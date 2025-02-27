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Набиуллина оценила рост корпоративного кредитования в 2025 году - РИА Новости, 27.02.2025
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11:06 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/nabiullina-2001894094.html
Набиуллина оценила рост корпоративного кредитования в 2025 году
Набиуллина оценила рост корпоративного кредитования в 2025 году - РИА Новости, 27.02.2025
Набиуллина оценила рост корпоративного кредитования в 2025 году
Рост корпоративного кредитования в РФ в 2025 году будет в диапазоне 8-13%, кредитного сжатия ЦБ РФ не ожидает, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:06:00+03:00
2025-02-27T11:06:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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АНОСИНО (Московская область), 27 фев - РИА Новости. Рост корпоративного кредитования в РФ в 2025 году будет в диапазоне 8-13%, кредитного сжатия ЦБ РФ не ожидает, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ. "В этом году рост корпоративного кредитования будет более умеренным. По нашей оценке - в диапазоне 8-13%. И подчеркну, что кредитного сжатия мы ни в коем случае не ожидаем. Кредит продолжит вносить свой вклад в экономический рост", - сказала она.
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина оценила рост корпоративного кредитования в 2025 году

Набиуллина: кредитного сжатия в России в 2025 году не ожидается

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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АНОСИНО (Московская область), 27 фев - РИА Новости. Рост корпоративного кредитования в РФ в 2025 году будет в диапазоне 8-13%, кредитного сжатия ЦБ РФ не ожидает, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ.
"В этом году рост корпоративного кредитования будет более умеренным. По нашей оценке - в диапазоне 8-13%. И подчеркну, что кредитного сжатия мы ни в коем случае не ожидаем. Кредит продолжит вносить свой вклад в экономический рост", - сказала она.
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
ЦБ больше не предоставит банкам скидки по нормативу ликвидности
11:04
 
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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