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Правительство утвердило программу продвижения продукции "Сделано в России" - РИА Новости, 27.02.2025
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15:23 27.02.2025 (обновлено: 15:36 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/mishustin-2001966704.html
Правительство утвердило программу продвижения продукции "Сделано в России"
Правительство утвердило программу продвижения продукции "Сделано в России" - РИА Новости, 27.02.2025
Правительство утвердило программу продвижения продукции "Сделано в России"
Правительство утвердило программу по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России" до 2030 года, сообщил... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:23:00+03:00
2025-02-27T15:36:00+03:00
михаил мишустин
россия
правительство рф
экономика
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Правительство утвердило программу по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России" до 2030 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."По поручению президента мы расширили программу по продвижению отечественной продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России". Продлили ее действие до 2030 года", - сказал Мишустин на заседании правительства.Как отмечает пресс-служба кабмина, с помощью программы предполагается обеспечить прирост объёма экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года, добиться увеличения экспорта продукции агропромышленного комплекса не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года, сформировать устойчивые партнёрские связи с заинтересованными иностранными государствами. Программа также нацелена на создание необходимой инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности, технологической и промышленной кооперации, освоения новых рынков.В числе мероприятий программы проведение международных деловых миссий российских производителей, организация ярмарок для продвижения российской продукции за рубежом под брендом "Сделано в России", разработка и запуск официального интернет-сайта национального бренда.Масштабировать программу по продвижению российских товаров правительству поручил президент. Развитию экспорта было посвящено заседание Госсовета, которое состоялось под руководством главы государства в сентябре 2024 года.
https://ria.ru/20250224/mishustin-2001232166.html
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михаил мишустин, россия, правительство рф, экономика
Михаил Мишустин, Россия, Правительство РФ, Экономика
Правительство утвердило программу продвижения продукции "Сделано в России"

Мишустин: правительство утвердило программу продвижения продукции РФ за рубежом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Правительство утвердило программу по продвижению российской продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России" до 2030 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"По поручению президента мы расширили программу по продвижению отечественной продукции за рубежом под национальным брендом "Сделано в России". Продлили ее действие до 2030 года", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит оперативное совещание с вице-премьерами РФ. 24 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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Как отмечает пресс-служба кабмина, с помощью программы предполагается обеспечить прирост объёма экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с показателем 2023 года, добиться увеличения экспорта продукции агропромышленного комплекса не менее чем в полтора раза по сравнению с уровнем 2021 года, сформировать устойчивые партнёрские связи с заинтересованными иностранными государствами. Программа также нацелена на создание необходимой инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности, технологической и промышленной кооперации, освоения новых рынков.
В числе мероприятий программы проведение международных деловых миссий российских производителей, организация ярмарок для продвижения российской продукции за рубежом под брендом "Сделано в России", разработка и запуск официального интернет-сайта национального бренда.
Масштабировать программу по продвижению российских товаров правительству поручил президент. Развитию экспорта было посвящено заседание Госсовета, которое состоялось под руководством главы государства в сентябре 2024 года.
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Михаил МишустинРоссияПравительство РФЭкономика
 
 
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