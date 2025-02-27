Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало кадры боев за освобождение Новоандреевки - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:30 27.02.2025 (обновлено: 08:34 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/novoandreevka-2001851274.html
Минобороны показало кадры боев за освобождение Новоандреевки
Минобороны показало кадры боев за освобождение Новоандреевки - РИА Новости, 27.02.2025
Минобороны показало кадры боев за освобождение Новоандреевки
Минобороны РФ показало кадры боев за освобождение села Новоандреевка на красноармейском направлении в ДНР. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T05:30:00+03:00
2025-02-27T08:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001859241_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_37bd5285c2bd71d1ed815f26347dd2ab.jpg
ЛУГАНСК, 27 фев – РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры боев за освобождение села Новоандреевка на красноармейском направлении в ДНР. Оборонное ведомство заявило об переходе под контроль ВС РФ Новоандреевки 23 февраля. "В ходе наступательных действий штурмовые подразделения мотострелкового полка танковой дивизии группировки войск "Центр" при поддержке огня расчетов ствольной артиллерии, операторов ударных БПЛА и дронов с системой сброса уничтожили основные огневые точки противника в прилегающих к населенному пункту лесополосах. После чего кадрами объективного контроля было зафиксировано бегство ВСУ из населенного пункта Новоандреевка", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что после бойцы "Центра" зашли в Новоандреевку без особого сопротивления и установили российский флаг на одном из центральных домов.
https://ria.ru/20250227/spetsoperatsiya-2001850420.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры боев группировки "Центр" за освобождение села Новоандреевка
Кадры боев группировки "Центр" за освобождение села Новоандреевка
2025-02-27T05:30
true
PT0M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001859241_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e30e68c979a46b8f267c4394deec424c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры боев за освобождение Новоандреевки

Минобороны показало кадры боев за освобождение Новоандреевки в ДНР

Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 27 фев – РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры боев за освобождение села Новоандреевка на красноармейском направлении в ДНР.
Оборонное ведомство заявило об переходе под контроль ВС РФ Новоандреевки 23 февраля.
"В ходе наступательных действий штурмовые подразделения мотострелкового полка танковой дивизии группировки войск "Центр" при поддержке огня расчетов ствольной артиллерии, операторов ударных БПЛА и дронов с системой сброса уничтожили основные огневые точки противника в прилегающих к населенному пункту лесополосах. После чего кадрами объективного контроля было зафиксировано бегство ВСУ из населенного пункта Новоандреевка", - сообщили в МО РФ.
Там добавили, что после бойцы "Центра" зашли в Новоандреевку без особого сопротивления и установили российский флаг на одном из центральных домов.
Танк-72Б3М на огневой точке - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Танкисты группировки "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ под Дзержинском
05:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала