https://ria.ru/20250227/nabiullina-2001894094.html
Набиуллина оценила рост корпоративного кредитования в 2025 году
Набиуллина оценила рост корпоративного кредитования в 2025 году - РИА Новости, 27.02.2025
Набиуллина оценила рост корпоративного кредитования в 2025 году
Рост корпоративного кредитования в РФ в 2025 году будет в диапазоне 8-13%, кредитного сжатия ЦБ РФ не ожидает, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:06:00+03:00
2025-02-27T11:06:00+03:00
2025-02-27T11:06:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980105335_0:219:2596:1679_1920x0_80_0_0_fd842a2efaf8ab3c3146f1fda63d6fd5.jpg
АНОСИНО (Московская область), 27 фев - РИА Новости. Рост корпоративного кредитования в РФ в 2025 году будет в диапазоне 8-13%, кредитного сжатия ЦБ РФ не ожидает, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ. "В этом году рост корпоративного кредитования будет более умеренным. По нашей оценке - в диапазоне 8-13%. И подчеркну, что кредитного сжатия мы ни в коем случае не ожидаем. Кредит продолжит вносить свой вклад в экономический рост", - сказала она.
https://ria.ru/20250227/tsb-2001893644.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980105335_137:0:2596:1844_1920x0_80_0_0_c836a0ded35b1bdf557a3f0388fa2fc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина оценила рост корпоративного кредитования в 2025 году
Набиуллина: кредитного сжатия в России в 2025 году не ожидается