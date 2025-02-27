https://ria.ru/20250227/novoandreevka-2001851274.html

Минобороны показало кадры боев за освобождение Новоандреевки

Минобороны показало кадры боев за освобождение Новоандреевки - РИА Новости, 27.02.2025

Минобороны показало кадры боев за освобождение Новоандреевки

Минобороны РФ показало кадры боев за освобождение села Новоандреевка на красноармейском направлении в ДНР. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T05:30:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

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ЛУГАНСК, 27 фев – РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры боев за освобождение села Новоандреевка на красноармейском направлении в ДНР. Оборонное ведомство заявило об переходе под контроль ВС РФ Новоандреевки 23 февраля. "В ходе наступательных действий штурмовые подразделения мотострелкового полка танковой дивизии группировки войск "Центр" при поддержке огня расчетов ствольной артиллерии, операторов ударных БПЛА и дронов с системой сброса уничтожили основные огневые точки противника в прилегающих к населенному пункту лесополосах. После чего кадрами объективного контроля было зафиксировано бегство ВСУ из населенного пункта Новоандреевка", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что после бойцы "Центра" зашли в Новоандреевку без особого сопротивления и установили российский флаг на одном из центральных домов.

https://ria.ru/20250227/spetsoperatsiya-2001850420.html

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Кадры боев группировки "Центр" за освобождение села Новоандреевка Кадры боев группировки "Центр" за освобождение села Новоандреевка 2025-02-27T05:30 true PT0M55S

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины