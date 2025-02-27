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МИД России выразил надежду на беспрепятственное голосование в Абхазии - РИА Новости, 27.02.2025
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17:26 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/mid-2002005553.html
МИД России выразил надежду на беспрепятственное голосование в Абхазии
МИД России выразил надежду на беспрепятственное голосование в Абхазии - РИА Новости, 27.02.2025
МИД России выразил надежду на беспрепятственное голосование в Абхазии
Москва надеется на то, что избиратели в Абхазии смогут беспрепятственно проголосовать в ходе второго тура президентских выборов, заявила официальный... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:26:00+03:00
2025-02-27T17:26:00+03:00
абхазия
москва
россия
мария захарова
бадра гунба
адгур ардзинба
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Москва надеется на то, что избиратели в Абхазии смогут беспрепятственно проголосовать в ходе второго тура президентских выборов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Первого марта состоится второй тур досрочных выборов президента Абхазии. В нем примут участие победитель первого тура выборов Бадра Гунба и представитель оппозиции Адгур Ардзинба. В первом туре кандидаты набрали 46,38% и 36,92% голосов соответственно. "Что касается электорального цикла, то российская сторона по приглашению Сухума направляет туда наблюдателей. Они вместе со своими зарубежными коллегами будут осуществлять мониторинг процесса голосования. Да, действительно, к сожалению, со времени ноябрьских беспорядков внутриполитическая ситуация до конца не стабилизировалась в Абхазии. Мы исходим из того, что 1 марта каждый гражданин этой страны получит возможность беспрепятственно проголосовать за своего кандидата", - сказала она. Захарова добавила, что Москва также рассчитывает, что процесс волеизъявления в Абхазии будет организован строго в соответствии с национальным законодательством и общепризнанными демократическими нормами при должном обеспечении правопорядка, а результаты будут признаны всеми политическими силами. "В Москве рассчитывают, что завершение электорального цикла приведёт к укреплению безопасности и стабильности Республики, росту благополучия с опорой на союзнические отношения с Россией", - заключила она.
https://ria.ru/20250227/bolshinstvo-2001977920.html
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абхазия, москва, россия, мария захарова, бадра гунба, адгур ардзинба, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Абхазия, Москва, Россия, Мария Захарова, Бадра Гунба, Адгур Ардзинба, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России выразил надежду на беспрепятственное голосование в Абхазии

МИД: РФ надеется, что все избиратели в Абхазии смогут проголосовать на выборах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Москва надеется на то, что избиратели в Абхазии смогут беспрепятственно проголосовать в ходе второго тура президентских выборов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
Первого марта состоится второй тур досрочных выборов президента Абхазии. В нем примут участие победитель первого тура выборов Бадра Гунба и представитель оппозиции Адгур Ардзинба. В первом туре кандидаты набрали 46,38% и 36,92% голосов соответственно.
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"Что касается электорального цикла, то российская сторона по приглашению Сухума направляет туда наблюдателей. Они вместе со своими зарубежными коллегами будут осуществлять мониторинг процесса голосования. Да, действительно, к сожалению, со времени ноябрьских беспорядков внутриполитическая ситуация до конца не стабилизировалась в Абхазии. Мы исходим из того, что 1 марта каждый гражданин этой страны получит возможность беспрепятственно проголосовать за своего кандидата", - сказала она.
Захарова добавила, что Москва также рассчитывает, что процесс волеизъявления в Абхазии будет организован строго в соответствии с национальным законодательством и общепризнанными демократическими нормами при должном обеспечении правопорядка, а результаты будут признаны всеми политическими силами.
"В Москве рассчитывают, что завершение электорального цикла приведёт к укреплению безопасности и стабильности Республики, росту благополучия с опорой на союзнические отношения с Россией", - заключила она.
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АбхазияМоскваРоссияМария ЗахароваБадра ГунбаАдгур АрдзинбаВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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