00

2025-02-27T10:50:00+03:00

в мире

китай

россия

пекин

марко рубио

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ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Отношения Китая и России не подвержены влиянию третьих сторон, попытки США внести разлад между Пекином и Москвой являются напрасными, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Как бы ни менялась международная обстановка, китайско-российские отношения будут спокойно развиваться, и Соединенным Штатам совершенно бесполезно сеять раздор между Китаем и Россией", - сказал дипломат, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать слова госсекретаря Марко Рубио о том, что Россия якобы "слишком зависит от Китая", и что Москва и Пекин якобы "могут объединиться против США" Линь Цзянь подчеркнул, что отношения Китая и России, которые являются двумя крупными державами, имеют мощную внутреннюю движущую силу, и на них не влияет никакая третья сторона. Дипломат добавил, что стратегия развития и внешняя политика Китая и России "рассчитаны на долгосрочную перспективу".

https://ria.ru/20241030/kitay-1980824710.html

китай

россия

пекин

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в мире, китай, россия, пекин, марко рубио