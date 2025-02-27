https://ria.ru/20250227/migranty-2001998215.html

Власти США готовятся к массовым депортациям мигрантов, пишут СМИ

Власти США готовятся к массовым депортациям мигрантов, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2025

Власти США готовятся к массовым депортациям мигрантов, пишут СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа готовится задействовать закон "Об иностранных врагах" 1798 года (Alien Enemies Act) для массовых депортаций... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T16:54:00+03:00

2025-02-27T16:54:00+03:00

2025-02-27T16:54:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа готовится задействовать закон "Об иностранных врагах" 1798 года (Alien Enemies Act) для массовых депортаций мигрантов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением. "Администрация Трампа готовится задействовать широкие военные полномочия для ускорения выполнения обещания президента о массовых депортациях", - говорится в сообщении. Речь идет о законе 18-го века, который дает президенту США полномочия задерживать и депортировать иностранцев без судебного разбирательства в случае войны или угрозы со стороны зарубежного государства, отмечается в материале. Однако правозащитники отмечают, что его применение к нелегальным мигрантам может столкнуться с юридическими трудностями, так как США не находятся в состоянии войны. Источники CNN сообщают, что первоочередной целью депортаций станет венесуэльская преступная группировка Tren de Aragua, недавно признанная в США иностранной террористической организацией. Ранее сообщалось, что власти США официально внесли восемь крупнейших преступных группировок Латинской Америки в список международных террористических организаций, включая группировку Tren de Aragua. В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.

https://ria.ru/20250213/minjust-1999114599.html

https://ria.ru/20250214/migrant-1999442239.html

https://ria.ru/20250122/ssha-1994933258.html

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