https://ria.ru/20250227/odnoklassniki-2001780232.html

Одноклассники перезапустили раздел "Обсуждения"

Одноклассники перезапустили раздел "Обсуждения" - РИА Новости, 27.02.2025

Одноклассники перезапустили раздел "Обсуждения"

Одноклассники перезапустили раздел "Обсуждения". В нем появились вкладки с самыми популярными на текущий момент дискуссиями в соцсети, а также серии лучших... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T10:00:00+03:00

2025-02-27T10:00:00+03:00

2025-02-27T10:00:00+03:00

одноклассники

россия

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Одноклассники перезапустили раздел "Обсуждения". В нем появились вкладки с самыми популярными на текущий момент дискуссиями в соцсети, а также серии лучших публикаций, индивидуально подобранные для каждого пользователя на основе его интересов.В разделе "Обсуждения" появилась новая вкладка "Популярное". ML-модели ОК анализируют поведение каждого пользователя и его предпочтения в контенте, и рекомендуют ему наиболее подходящие темы для обсуждения. Человек может перейти к посту и прокомментировать его, выразить эмоцию или репостнуть к себе на страницу. Вкладка "Популярное" включает актуальные посты с наибольшим количеством комментариев за несколько дней. Также в нее вошел виджет "Горячая тема", которая будет состоять из самых обсуждаемых дискуссий за день. Таким образом, пользователи могут быть в курсе наиболее популярных новостей, которые просматривают и обсуждают миллионы людей в ОК."Раздел “Обсуждения” пользуется популярностью в ОК. Его ежедневно посещает около 2,5 млн человек. Мы внесли в него ряд обновлений, чтобы нашим пользователям было удобнее узнавать об актуальных новостях, обсуждать популярный контент и делиться мнением о тех или иных событиях", – комментирует директор по продукту ОК, Александр Москвичев.Обновленный раздел уже доступен для всех пользователей соцсети.

https://ria.ru/20250225/kontent-2001478817.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

одноклассники, россия