https://ria.ru/20250227/meksika-2002077019.html

Мексика экстрадировала в США 29 наркоторговцев

Мексика экстрадировала в США 29 наркоторговцев - РИА Новости, 27.02.2025

Мексика экстрадировала в США 29 наркоторговцев

Правительство Мексики передало из своих тюрем в США 29 человек, выдачи которых Вашингтон добивался за их связи с наркокартелями и другие преступления, сообщило... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T23:54:00+03:00

2025-02-27T23:54:00+03:00

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МЕХИКО, 27 фев - РИА Новости. Правительство Мексики передало из своих тюрем в США 29 человек, выдачи которых Вашингтон добивался за их связи с наркокартелями и другие преступления, сообщило министерство безопасности Мексики. "Сегодня утром 29 человек, которые были лишены свободы в различных пенитенциарных центрах страны, были переведены в Соединенные Штаты Америки. Их разыскивали за связи с преступными организациями, занимающимися незаконным оборотом наркотиков, а также за другие преступления", - говорится в сообщении на сайте министерства. Местные СМИ со ссылкой на источники в США сообщают, что среди экстрадированных в США - основатель Гвадалахарского картеля Рафаэль "Каро" Кинтеро, осужденный на 40 лет за похищение, пытки и убийство сотрудника американского Управления по борьбе с наркотиками в 1985 году. Также называют имена двух руководителей картеля "Лос-Сетас" Мигеля Анхеля и Омара Тревиньо Моралеса под псевдонимами Z-40 и Z-42, а также Антонио Осегеры Сервантеса - брата лидера картеля "Новое поколение Халиско" CJNG Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу "Эль-Менчо". Проведенная экстрадиция представляет собой крупнейшую операцию по переправке преступников в США, ранее самым масштабным процессом была высылка 13 человек при правительстве Фелипе Кальдерона.

https://ria.ru/20250214/ssha-1999271360.html

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в мире, сша, мексика, фелипе кальдерон