https://ria.ru/20250227/otnoshenija-2001890739.html
В МИД КНР рассказали о попытках США внести разлад между Пекином и Москвой
В МИД КНР рассказали о попытках США внести разлад между Пекином и Москвой - РИА Новости, 27.02.2025
В МИД КНР рассказали о попытках США внести разлад между Пекином и Москвой
Отношения Китая и России не подвержены влиянию третьих сторон, попытки США внести разлад между Пекином и Москвой являются напрасными, заявил на брифинге в... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T10:45:00+03:00
2025-02-27T10:45:00+03:00
2025-02-27T10:50:00+03:00
в мире
китай
россия
пекин
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934237742_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_07c8d6ce13dea3bcfd4080de7ed527f6.jpg
ПЕКИН, 27 фев – РИА Новости. Отношения Китая и России не подвержены влиянию третьих сторон, попытки США внести разлад между Пекином и Москвой являются напрасными, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Как бы ни менялась международная обстановка, китайско-российские отношения будут спокойно развиваться, и Соединенным Штатам совершенно бесполезно сеять раздор между Китаем и Россией", - сказал дипломат, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать слова госсекретаря Марко Рубио о том, что Россия якобы "слишком зависит от Китая", и что Москва и Пекин якобы "могут объединиться против США" Линь Цзянь подчеркнул, что отношения Китая и России, которые являются двумя крупными державами, имеют мощную внутреннюю движущую силу, и на них не влияет никакая третья сторона. Дипломат добавил, что стратегия развития и внешняя политика Китая и России "рассчитаны на долгосрочную перспективу".
https://ria.ru/20241030/kitay-1980824710.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934237742_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_6ae72043b6cde69e37426de776a36cd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, пекин, марко рубио
В мире, Китай, Россия, Пекин, Марко Рубио
В МИД КНР рассказали о попытках США внести разлад между Пекином и Москвой
Линь Цзянь: попытки США внести разлад между Пекином и Москвой напрасны