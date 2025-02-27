https://ria.ru/20250227/olegkorobchenko-2001962254.html

Индекс промпроизводства в Татарстане в 2024 году составил 105 процентов

Индекс промпроизводства в Татарстане в 2024 году составил 105 процентов - РИА Новости, 27.02.2025

Индекс промпроизводства в Татарстане в 2024 году составил 105 процентов

Предприятия Татарстана в 2024 году отгрузили продукции более чем на 5,6 триллиона рублей, индекс промышленного производства составил 105%, сообщил министр... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:11:00+03:00

2025-02-27T15:11:00+03:00

2025-02-27T15:11:00+03:00

республика татарстан

экономика

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 27 фев - РИА Новости. Предприятия Татарстана в 2024 году отгрузили продукции более чем на 5,6 триллиона рублей, индекс промышленного производства составил 105%, сообщил министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко. "Несмотря на санкционное давление, промышленность развивается хорошими темпами. Отгружено продукции более чем на 5,6 триллиона рублей. Индекс промышленного производства в республике - 105%", - сказал Коробченко в ходе итоговой коллегии министерства. Министр уточнил, что сегодня доля обрабатывающих производств в структуре промышленности Татарстана составляет 73%. Наибольший рост, по его информации, показали в 2024 году судостроение, вертолетостроение, производство машин, оборудования, компьютеров и оптических изделий. В связи с введенными квотами на нефтедобычу объем добычи в 2024 году немного снизился, однако нефтедобыча и нефтепереработка остаются опорой экономики Татарстана. Коробченко напомнил, что по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" к 2030 году поставлена задача увеличить несырьевой экспорт на 70%. Для предприятий открываются новые рынки и возможности. По словам министра, Татарстан сотрудничает более чем со 130 государствами. Основными торговыми партнерами республики в 2024 году выступали Турция, Китай, Казахстан, Белоруссия, Бразилия. Товарооборот Татарстана в 2024 году вырос на 10%, экспорт - на 18%. Для увеличения темпов роста, по мнению Коробченко, необходимо принять республиканскую программу развития экспортной деятельности.

https://ria.ru/20250226/festival-2001705068.html

https://ria.ru/20250226/tatarstan-2001702231.html

республика татарстан (татарстан)

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экономика, республика татарстан (татарстан)