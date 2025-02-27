https://ria.ru/20250227/naemnik-2002001463.html
Суд вынес приговор воевавшему на стороне Киева наемнику из Грузии
Суд вынес приговор воевавшему на стороне Киева наемнику из Грузии - РИА Новости, 27.02.2025
Суд вынес приговор воевавшему на стороне Киева наемнику из Грузии
Наемник из Грузии Шалва Иасашвили, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 13 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:05:00+03:00
2025-02-27T17:05:00+03:00
2025-02-27T17:11:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Наемник из Грузии Шалва Иасашвили, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 13 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Доказательства... признаны судом достаточными для вынесения приговора заочно гражданину Грузии Шалве Иасашвили. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 359 УК РФ (участие наёмника в вооруженном конфликте). Судом Иасашвили заочно признан виновным в инкриминируемом деянии и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. Установлено, что Иасашвили добровольно вступил в вооруженные формирования Украины, прошел подготовку и участвовал в качестве наемника в боях на стороне Киева против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и российских военнослужащих.
https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Грузия, Киев, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Вооруженные силы Украины
Суд вынес приговор воевавшему на стороне Киева наемнику из Грузии
Наемника ВСУ из Грузии Иасашвили заочно приговорили к 13 годам лишения свободы