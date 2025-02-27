Мексика экстрадировала в США 29 наркоторговцев
Власти Мексики передали США 29 человек, разыскиваемых за связи с наркокартелями
© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
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МЕХИКО, 27 фев - РИА Новости. Правительство Мексики передало из своих тюрем в США 29 человек, выдачи которых Вашингтон добивался за их связи с наркокартелями и другие преступления, сообщило министерство безопасности Мексики.
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"Сегодня утром 29 человек, которые были лишены свободы в различных пенитенциарных центрах страны, были переведены в Соединенные Штаты Америки. Их разыскивали за связи с преступными организациями, занимающимися незаконным оборотом наркотиков, а также за другие преступления", - говорится в сообщении на сайте министерства.
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Местные СМИ со ссылкой на источники в США сообщают, что среди экстрадированных в США - основатель Гвадалахарского картеля Рафаэль "Каро" Кинтеро, осужденный на 40 лет за похищение, пытки и убийство сотрудника американского Управления по борьбе с наркотиками в 1985 году.
Также называют имена двух руководителей картеля "Лос-Сетас" Мигеля Анхеля и Омара Тревиньо Моралеса под псевдонимами Z-40 и Z-42, а также Антонио Осегеры Сервантеса - брата лидера картеля "Новое поколение Халиско" CJNG Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу "Эль-Менчо".
Проведенная экстрадиция представляет собой крупнейшую операцию по переправке преступников в США, ранее самым масштабным процессом была высылка 13 человек при правительстве Фелипе Кальдерона.
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