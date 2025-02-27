https://ria.ru/20250227/matvienko-2001945410.html

Матвиенко выразила уверенность в успехе переговоров России и США в Стамбуле

Матвиенко выразила уверенность в успехе переговоров России и США в Стамбуле - РИА Новости, 27.02.2025

Матвиенко выразила уверенность в успехе переговоров России и США в Стамбуле

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена в том, что переговоры между Россией и США по возобновлению работы дипмиссий будут успешными. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T14:19:00+03:00

2025-02-27T14:19:00+03:00

2025-02-27T15:05:00+03:00

турция

россия

стамбул

валентина матвиенко

реджеп тайип эрдоган

нуман куртулмуш

совет федерации рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001959468_0:28:800:478_1920x0_80_0_0_0042125ad03fe9b2cfce28e5ee4af11f.jpg

АНКАРА, 27 фев - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена в том, что переговоры между Россией и США по возобновлению работы дипмиссий будут успешными. Матвиенко находится в Турции с официальным визитом 26-27 февраля, сообщили ранее в пресс-службе Совета Федерации. В четверг у нее запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Сегодня в Стамбуле рабочие группы встретились для решения вопросов о возобновления полноценной работы наших дипломатических миссий. Уверена, что договоренности будут достигнуты, и мы вернемся к цивилизованному общению, что было погублено предыдущей администрацией", - сказала Матвиенко после встречи с председателем парламента Турции Нуманом Куртулмушем. Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, проходит в четверг в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов.

https://ria.ru/20250226/peregovory-2001740219.html

турция

россия

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, россия, стамбул, валентина матвиенко, реджеп тайип эрдоган, нуман куртулмуш, совет федерации рф, в мире