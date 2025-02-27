https://ria.ru/20250227/moskva-2001854400.html
В ходе рейдов по хостелам в Москве выявили 60 нелегалов
В ходе рейдов по хостелам в Москве выявили 60 нелегалов - РИА Новости, 27.02.2025
В ходе рейдов по хостелам в Москве выявили 60 нелегалов
Сотрудники правоохранительных органов провели рейды по хостелам на востоке Москвы, в ходе которых выявили 60 нелегалов и 20 граждан РФ, не вставших на воинский... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T07:06:00+03:00
2025-02-27T07:06:00+03:00
2025-02-27T07:06:00+03:00
россия
москва
восточный административный округ (москва)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов провели рейды по хостелам на востоке Москвы, в ходе которых выявили 60 нелегалов и 20 граждан РФ, не вставших на воинский учет, рассказали РИА Новости в военных следственных органах. В среду военные следователи совместно с полицией провели рейды в двух хостелах на востоке столицы. "В соответствии с поручением председателя СК РФ, сотрудниками 516-го военного следственного отдела проведен рейд в хостелах Восточного административного округа города Москвы. В ходе проверки выявлено 60 лиц, нарушивших миграционное законодательство, и 20 лиц, подлежащих воинскому учету", - сказали в военном следственном отделе. Граждане, которые нелегально находились в РФ, были доставлены в отдел полиции, а те, кто не встал на воинский учет, были направлены в военный комиссариат для постановки.
https://ria.ru/20250219/nelegaly-2000203908.html
россия
москва
восточный административный округ (москва)
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россия, москва, восточный административный округ (москва), следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Москва, Восточный административный округ (Москва), Следственный комитет России (СК РФ)
В ходе рейдов по хостелам в Москве выявили 60 нелегалов
В ходе рейдов по хостелам на востоке Москвы выявили 60 нелегалов