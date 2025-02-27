https://ria.ru/20250227/nabiullina-2001894094.html

Набиуллина оценила рост корпоративного кредитования в 2025 году

Набиуллина оценила рост корпоративного кредитования в 2025 году - РИА Новости, 27.02.2025

Набиуллина оценила рост корпоративного кредитования в 2025 году

Рост корпоративного кредитования в РФ в 2025 году будет в диапазоне 8-13%, кредитного сжатия ЦБ РФ не ожидает, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T11:06:00+03:00

2025-02-27T11:06:00+03:00

2025-02-27T11:06:00+03:00

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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АНОСИНО (Московская область), 27 фев - РИА Новости. Рост корпоративного кредитования в РФ в 2025 году будет в диапазоне 8-13%, кредитного сжатия ЦБ РФ не ожидает, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече Ассоциации банков России с руководством ЦБ. "В этом году рост корпоративного кредитования будет более умеренным. По нашей оценке - в диапазоне 8-13%. И подчеркну, что кредитного сжатия мы ни в коем случае не ожидаем. Кредит продолжит вносить свой вклад в экономический рост", - сказала она.

https://ria.ru/20250227/tsb-2001893644.html

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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)