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Ликсутов: производство бумаги в Москве в 2024 году выросло более чем втрое - РИА Новости, 27.02.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:13 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/liksutov-2001876648.html
Ликсутов: производство бумаги в Москве в 2024 году выросло более чем втрое
Ликсутов: производство бумаги в Москве в 2024 году выросло более чем втрое - РИА Новости, 27.02.2025
Ликсутов: производство бумаги в Москве в 2024 году выросло более чем втрое
Производство бумаги и бумажных изделий в Москве в 2024 году выросло более чем в три раза, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T10:13:00+03:00
2025-02-27T10:13:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
россия
максим ликсутов
сергей собянин
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Производство бумаги и бумажных изделий в Москве в 2024 году выросло более чем в три раза, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Сегодня в столице свыше 700 компаний занимаются производством бумаги, картона, упаковки, книг и другой продукции из целлюлозы. В 2024 году отрасль показала значительный рост: объем выпуска увеличился на 314,4%. Поступательному развитию московских промышленников способствуют эффективные меры поддержки, которые реализуются по поручению Сергея Собянина. Производителям доступны льготные инвесткредиты, спецстатусы, офсетные контракты и другие стимулирующие механизмы", — подчеркнул Ликсутов, его слова привели в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы.Изделия из бумаги, выпущенные в Москве, применяются в печатной, текстильной, автомобильной, электротехнической и пищевой промышленности. Инвестиционный климат, созданный в столице, позволяет компаниям вкладывать средства в рост производства товаров и расширение ассортимента."Например, московские компании поставляют упаковку для скоропортящихся товаров, таких как кефир, молоко и питьевой йогурт. Ежегодно спрос на продукцию растет. Так, в 2024 году отгрузка товаров увеличилась на 27%. Компании поставили заказчикам изделий на сумму более 55,7 миллиарда рублей", — пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.Бумажная продукция столичных промышленников востребована не только в профильном секторе, но и в социальных проектах. Так, в Москве выпущены "умные" паспорта, которые выдаются инвалидам по зрению на собаку-проводника в Российской школе подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых.Москва – крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. В столице действует более 4,5 тысячи промышленных предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек. Ежегодно в городе открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают его дополнительными рабочими местами.
https://ria.ru/20250226/moskva-2001649591.html
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москва, россия, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Россия, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Анатолий Гарбузов
Ликсутов: производство бумаги в Москве в 2024 году выросло более чем втрое

Объем выпуска бумаги в Москве вырос на 314,4%

© Фото : пресс-служба ДИПППроизводство бумаги в Москве в 2024 году выросло более чем втрое
Производство бумаги в Москве в 2024 году выросло более чем втрое - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : пресс-служба ДИПП
Производство бумаги в Москве в 2024 году выросло более чем втрое
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Производство бумаги и бумажных изделий в Москве в 2024 году выросло более чем в три раза, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Сегодня в столице свыше 700 компаний занимаются производством бумаги, картона, упаковки, книг и другой продукции из целлюлозы. В 2024 году отрасль показала значительный рост: объем выпуска увеличился на 314,4%. Поступательному развитию московских промышленников способствуют эффективные меры поддержки, которые реализуются по поручению Сергея Собянина. Производителям доступны льготные инвесткредиты, спецстатусы, офсетные контракты и другие стимулирующие механизмы", — подчеркнул Ликсутов, его слова привели в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы.
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Изделия из бумаги, выпущенные в Москве, применяются в печатной, текстильной, автомобильной, электротехнической и пищевой промышленности. Инвестиционный климат, созданный в столице, позволяет компаниям вкладывать средства в рост производства товаров и расширение ассортимента.
"Например, московские компании поставляют упаковку для скоропортящихся товаров, таких как кефир, молоко и питьевой йогурт. Ежегодно спрос на продукцию растет. Так, в 2024 году отгрузка товаров увеличилась на 27%. Компании поставили заказчикам изделий на сумму более 55,7 миллиарда рублей", — пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Производство литий-ионных батарей в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
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23 февраля, 13:13
Бумажная продукция столичных промышленников востребована не только в профильном секторе, но и в социальных проектах. Так, в Москве выпущены "умные" паспорта, которые выдаются инвалидам по зрению на собаку-проводника в Российской школе подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых.
Москва – крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. В столице действует более 4,5 тысячи промышленных предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек. Ежегодно в городе открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают его дополнительными рабочими местами.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваРоссияМаксим ЛиксутовСергей СобянинАнатолий Гарбузов
 
 
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