https://ria.ru/20250227/meksika-2001899224.html

Пентагон не исключил нанесения ударов по нарколабораториям в Мексике

Пентагон не исключил нанесения ударов по нарколабораториям в Мексике - РИА Новости, 27.02.2025

Пентагон не исключил нанесения ударов по нарколабораториям в Мексике

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что не исключает возможности нанесения ударов по лабораториям в Мексике, где производят наркотик фентанил. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T11:32:00+03:00

2025-02-27T11:32:00+03:00

2025-02-27T11:32:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что не исключает возможности нанесения ударов по лабораториям в Мексике, где производят наркотик фентанил. Журналист телеканала Fox News спросила Хегсета, не исключает ли он возможности нанесения ударов по мексиканским лабораториям, в которых производят фентанил. "Нет, думаю, я ничего не исключаю. На рассмотрении все варианты", - ответил глава Пентагона. При этом он отметил, что окончательное решение остается за главнокомандующим ВС США, то есть президентом Дональдом Трампом. Трамп ранее ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США и приказал направить к Мексике дополнительный военный контингент, вертолеты и силы разведки. Передозировка фентанилом является одной из главных причин смертности среди молодых людей в США. В конце июля 2024 года американские власти сообщили об аресте двух лидеров крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа" - Исмаэля "Эль Майо" Самбады Гарсии и Хоакина Гусмана Лопеса, сына Хоакина "Коротышки" Гусмана.

https://ria.ru/20250214/ssha-1999271360.html

https://ria.ru/20241014/meksika-1977867458.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, мексика, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады