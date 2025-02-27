Власти США готовятся к массовым депортациям мигрантов, пишут СМИ
CNN: Трамп задействует закон 1798 года для массовых депортаций мигрантов
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа готовится задействовать закон "Об иностранных врагах" 1798 года (Alien Enemies Act) для массовых депортаций мигрантов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.
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"Администрация Трампа готовится задействовать широкие военные полномочия для ускорения выполнения обещания президента о массовых депортациях", - говорится в сообщении.
Речь идет о законе 18-го века, который дает президенту США полномочия задерживать и депортировать иностранцев без судебного разбирательства в случае войны или угрозы со стороны зарубежного государства, отмечается в материале.
Однако правозащитники отмечают, что его применение к нелегальным мигрантам может столкнуться с юридическими трудностями, так как США не находятся в состоянии войны.
Источники CNN сообщают, что первоочередной целью депортаций станет венесуэльская преступная группировка Tren de Aragua, недавно признанная в США иностранной террористической организацией.
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Ранее сообщалось, что власти США официально внесли восемь крупнейших преступных группировок Латинской Америки в список международных террористических организаций, включая группировку Tren de Aragua.
В день инаугурации 20 января Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США.
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