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В Ярославле задержали курьера аферистов, обманувших блокадницу в Петербурге - РИА Новости, 27.02.2025
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10:29 27.02.2025 (обновлено: 10:35 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/moshenniki-2001885294.html
В Ярославле задержали курьера аферистов, обманувших блокадницу в Петербурге
В Ярославле задержали курьера аферистов, обманувших блокадницу в Петербурге - РИА Новости, 27.02.2025
В Ярославле задержали курьера аферистов, обманувших блокадницу в Петербурге
Полиция задержала в Ярославле одного из курьеров мошенников, которые под угрозой уголовного преследования убедили блокадницу в Петербурге передать им более 13... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T10:29:00+03:00
2025-02-27T10:35:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Полиция задержала в Ярославле одного из курьеров мошенников, которые под угрозой уголовного преследования убедили блокадницу в Петербурге передать им более 13 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Как написала Волк в своем Telegram-канале, в полицию Фрунзенского района Петербурга обратилась 88-летняя пенсионерка, детство которой прошло в блокадном Ленинграде. По словам женщины, в конце января ей неоднократно звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками различных ведомств. "Угрожая уголовным преследованием и под предлогом "декларирования" денежных средств, злоумышленники убеждали в необходимости разместить сбережения на якобы "безопасном" счете. Выполняя указания аферистов, женщина передала незнакомцам в общей сложности свыше 13 миллионов рублей", – рассказала официальный представитель МВД. Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). В рамках расследования сотрудники угрозыска установили личность и местонахождение одного из курьеров. "В ходе служебной командировки полицейские задержали его в городе Ярославле. Имеются основания полагать, что задержанный может быть причастен к аналогичным противоправным деяниям", – отметила Волк. По ее словам, фигурант заключен под стражу.
https://ria.ru/20250225/peterburg-2001512046.html
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происшествия, ярославль, санкт-петербург, россия, ирина волк
Происшествия, Ярославль, Санкт-Петербург, Россия, Ирина Волк
В Ярославле задержали курьера аферистов, обманувших блокадницу в Петербурге

МВД: в Ярославле задержали курьера аферистов, обманувших блокадницу в Петербурге

© МВД России88-летняя пенсионерка из Санкт-Петербурга, которая передала незнакомцам свыше 13 миллионов рублей
88-летняя пенсионерка из Санкт-Петербурга, которая передала незнакомцам свыше 13 миллионов рублей - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© МВД России
88-летняя пенсионерка из Санкт-Петербурга, которая передала незнакомцам свыше 13 миллионов рублей
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Полиция задержала в Ярославле одного из курьеров мошенников, которые под угрозой уголовного преследования убедили блокадницу в Петербурге передать им более 13 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Как написала Волк в своем Telegram-канале, в полицию Фрунзенского района Петербурга обратилась 88-летняя пенсионерка, детство которой прошло в блокадном Ленинграде. По словам женщины, в конце января ей неоднократно звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками различных ведомств.
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В Петербурге мошенники убедили студентку передать им два миллиона рублей
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"Угрожая уголовным преследованием и под предлогом "декларирования" денежных средств, злоумышленники убеждали в необходимости разместить сбережения на якобы "безопасном" счете. Выполняя указания аферистов, женщина передала незнакомцам в общей сложности свыше 13 миллионов рублей", – рассказала официальный представитель МВД.
Полицейское следствие возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). В рамках расследования сотрудники угрозыска установили личность и местонахождение одного из курьеров.
© МВД РоссииОдин из курьеров мошенников, которые убедили блокадницу в Петербурге передать им более 13 миллионов рублей. Кадр видео
Один из курьеров мошенников, которые убедили блокадницу в Петербурге передать им более 13 миллионов рублей. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© МВД России
Один из курьеров мошенников, которые убедили блокадницу в Петербурге передать им более 13 миллионов рублей. Кадр видео
"В ходе служебной командировки полицейские задержали его в городе Ярославле. Имеются основания полагать, что задержанный может быть причастен к аналогичным противоправным деяниям", – отметила Волк.
По ее словам, фигурант заключен под стражу.
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