https://ria.ru/20250227/moskva-2001877985.html

Бирюков: в центре Москвы проведут благоустройство Мантулинской улицы

Бирюков: в центре Москвы проведут благоустройство Мантулинской улицы - РИА Новости, 27.02.2025

Бирюков: в центре Москвы проведут благоустройство Мантулинской улицы

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство Мантулинской улицы и прилегающих территорий в Пресненском районе столицы, сообщил... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T10:06:00+03:00

2025-02-27T10:06:00+03:00

2025-02-27T10:06:00+03:00

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001877384_0:70:1280:790_1920x0_80_0_0_8817f7ff3c1fc1284e4a7d6b19ec27b2.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут благоустройство Мантулинской улицы и прилегающих территорий в Пресненском районе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году запланированы работы по благоустройству Мантулинской улицы, участка Краснопресненской набережной около МФК "Венеция" и проезда вдоль комплекса Capital Towers. Основная задача - объединить пространство, сделать его более современным и функциональным как для местных жителей, так и для посетителей комплекса", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках программы "Чистое небо" воздушные линии уберут в кабельную канализацию, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. "Приведем в порядок тротуары, оптимизировав геометрию улиц, запланировано локальное расширение пешеходных зон - их общая площадь составит 7,2 тысячи квадратных метров. На проезжей части уложим свыше 14,3 тысячи "квадратов" асфальта, организуем почти 90 парковочных мест. Смонтируем более 30 энергоэффективных фонарей, новые наземные переходы оборудуем опорами контрастного освещения", - добавил Бирюков. Он пояснил, что для пассажиров общественного транспорта сохранят две существующие и добавят две новые автобусные остановки. На пересечении улиц Сергея Макеева и Мантулинской реорганизуют схему движения и перенастроят работу светофора, чтобы создать оптимальные условия для пешеходов и водителей. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На территории возле парка "Красная Пресня" дополнительно высадят более 30 деревьев-крупномеров, 50 кустарников и обустроят почти 8 тысяч квадратных метров газона.

https://ria.ru/20250226/moskva-2001682210.html

https://ria.ru/20250226/moskva-2001659629.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы