В Ярославле задержали курьера аферистов, обманувших блокадницу в Петербурге
МВД: в Ярославле задержали курьера аферистов, обманувших блокадницу в Петербурге
© МВД России88-летняя пенсионерка из Санкт-Петербурга, которая передала незнакомцам свыше 13 миллионов рублей
88-летняя пенсионерка из Санкт-Петербурга, которая передала незнакомцам свыше 13 миллионов рублей
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Полиция задержала в Ярославле одного из курьеров мошенников, которые под угрозой уголовного преследования убедили блокадницу в Петербурге передать им более 13 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Как написала Волк в своем Telegram-канале, в полицию Фрунзенского района Петербурга обратилась 88-летняя пенсионерка, детство которой прошло в блокадном Ленинграде. По словам женщины, в конце января ей неоднократно звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками различных ведомств.
"Угрожая уголовным преследованием и под предлогом "декларирования" денежных средств, злоумышленники убеждали в необходимости разместить сбережения на якобы "безопасном" счете. Выполняя указания аферистов, женщина передала незнакомцам в общей сложности свыше 13 миллионов рублей", – рассказала официальный представитель МВД.
Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). В рамках расследования сотрудники угрозыска установили личность и местонахождение одного из курьеров.
© МВД РоссииОдин из курьеров мошенников, которые убедили блокадницу в Петербурге передать им более 13 миллионов рублей. Кадр видео
Один из курьеров мошенников, которые убедили блокадницу в Петербурге передать им более 13 миллионов рублей. Кадр видео
"В ходе служебной командировки полицейские задержали его в городе Ярославле. Имеются основания полагать, что задержанный может быть причастен к аналогичным противоправным деяниям", – отметила Волк.
По ее словам, фигурант заключен под стражу.