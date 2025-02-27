https://ria.ru/20250227/moshenniki-2001885294.html

В Ярославле задержали курьера аферистов, обманувших блокадницу в Петербурге

В Ярославле задержали курьера аферистов, обманувших блокадницу в Петербурге - РИА Новости, 27.02.2025

В Ярославле задержали курьера аферистов, обманувших блокадницу в Петербурге

Полиция задержала в Ярославле одного из курьеров мошенников, которые под угрозой уголовного преследования убедили блокадницу в Петербурге передать им более 13... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T10:29:00+03:00

2025-02-27T10:29:00+03:00

2025-02-27T10:35:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Полиция задержала в Ярославле одного из курьеров мошенников, которые под угрозой уголовного преследования убедили блокадницу в Петербурге передать им более 13 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Как написала Волк в своем Telegram-канале, в полицию Фрунзенского района Петербурга обратилась 88-летняя пенсионерка, детство которой прошло в блокадном Ленинграде. По словам женщины, в конце января ей неоднократно звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками различных ведомств. "Угрожая уголовным преследованием и под предлогом "декларирования" денежных средств, злоумышленники убеждали в необходимости разместить сбережения на якобы "безопасном" счете. Выполняя указания аферистов, женщина передала незнакомцам в общей сложности свыше 13 миллионов рублей", – рассказала официальный представитель МВД. Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). В рамках расследования сотрудники угрозыска установили личность и местонахождение одного из курьеров. "В ходе служебной командировки полицейские задержали его в городе Ярославле. Имеются основания полагать, что задержанный может быть причастен к аналогичным противоправным деяниям", – отметила Волк. По ее словам, фигурант заключен под стражу.

https://ria.ru/20250225/peterburg-2001512046.html

https://ria.ru/20250225/gosduma-2001390813.html

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происшествия, ярославль, санкт-петербург, россия, ирина волк