https://ria.ru/20250227/napadenie-2002037682.html
В Кировской области начали проверку после нападения собаки на ребенка
В Кировской области начали проверку после нападения собаки на ребенка - РИА Новости, 27.02.2025
В Кировской области начали проверку после нападения собаки на ребенка
СК и прокуратура Кировской области проводят проверки после нападения собаки на ребенка в Яранске, сообщили РИА Новости в пресс-службах ведомств. По словам главы РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T18:53:00+03:00
2025-02-27T18:53:00+03:00
2025-02-27T18:53:00+03:00
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. СК и прокуратура Кировской области проводят проверки после нападения собаки на ребенка в Яранске, сообщили РИА Новости в пресс-службах ведомств. По словам главы администрации района, агрессивное животное уже поймано. Ранее в местном издании "Про город Киров" была опубликована информация о том, что 26 февраля в городе Яранске собака напала на первоклассника, который играл на улице с друзьями. Пес искусал ребенку лицо и тело, мальчика удалось отбить у агрессивного животного местной жительнице. "Яранским межрайонным следственным отделом… организовано проведение процессуальной проверки по статье 293 УК РФ (Халатность). По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили агентству в региональном следственном управлении СК РФ. В прокуратуре Кировской области агентству рассказали, что прокуратура Яранского района уже проводит проверку, готовит материалы в суд. "Ответчиком будет собственник собаки, если хозяина не установят - управление ветеринарии", - рассказали в пресс-службе ведомства. В свою очередь, глава администрации Яранского района Алена Трушкова на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написала, что в четверг был проведен организованный отлов безнадзорных животных на территории Яранска, собака, напавшая на ребёнка, поймана. Пресс-служба правительства региона уточнила, что напавшую на ребенка собаку изолировали и вывезли в один из кировских приютов. "Как сообщили в управлении ветеринарии Кировской области, у животного, скорее всего, есть хозяин — на собаке был ошейник. Сейчас правоохранители разыскивают владельца собаки", - сообщили в правительстве Кировской области.
https://ria.ru/20250227/gosduma-2001924174.html
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происшествия, кировская область, россия, яранский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кировская область, Россия, Яранский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кировской области начали проверку после нападения собаки на ребенка
СК и прокуратура проводят проверки после нападения собаки на ребенка в Яранске
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 фев - РИА Новости. СК и прокуратура Кировской области проводят проверки после нападения собаки на ребенка в Яранске, сообщили РИА Новости в пресс-службах ведомств. По словам главы администрации района, агрессивное животное уже поймано.
Ранее в местном издании "Про город Киров" была опубликована информация о том, что 26 февраля в городе Яранске собака напала на первоклассника, который играл на улице с друзьями. Пес искусал ребенку лицо и тело, мальчика удалось отбить у агрессивного животного местной жительнице.
«
"Яранским межрайонным следственным отделом… организовано проведение процессуальной проверки по статье 293 УК РФ (Халатность). По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили агентству в региональном следственном управлении СК РФ.
В прокуратуре Кировской области
агентству рассказали, что прокуратура Яранского района
уже проводит проверку, готовит материалы в суд. "Ответчиком будет собственник собаки, если хозяина не установят - управление ветеринарии", - рассказали в пресс-службе ведомства.
В свою очередь, глава администрации Яранского района Алена Трушкова на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написала, что в четверг был проведен организованный отлов безнадзорных животных на территории Яранска, собака, напавшая на ребёнка, поймана.
Пресс-служба правительства региона уточнила, что напавшую на ребенка собаку изолировали и вывезли в один из кировских приютов. "Как сообщили в управлении ветеринарии Кировской области, у животного, скорее всего, есть хозяин — на собаке был ошейник. Сейчас правоохранители разыскивают владельца собаки", - сообщили в правительстве Кировской области.