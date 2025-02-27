https://ria.ru/20250227/lvova-belova-2001844524.html
Львова-Белова рассказала о возвращении 100 детей из Сирии в Россию
Львова-Белова рассказала о возвращении 100 детей из Сирии в Россию - РИА Новости, 27.02.2025
Львова-Белова рассказала о возвращении 100 детей из Сирии в Россию
Уже готовы документы для возвращения в Россию из Сирии 100 детей, работа по возвращению продолжится после стабилизации политической обстановки, заявила в... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T02:51:00+03:00
2025-02-27T02:51:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Уже готовы документы для возвращения в Россию из Сирии 100 детей, работа по возвращению продолжится после стабилизации политической обстановки, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "У нас готовы документы сейчас на 100 детей. Более тысячи обращений у нас в работе аппарата, это когда родственники разыскивают детей. Мы не знаем, все ли эти дети находятся в лагерях, то есть их просто ищут. Мы понимаем, что там несколько сотен детей наших точно есть", - сказала она. Львова-Белова подчеркнула, что политическая обстановка и военные действия, которые происходят на территории Сирии, не дают возможности ее аппарату продолжить эту работу. "Как только ситуация стабилизируется и как только я получу поручение президентское эту работу продолжить, мы ее сразу возобновим", - добавила детский омбудсмен.
https://ria.ru/20250226/lvova-belova-2001621223.html
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сирия, россия, мария львова-белова
Сирия, Россия, Мария Львова-Белова
Львова-Белова рассказала о возвращении 100 детей из Сирии в Россию
Львова-Белова: готовы документы для возвращения 100 детей из Сирии в Россию
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Уже готовы документы для возвращения в Россию из Сирии 100 детей, работа по возвращению продолжится после стабилизации политической обстановки, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"У нас готовы документы сейчас на 100 детей. Более тысячи обращений у нас в работе аппарата, это когда родственники разыскивают детей. Мы не знаем, все ли эти дети находятся в лагерях, то есть их просто ищут. Мы понимаем, что там несколько сотен детей наших точно есть", - сказала она.
Львова-Белова
подчеркнула, что политическая обстановка и военные действия, которые происходят на территории Сирии
, не дают возможности ее аппарату продолжить эту работу.
"Как только ситуация стабилизируется и как только я получу поручение президентское эту работу продолжить, мы ее сразу возобновим", - добавила детский омбудсмен.