https://ria.ru/20250227/moskva-2001988965.html

В Москве более 70 спасателей патрулируют реки и водоемы

В Москве более 70 спасателей патрулируют реки и водоемы - РИА Новости, 27.02.2025

В Москве более 70 спасателей патрулируют реки и водоемы

Более 70 спасателей патрулируют городские реки и водоемы для предотвращения возможных происшествий, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T17:04:00+03:00

2025-02-27T17:04:00+03:00

2025-02-27T17:04:00+03:00

общество

городское хозяйство москвы

москва

тинао

петр бирюков

капремонт в москве

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001997273_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_8ba33ded9680e541268726c13c284739.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Более 70 спасателей патрулируют городские реки и водоемы для предотвращения возможных происшествий, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Более 70 спасателей патрулируют столичные реки и водоемы для предотвращения возможных происшествий. Обеспечению безопасности на воде в зимний период уделяется особое внимание, спасатели круглосуточно патрулируют акватории на судах на воздушной подушке, всего задействовано свыше 25 единиц такой техники. Этот уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час, он укомплектован необходимыми средствами спасения", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что из-за перепадов температуры лед на реках и водоемах стал хрупким, поэтому горожанам следует не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды. "Для предотвращения происшествий постоянно ведется профилактическая работа: спасатели патрулируют береговые зоны, проводят разъяснительные беседы с отдыхающими, учащимися в учебных заведениях. Регулярно замеряется толщина льда на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах, под особым контролем - места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания и рыбной ловли", - пояснил заммэра. Он добавил, что в настоящее время на Москве-реке в районе Карамышевской набережной и в Серебряном бору толщина льда составляет до 15 сантиметров, в заливах и поймах - от 12 до 30 сантиметров, на Химкинском водохранилище - до 25 сантиметров, на внутренних водоемах - от 17 до 30 сантиметров, на прудах в ТиНАО - до 30 сантиметров. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают более 500 специалистов.

https://ria.ru/20250226/moskva-2001682210.html

https://ria.ru/20250222/rudnevo-2001009338.html

москва

тинао

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, городское хозяйство москвы, москва, тинао, петр бирюков, капремонт в москве