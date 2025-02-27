https://ria.ru/20250227/naemnik-2002001463.html

Суд вынес приговор воевавшему на стороне Киева наемнику из Грузии

Суд вынес приговор воевавшему на стороне Киева наемнику из Грузии - РИА Новости, 27.02.2025

Суд вынес приговор воевавшему на стороне Киева наемнику из Грузии

Наемник из Грузии Шалва Иасашвили, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 13 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T17:05:00+03:00

2025-02-27T17:05:00+03:00

2025-02-27T17:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

грузия

киев

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002002457_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a15a960b6e96855609a9b1361a123105.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Наемник из Грузии Шалва Иасашвили, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 13 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно гражданину Грузии Шалве Иасашвили. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте). Судом Иасашвили заочно признан виновным в инкриминируемом деянии и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Установлено, что Иасашвили добровольно вступил в вооруженные формирования Украины, прошел подготовку и участвовал в качестве наемника в боях на стороне Киева против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и российских военнослужащих.

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

грузия

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

грузия, киев, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, вооруженные силы украины