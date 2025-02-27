https://ria.ru/20250227/meksika-2001899224.html
Пентагон не исключил нанесения ударов по нарколабораториям в Мексике
Пентагон не исключил нанесения ударов по нарколабораториям в Мексике - РИА Новости, 27.02.2025
Пентагон не исключил нанесения ударов по нарколабораториям в Мексике
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что не исключает возможности нанесения ударов по лабораториям в Мексике, где производят наркотик фентанил. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:32:00+03:00
2025-02-27T11:32:00+03:00
2025-02-27T11:32:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что не исключает возможности нанесения ударов по лабораториям в Мексике, где производят наркотик фентанил. Журналист телеканала Fox News спросила Хегсета, не исключает ли он возможности нанесения ударов по мексиканским лабораториям, в которых производят фентанил. "Нет, думаю, я ничего не исключаю. На рассмотрении все варианты", - ответил глава Пентагона. При этом он отметил, что окончательное решение остается за главнокомандующим ВС США, то есть президентом Дональдом Трампом. Трамп ранее ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США и приказал направить к Мексике дополнительный военный контингент, вертолеты и силы разведки. Передозировка фентанилом является одной из главных причин смертности среди молодых людей в США. В конце июля 2024 года американские власти сообщили об аресте двух лидеров крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа" - Исмаэля "Эль Майо" Самбады Гарсии и Хоакина Гусмана Лопеса, сына Хоакина "Коротышки" Гусмана.
https://ria.ru/20250214/ssha-1999271360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, мексика, пит хегсет, дональд трамп, министерство обороны сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Мексика, Пит Хегсет, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Пентагон не исключил нанесения ударов по нарколабораториям в Мексике
Хегсет не исключил ударов по производящим фентанил лабораториям в Мексике