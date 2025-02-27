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Meta* извинилась за публикацию шокирующих материалов в Instagram* - РИА Новости, 27.02.2025
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11:18 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/meta-2001896589.html
Meta* извинилась за публикацию шокирующих материалов в Instagram*
Meta* извинилась за публикацию шокирующих материалов в Instagram* - РИА Новости, 27.02.2025
Meta* извинилась за публикацию шокирующих материалов в Instagram*
Американская компания Meta* (деятельность Meta - соцсети Facebook и Instagram - запрещена в России как экстремистская) принесла извинения за ошибку, в... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:18:00+03:00
2025-02-27T11:18:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Американская компания Meta* (деятельность Meta - соцсети Facebook и Instagram - запрещена в России как экстремистская) принесла извинения за ошибку, в результате которой пользователи массово жаловались на показ шокирующих материалов, ошибка уже исправлена, следует из сообщения представителя компании. "Мы исправили ошибку, из-за которой некоторые пользователи видели в своей ленте Instagram* Reels контент, который не должен был быть рекомендован. Мы приносим извинения за ошибку", - цитирует телеканал CNBC заявление представителя. В статье говорится, что в результате ошибки некоторые пользователи стали сообщать о большом количестве жестокого и неприемлемого контента в их ленте персональной рекомендованной подборки коротких видео Reels. Некоторые пользователи сообщали, что видели такие материалы даже несмотря на включенную функцию Sensitive Content Control, которая отвечает за характер отображаемого контента, с максимальными настройками модерации, отмечает телеканал. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разблокировка сервисов Instagram* и Facebook* в России может произойти после того, как компания Meta* выполнит законы России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистcкой и запрещена в России
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технологии, россия, дмитрий песков, в мире
Технологии, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Meta* извинилась за публикацию шокирующих материалов в Instagram*

Компания Meta извинилась за публикацию шокирующих материалов в Instagram*

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИконки на экране смартфона
Иконки на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Американская компания Meta* (деятельность Meta - соцсети Facebook и Instagram - запрещена в России как экстремистская) принесла извинения за ошибку, в результате которой пользователи массово жаловались на показ шокирующих материалов, ошибка уже исправлена, следует из сообщения представителя компании.
"Мы исправили ошибку, из-за которой некоторые пользователи видели в своей ленте Instagram* Reels контент, который не должен был быть рекомендован. Мы приносим извинения за ошибку", - цитирует телеканал CNBC заявление представителя.
В статье говорится, что в результате ошибки некоторые пользователи стали сообщать о большом количестве жестокого и неприемлемого контента в их ленте персональной рекомендованной подборки коротких видео Reels.
Некоторые пользователи сообщали, что видели такие материалы даже несмотря на включенную функцию Sensitive Content Control, которая отвечает за характер отображаемого контента, с максимальными настройками модерации, отмечает телеканал.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разблокировка сервисов Instagram* и Facebook* в России может произойти после того, как компания Meta* выполнит законы России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистcкой и запрещена в России
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