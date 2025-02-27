https://ria.ru/20250227/liksutov-2001876648.html

Ликсутов: производство бумаги в Москве в 2024 году выросло более чем втрое

Ликсутов: производство бумаги в Москве в 2024 году выросло более чем втрое - РИА Новости, 27.02.2025

Ликсутов: производство бумаги в Москве в 2024 году выросло более чем втрое

Производство бумаги и бумажных изделий в Москве в 2024 году выросло более чем в три раза, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T10:13:00+03:00

2025-02-27T10:13:00+03:00

2025-02-27T10:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

россия

максим ликсутов

сергей собянин

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Производство бумаги и бумажных изделий в Москве в 2024 году выросло более чем в три раза, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Сегодня в столице свыше 700 компаний занимаются производством бумаги, картона, упаковки, книг и другой продукции из целлюлозы. В 2024 году отрасль показала значительный рост: объем выпуска увеличился на 314,4%. Поступательному развитию московских промышленников способствуют эффективные меры поддержки, которые реализуются по поручению Сергея Собянина. Производителям доступны льготные инвесткредиты, спецстатусы, офсетные контракты и другие стимулирующие механизмы", — подчеркнул Ликсутов, его слова привели в департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы.Изделия из бумаги, выпущенные в Москве, применяются в печатной, текстильной, автомобильной, электротехнической и пищевой промышленности. Инвестиционный климат, созданный в столице, позволяет компаниям вкладывать средства в рост производства товаров и расширение ассортимента."Например, московские компании поставляют упаковку для скоропортящихся товаров, таких как кефир, молоко и питьевой йогурт. Ежегодно спрос на продукцию растет. Так, в 2024 году отгрузка товаров увеличилась на 27%. Компании поставили заказчикам изделий на сумму более 55,7 миллиарда рублей", — пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.Бумажная продукция столичных промышленников востребована не только в профильном секторе, но и в социальных проектах. Так, в Москве выпущены "умные" паспорта, которые выдаются инвалидам по зрению на собаку-проводника в Российской школе подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых.Москва – крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. В столице действует более 4,5 тысячи промышленных предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч человек. Ежегодно в городе открывают 150 новых технологичных компаний и реализуют десятки инвестиционных проектов, которые обеспечивают его дополнительными рабочими местами.

https://ria.ru/20250226/moskva-2001649591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, россия, максим ликсутов , сергей собянин, анатолий гарбузов