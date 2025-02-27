https://ria.ru/20250227/lvova-belova-2001847089.html

Львова-Белова рассказала о возвращении в Россию 600 детей из Сирии

Львова-Белова рассказала о возвращении в Россию 600 детей из Сирии - РИА Новости, 27.02.2025

Львова-Белова рассказала о возвращении в Россию 600 детей из Сирии

Почти 600 детей, затронутых боевыми действиями на Ближнем Востоке, удалось вернуть в Россию с 2018 года, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный при... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T03:38:00+03:00

2025-02-27T03:38:00+03:00

2025-02-27T03:38:00+03:00

общество

россия

ближний восток

сирия

мария львова-белова

владимир путин

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Почти 600 детей, затронутых боевыми действиями на Ближнем Востоке, удалось вернуть в Россию с 2018 года, сообщила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Эта программа (по возвращению детей из стран Ближнего Востока - ред.) действует с 2018 года по поручению президента. Почти 600 детей вернулись домой, вернулись к своим близким, в основном это бабушки и дедушки, где-то есть один из родителей, где-то есть тетя, дядя, в общем, это родственник", - сказала она. Львова-Белова напомнила, что последнее возвращение состоялось осенью 2024 года, в Россию привезли 26 детей из Сирии. "Работа на этом не заканчивается, когда дети приезжают, дальше мы занимаемся их реабилитацией по всем фронтам: и медицинской, и социальной, и психологической, это и работа с семьями, куда эти дети приезжают. Здесь тоже в помощь мои уполномоченные, большое им за это спасибо", - добавила омбудсмен. Аппарат детского омбудсмена по поручению президента РФ Владимира Путина с 2018 года занимается возвращением российских детей из зон боевых действий на Ближнем востоке. Родители некоторых из детей, оказавшихся в лагерях, погибли от вооруженных конфликтов. Родственники детей из РФ сдают тесты ДНК, доказывают родство. После возвращения ребят на родину их передают под опеку близким.

https://ria.ru/20250226/deti-2001618137.html

россия

ближний восток

сирия

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общество, россия, ближний восток, сирия, мария львова-белова, владимир путин