https://ria.ru/20250227/mazut-2001926017.html

В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута

В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута - РИА Новости, 27.02.2025

В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута

Новые выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на трёх участках побережья Анапы, сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T13:09:00+03:00

2025-02-27T13:09:00+03:00

2025-02-27T13:09:00+03:00

происшествия

анапа

севастополь

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994622441_0:427:960:967_1920x0_80_0_0_c91b40a42ea9942688bfdb9a69d00c12.jpg

КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Новые выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на трёх участках побережья Анапы, сообщили в оперштабе Кубани. "Новые фрагменты нефтепродуктов у кромки воды на своих участках подтвердили команды трех городов и районов", - говорится в сообщении. Уточняется, что речь идёт об участке неподалеку от пляжа оздоровительного центра "Премьера" в Анапе, пляже Джемете - где зафиксированы небольшие фрагменты мазута по всей береговой полосе, а также о территории в районе пляжа "Тортуга" в селе Витязево. Уточняется, что новые фрагменты нефтепродуктов собирают в первую очередь, после этого продолжается деликатная очистка основной территории пляжей. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250218/putin-2000150164.html

https://ria.ru/20250225/anapa-2001467590.html

анапа

севастополь

керченский пролив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, анапа, севастополь, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе