https://ria.ru/20250227/mid-2002005553.html
МИД России выразил надежду на беспрепятственное голосование в Абхазии
МИД России выразил надежду на беспрепятственное голосование в Абхазии - РИА Новости, 27.02.2025
МИД России выразил надежду на беспрепятственное голосование в Абхазии
Москва надеется на то, что избиратели в Абхазии смогут беспрепятственно проголосовать в ходе второго тура президентских выборов, заявила официальный... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:26:00+03:00
2025-02-27T17:26:00+03:00
2025-02-27T17:26:00+03:00
абхазия
москва
россия
мария захарова
бадра гунба
адгур ардзинба
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994382636_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_752ea88d90db443a83ebc54395d5b97f.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Москва надеется на то, что избиратели в Абхазии смогут беспрепятственно проголосовать в ходе второго тура президентских выборов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Первого марта состоится второй тур досрочных выборов президента Абхазии. В нем примут участие победитель первого тура выборов Бадра Гунба и представитель оппозиции Адгур Ардзинба. В первом туре кандидаты набрали 46,38% и 36,92% голосов соответственно. "Что касается электорального цикла, то российская сторона по приглашению Сухума направляет туда наблюдателей. Они вместе со своими зарубежными коллегами будут осуществлять мониторинг процесса голосования. Да, действительно, к сожалению, со времени ноябрьских беспорядков внутриполитическая ситуация до конца не стабилизировалась в Абхазии. Мы исходим из того, что 1 марта каждый гражданин этой страны получит возможность беспрепятственно проголосовать за своего кандидата", - сказала она. Захарова добавила, что Москва также рассчитывает, что процесс волеизъявления в Абхазии будет организован строго в соответствии с национальным законодательством и общепризнанными демократическими нормами при должном обеспечении правопорядка, а результаты будут признаны всеми политическими силами. "В Москве рассчитывают, что завершение электорального цикла приведёт к укреплению безопасности и стабильности Республики, росту благополучия с опорой на союзнические отношения с Россией", - заключила она.
https://ria.ru/20250227/bolshinstvo-2001977920.html
https://ria.ru/20250227/abkhaziya-2001952345.html
абхазия
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994382636_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_c6887a213bb2f40d63fd662167baaf9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, москва, россия, мария захарова, бадра гунба, адгур ардзинба, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Абхазия, Москва, Россия, Мария Захарова, Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России выразил надежду на беспрепятственное голосование в Абхазии
МИД: РФ надеется, что все избиратели в Абхазии смогут проголосовать на выборах