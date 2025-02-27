Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор воевавшему на стороне Киева наемнику из Грузии - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 27.02.2025 (обновлено: 17:11 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/naemnik-2002001463.html
Суд вынес приговор воевавшему на стороне Киева наемнику из Грузии
Суд вынес приговор воевавшему на стороне Киева наемнику из Грузии - РИА Новости, 27.02.2025
Суд вынес приговор воевавшему на стороне Киева наемнику из Грузии
Наемник из Грузии Шалва Иасашвили, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 13 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:05:00+03:00
2025-02-27T17:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
грузия
киев
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002002457_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a15a960b6e96855609a9b1361a123105.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Наемник из Грузии Шалва Иасашвили, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 13 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно гражданину Грузии Шалве Иасашвили. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте). Судом Иасашвили заочно признан виновным в инкриминируемом деянии и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Установлено, что Иасашвили добровольно вступил в вооруженные формирования Украины, прошел подготовку и участвовал в качестве наемника в боях на стороне Киева против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и российских военнослужащих.
https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html
грузия
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002002457_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_35247ac94d02fed3c0417cc4540a372d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грузия, киев, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Грузия, Киев, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Вооруженные силы Украины
Суд вынес приговор воевавшему на стороне Киева наемнику из Грузии

Наемника ВСУ из Грузии Иасашвили заочно приговорили к 13 годам лишения свободы

© Следком/TelegramШалва Иасашвили
Шалва Иасашвили - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Следком/Telegram
Шалва Иасашвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Наемник из Грузии Шалва Иасашвили, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 13 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно гражданину Грузии Шалве Иасашвили. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте). Судом Иасашвили заочно признан виновным в инкриминируемом деянии и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Установлено, что Иасашвили добровольно вступил в вооруженные формирования Украины, прошел подготовку и участвовал в качестве наемника в боях на стороне Киева против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и российских военнослужащих.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Россия уничтожит всех псов войны
28 августа 2024, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеГрузияКиевРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала