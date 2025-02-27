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Матвиенко выразила уверенность в успехе переговоров России и США в Стамбуле - РИА Новости, 27.02.2025
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14:19 27.02.2025 (обновлено: 15:05 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/matvienko-2001945410.html
Матвиенко выразила уверенность в успехе переговоров России и США в Стамбуле
Матвиенко выразила уверенность в успехе переговоров России и США в Стамбуле - РИА Новости, 27.02.2025
Матвиенко выразила уверенность в успехе переговоров России и США в Стамбуле
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена в том, что переговоры между Россией и США по возобновлению работы дипмиссий будут успешными. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:19:00+03:00
2025-02-27T15:05:00+03:00
турция
россия
стамбул
валентина матвиенко
реджеп тайип эрдоган
нуман куртулмуш
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АНКАРА, 27 фев - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена в том, что переговоры между Россией и США по возобновлению работы дипмиссий будут успешными. Матвиенко находится в Турции с официальным визитом 26-27 февраля, сообщили ранее в пресс-службе Совета Федерации. В четверг у нее запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Сегодня в Стамбуле рабочие группы встретились для решения вопросов о возобновления полноценной работы наших дипломатических миссий. Уверена, что договоренности будут достигнуты, и мы вернемся к цивилизованному общению, что было погублено предыдущей администрацией", - сказала Матвиенко после встречи с председателем парламента Турции Нуманом Куртулмушем. Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, проходит в четверг в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов.
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турция, россия, стамбул, валентина матвиенко, реджеп тайип эрдоган, нуман куртулмуш, совет федерации рф, в мире
Турция, Россия, Стамбул, Валентина Матвиенко, Реджеп Тайип Эрдоган, Нуман Куртулмуш, Совет Федерации РФ, В мире
Матвиенко выразила уверенность в успехе переговоров России и США в Стамбуле

Матвиенко: переговоры с США по возобновлению работы дипмиссий будут успешными

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время визита в Турцию. 27 февраля 2025
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время визита в Турцию. 27 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время визита в Турцию. 27 февраля 2025
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АНКАРА, 27 фев - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена в том, что переговоры между Россией и США по возобновлению работы дипмиссий будут успешными.
Матвиенко находится в Турции с официальным визитом 26-27 февраля, сообщили ранее в пресс-службе Совета Федерации. В четверг у нее запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Сегодня в Стамбуле рабочие группы встретились для решения вопросов о возобновления полноценной работы наших дипломатических миссий. Уверена, что договоренности будут достигнуты, и мы вернемся к цивилизованному общению, что было погублено предыдущей администрацией", - сказала Матвиенко после встречи с председателем парламента Турции Нуманом Куртулмушем.
Российско-американская встреча, посвященная "раздражителям" в двусторонних отношениях и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне, проходит в четверг в Стамбуле. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, анонсируя предстоящий контакт, выразил надежду, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов.
Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Россия и США в четверг проведут переговоры в Стамбуле
Вчера, 15:38
 
ТурцияРоссияСтамбулВалентина МатвиенкоРеджеп Тайип ЭрдоганНуман КуртулмушСовет Федерации РФВ мире
 
 
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