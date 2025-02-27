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Сбежавшего с обследования в Нижнем Новгороде психически больного нашли - РИА Новости, 27.02.2025
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08:47 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/novgorod-2001860901.html
Сбежавшего с обследования в Нижнем Новгороде психически больного нашли
Сбежавшего с обследования в Нижнем Новгороде психически больного нашли - РИА Новости, 27.02.2025
Сбежавшего с обследования в Нижнем Новгороде психически больного нашли
Мужчина с психическими отклонениями, сбежавший с медицинского освидетельствования из больницы в Нижнем Новгороде, найден, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T08:47:00+03:00
2025-02-27T08:47:00+03:00
происшествия
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Мужчина с психическими отклонениями, сбежавший с медицинского освидетельствования из больницы в Нижнем Новгороде, найден, сообщила пресс-служба правительства региона. Ранее в региональном правительстве сообщали, что мужчина 1990 года рождения 24 февраля в 22.00 в ходе прохождения медосвидетельствования сбежал из городской клинической больницы №13 Автозаводского района. Подчёркивалось, что у разыскиваемого есть психические отклонения, он представляет опасность для окружающих. "Человек найден", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241009/kazan-1977260149.html
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происшествия, нижний новгород
Происшествия, Нижний Новгород
Сбежавшего с обследования в Нижнем Новгороде психически больного нашли

В Нижнем Новгороде нашли мужчину с отклонениями, сбежавшего из больницы

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. Мужчина с психическими отклонениями, сбежавший с медицинского освидетельствования из больницы в Нижнем Новгороде, найден, сообщила пресс-служба правительства региона.
Ранее в региональном правительстве сообщали, что мужчина 1990 года рождения 24 февраля в 22.00 в ходе прохождения медосвидетельствования сбежал из городской клинической больницы №13 Автозаводского района. Подчёркивалось, что у разыскиваемого есть психические отклонения, он представляет опасность для окружающих.
"Человек найден", - говорится в сообщении.
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