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МИД России выразил надежду на беспрепятственное голосование в Абхазии

МИД России выразил надежду на беспрепятственное голосование в Абхазии - РИА Новости, 27.02.2025

МИД России выразил надежду на беспрепятственное голосование в Абхазии

Москва надеется на то, что избиратели в Абхазии смогут беспрепятственно проголосовать в ходе второго тура президентских выборов, заявила официальный... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T17:26:00+03:00

2025-02-27T17:26:00+03:00

2025-02-27T17:26:00+03:00

абхазия

москва

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мария захарова

бадра гунба

адгур ардзинба

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Москва надеется на то, что избиратели в Абхазии смогут беспрепятственно проголосовать в ходе второго тура президентских выборов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Первого марта состоится второй тур досрочных выборов президента Абхазии. В нем примут участие победитель первого тура выборов Бадра Гунба и представитель оппозиции Адгур Ардзинба. В первом туре кандидаты набрали 46,38% и 36,92% голосов соответственно. "Что касается электорального цикла, то российская сторона по приглашению Сухума направляет туда наблюдателей. Они вместе со своими зарубежными коллегами будут осуществлять мониторинг процесса голосования. Да, действительно, к сожалению, со времени ноябрьских беспорядков внутриполитическая ситуация до конца не стабилизировалась в Абхазии. Мы исходим из того, что 1 марта каждый гражданин этой страны получит возможность беспрепятственно проголосовать за своего кандидата", - сказала она. Захарова добавила, что Москва также рассчитывает, что процесс волеизъявления в Абхазии будет организован строго в соответствии с национальным законодательством и общепризнанными демократическими нормами при должном обеспечении правопорядка, а результаты будут признаны всеми политическими силами. "В Москве рассчитывают, что завершение электорального цикла приведёт к укреплению безопасности и стабильности Республики, росту благополучия с опорой на союзнические отношения с Россией", - заключила она.

https://ria.ru/20250227/bolshinstvo-2001977920.html

https://ria.ru/20250227/abkhaziya-2001952345.html

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абхазия, москва, россия, мария захарова, бадра гунба, адгур ардзинба, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)