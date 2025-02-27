https://ria.ru/20250227/minoborony-2001868476.html

Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области

Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.02.2025

Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области

МО РФ опубликовало видеоролик, на котором показаны кадры поражения бронетехники, автомобилей и личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T09:25:00+03:00

2025-02-27T09:25:00+03:00

2025-02-27T09:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

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курская область

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. МО РФ опубликовало видеоролик, на котором показаны кадры поражения бронетехники, автомобилей и личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон". Всего на кадрах российские дроны атакуют около 20 единиц различной техники, в том числе танк, БМП, броневик BATT UMG, бронетранспортер М113, несколько боевых бронированных машин, несколько пикапов и автомобилей. Также показано, как с помощью FPV-дронов расчёты центра уничтожают украинских боевиков - как поодиночке, так и группами по несколько человек.

https://ria.ru/20250227/novoandreevka-2001851274.html

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Уничтожение FPV-дронами бронетехники, автомобилей и личного состава ВСУ в Курской области Уничтожение FPV-дронами бронетехники, автомобилей и личного состава ВСУ в Курской области 2025-02-27T09:25 true PT1M07S

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безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины