https://ria.ru/20250227/novgorod-2001860901.html

Сбежавшего с обследования в Нижнем Новгороде психически больного нашли

Сбежавшего с обследования в Нижнем Новгороде психически больного нашли - РИА Новости, 27.02.2025

Сбежавшего с обследования в Нижнем Новгороде психически больного нашли

Мужчина с психическими отклонениями, сбежавший с медицинского освидетельствования из больницы в Нижнем Новгороде, найден, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T08:47:00+03:00

2025-02-27T08:47:00+03:00

2025-02-27T08:47:00+03:00

происшествия

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Мужчина с психическими отклонениями, сбежавший с медицинского освидетельствования из больницы в Нижнем Новгороде, найден, сообщила пресс-служба правительства региона. Ранее в региональном правительстве сообщали, что мужчина 1990 года рождения 24 февраля в 22.00 в ходе прохождения медосвидетельствования сбежал из городской клинической больницы №13 Автозаводского района. Подчёркивалось, что у разыскиваемого есть психические отклонения, он представляет опасность для окружающих. "Человек найден", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241009/kazan-1977260149.html

нижний новгород

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2025

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происшествия, нижний новгород