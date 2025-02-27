В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута
На трех участках побережья Анапы зафиксировали новые выбросы мазута
Повторный выброс мазута на берегу Анапы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Новые выбросы мазута после ЧП с танкерами зафиксированы на трёх участках побережья Анапы, сообщили в оперштабе Кубани.
"Новые фрагменты нефтепродуктов у кромки воды на своих участках подтвердили команды трех городов и районов", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что речь идёт об участке неподалеку от пляжа оздоровительного центра "Премьера" в Анапе, пляже Джемете - где зафиксированы небольшие фрагменты мазута по всей береговой полосе, а также о территории в районе пляжа "Тортуга" в селе Витязево.
Уточняется, что новые фрагменты нефтепродуктов собирают в первую очередь, после этого продолжается деликатная очистка основной территории пляжей.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Впоследствии из кормы выкачали более 1,4 тысячи тонн мазута, специалисты начали ее демонтаж.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
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