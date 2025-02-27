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Одноклассники перезапустили раздел "Обсуждения" - РИА Новости, 27.02.2025
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10:00 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/odnoklassniki-2001780232.html
Одноклассники перезапустили раздел "Обсуждения"
Одноклассники перезапустили раздел "Обсуждения" - РИА Новости, 27.02.2025
Одноклассники перезапустили раздел "Обсуждения"
Одноклассники перезапустили раздел "Обсуждения". В нем появились вкладки с самыми популярными на текущий момент дискуссиями в соцсети, а также серии лучших... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T10:00:00+03:00
2025-02-27T10:00:00+03:00
одноклассники
россия
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Одноклассники перезапустили раздел "Обсуждения". В нем появились вкладки с самыми популярными на текущий момент дискуссиями в соцсети, а также серии лучших публикаций, индивидуально подобранные для каждого пользователя на основе его интересов.В разделе "Обсуждения" появилась новая вкладка "Популярное". ML-модели ОК анализируют поведение каждого пользователя и его предпочтения в контенте, и рекомендуют ему наиболее подходящие темы для обсуждения. Человек может перейти к посту и прокомментировать его, выразить эмоцию или репостнуть к себе на страницу. Вкладка "Популярное" включает актуальные посты с наибольшим количеством комментариев за несколько дней. Также в нее вошел виджет "Горячая тема", которая будет состоять из самых обсуждаемых дискуссий за день. Таким образом, пользователи могут быть в курсе наиболее популярных новостей, которые просматривают и обсуждают миллионы людей в ОК."Раздел “Обсуждения” пользуется популярностью в ОК. Его ежедневно посещает около 2,5 млн человек. Мы внесли в него ряд обновлений, чтобы нашим пользователям было удобнее узнавать об актуальных новостях, обсуждать популярный контент и делиться мнением о тех или иных событиях", – комментирует директор по продукту ОК, Александр Москвичев.Обновленный раздел уже доступен для всех пользователей соцсети.
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одноклассники, россия
Одноклассники, Россия

Одноклассники перезапустили раздел "Обсуждения"

© Фото предоставлено ОКАвторы Дзена заработают на своем контенте в ОК
Авторы Дзена заработают на своем контенте в ОК - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото предоставлено ОК
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Одноклассники перезапустили раздел "Обсуждения". В нем появились вкладки с самыми популярными на текущий момент дискуссиями в соцсети, а также серии лучших публикаций, индивидуально подобранные для каждого пользователя на основе его интересов.
В разделе "Обсуждения" появилась новая вкладка "Популярное". ML-модели ОК анализируют поведение каждого пользователя и его предпочтения в контенте, и рекомендуют ему наиболее подходящие темы для обсуждения. Человек может перейти к посту и прокомментировать его, выразить эмоцию или репостнуть к себе на страницу. Вкладка "Популярное" включает актуальные посты с наибольшим количеством комментариев за несколько дней. Также в нее вошел виджет "Горячая тема", которая будет состоять из самых обсуждаемых дискуссий за день. Таким образом, пользователи могут быть в курсе наиболее популярных новостей, которые просматривают и обсуждают миллионы людей в ОК.
Одноклассники - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Авторы Дзена заработают на своем контенте в ОК
25 февраля, 12:37
"Раздел “Обсуждения” пользуется популярностью в ОК. Его ежедневно посещает около 2,5 млн человек. Мы внесли в него ряд обновлений, чтобы нашим пользователям было удобнее узнавать об актуальных новостях, обсуждать популярный контент и делиться мнением о тех или иных событиях", – комментирует директор по продукту ОК, Александр Москвичев.
Обновленный раздел уже доступен для всех пользователей соцсети.
 
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