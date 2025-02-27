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Льготные лекарства 2025: список какие входят, как получить и кому положены
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18:13 27.02.2025 (обновлено: 18:24 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/lekarstva-1863850209.html
Льготные лекарства: какие и кому положены, как их получить в 2025 году
Льготные лекарства 2025: список какие входят, как получить и кому положены
Льготные лекарства: какие и кому положены, как их получить в 2025 году
Ежегодно правительство РФ утверждает список льготных лекарств — "Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T18:13:00+03:00
2025-02-27T18:24:00+03:00
россия
лекарства
здоровье
врачи
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Ежегодно правительство РФ утверждает список льготных лекарств — "Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения". Кто имеет право получать медикаменты на безвозмездной основе или со скидкой в 2025 году, как можно оформить рецепт, где выдают бесплатные лекарства и что делать, если их нет – в материале РИА Новости.Льготные лекарстваЛьготные и бесплатные лекарства – это препараты, которые положены некоторым категориям граждан по федеральному закону № 178 "О государственной социальной помощи". Затраты на их приобретение частично или полностью должно компенсировать государство. С 1 января 2023 года льготники могут получать препараты и по электронным сертификатам. В рекомендациях, закрепленных приказом № 877н, Минздрав утвердил перечень граждан, которым доступна услуга, а также список препаратов и технических медизделий для реабилитации.Регулирующие законыАлександр Жалнин, руководитель гражданской практики юридической компании "Гебель и партнеры", поясняет, что гарантии на получение бесплатной медицинской помощи, в том числе и важнейших лекарств, закреплены ФЗ от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".Постановлением правительства РФ № 890 от 30.07.1994 г. определено, какие лекарства и при каких заболеваниях можно получить бесплатно. В этом же документе перечислены болезни, при которых человек может рассчитывать на помощь от государства, даже если он не относится к льготной категории.Список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов установлен распоряжением правительства РФ № 2406-р от 12.10.2019 г. (ред. от 16.04.2024).Отдельные вопросы, связанные с порядком оформления рецептов, в том числе в форме электронных документов, регулируются ведомственными документами, например, приказом Минздрава России № 1094н от 24.11.2021.Кроме этого, по словам юриста, дополнительные меры поддержки и льготы могут устанавливаться региональным законодательством. "Например, в соответствии с постановлением правительства Москвы № 1372-ПП от 22.10.2019 г. совершеннолетние москвичи, страдающие мерцательной аритмией либо гиперлипидемией, могут бесплатно получать рецептурные лекарства даже если не имеют соответствующего права в наборе социальных услуг", – поясняет Александр Жалнин.Кому положеныОбщего списка с перечислением всех категорий граждан, которым положены льготные лекарства, нет. К основным категориям получателей медикаментов на безвозмездной основе, по словам Оксаны Васильевой, кандидата юридических наук, доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, относятся:В ряде случаев человеку положены не только лекарства, но и иные медицинские изделия, перевязочные материалы.Предоставление бесплатных лекарств положено и гражданам, которые имеют следующие заболевания:На получение лекарств с 50-процентной скидкой вправе рассчитывать:Как получить льготные лекарстваПолучить лекарство бесплатно или со скидкой можно только по рецепту врача. Выдать его, по словам Александра Жалнина, могут в учреждении, которое обслуживает пациентов по ОМС. В основном это муниципальные поликлиники и больницы, но также есть и некоторые частные клиники.Рецепт выдается при наличии показаний, установленных врачом. Чтобы ускорить процесс, на прием можно принести заключения и анализы, подтверждающие диагноз, но, как правило, при длительном посещении врача проблем с получением рецепта не возникает."Незаконный отказ врача в оформлении рецепта может быть обжалован. Для начала следует обратиться к заведующему отделением и в страховую компанию. Если добиться назначения не получилось, придется жаловаться в прокуратуру, региональный Минздрав и, возможно, даже в суд", – говорит Александр Жалнин.После получения рецепта, выписанного по установленной форме, с ним следует обратиться в специализированную аптеку. Обычно это так называемые социальные аптеки, но иногда лекарства по рецептам выдают и в частных учреждениях. Чтобы не ошибиться, лучше всего узнать адрес у врача либо посмотреть его на сайте регионального Минздрава. Перед непосредственным посещением аптеки целесообразно позвонить в нее и уточнить наличие препарата. Если положена скидка на приобретение, а не бесплатное лекарство, следует также узнать цену."Например, в Московской области насчитывается 700 тыс. получателей льготных лекарств. Из них 241 тыс. человек – федеральные льготники, 459 тыс. – региональные. Рецепты на льготные лекарства выписывают врачи поликлиник Московской области, в сельской местности это могут делать фельдшеры", – комментирует Андрей Голубев, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной Думы.По словам эксперта, рецепт также можно получить не выходя из дома в рамках телемедицинской консультации.Записаться на телемедицинскую консультацию можно:Андрей Голубев поясняет, в Подмосковье чтобы получить льготные лекарства гражданину необходимо иметь регистрацию по месту жительства в регионе. Получить льготные лекарства можно в 316 аптеках и 56 ФАПах. Уточнить их наличие в аптеках можно с помощью специального сервиса. Необходимо ввести номер рецепта. После этого откроется карта, на которой будут показаны места в Подмосковье, где можно получить нужное лекарство.Как получить скидку на лекарстваВ приложении № 2 к постановлению правительства РФ № 890 от 30.07.1994 г. указан список тех, кому положена скидка в размере 50% на покупку лекарств. Получить ее могут:"Этот список также не является исчерпывающим. Например, в Москве скидка предусмотрена для инвалидов по зрению, ветеранов военной службы и труда, а также для одиноких пенсионеров и семей, состоящих из пенсионеров", – говорит Александр Жалнин.Оксана Васильева поясняет, что процедура получения скидки на лекарства аналогичная - необходимо получить специальный рецепт у терапевта или иного лечащего врача и обратиться в социальную аптеку. С их перечнем можно ознакомиться в местной поликлинике или на сайте регионального министерства здравоохранения. Например, вот список социальных аптек в Москве.Что делать если бесплатных лекарств в аптеке нетОбычно в городе работает несколько социальных аптек и, возможно, что нужное лекарство есть в наличии в другом месте. В таком случае будет проще и быстрее посетить иное учреждение. Андрей Голубев поясняет, что если в аптеке не оказалось нужного лекарства, пациенту могут предложить получить его в другом пункте. Если же человек хочет получить его в конкретной аптеке, то срок обеспечения отсроченного рецепта составляет в среднем три дня, максимум – семь дней."В случае временного отсутствия в аптеке лекарств или других медицинских изделий, аптечное учреждение должно предоставить аналогичное лекарственное средство либо организовать в течение 10 дней отсроченное обслуживание. Для этого провизор обязан внести запись в журнал и поставить печать", – поясняет Александр Жалнин.Эксперт отмечает, что если во время ожидания лекарства истечет срок действия рецепта, оформлять новый не обязательно.В срочной ситуации, когда нет возможности ждать лекарство, можно купить его самостоятельно за собственный счет. После этого с чеками и рецептом нужно обратиться в региональный Минздрав и попросить возврата средств. В случае отказа можно обратиться с заявлением в суд - положительной практики по этому вопросу довольно много.В целом, если провизор отказывается отпускать лекарство, не вносит запись об отсутствующем препарате либо право на льготу нарушается каким-либо иным образом, следует подавать жалобу в региональный Минздрав. Сделать это можно как через "Госуслуги", так и при личном визите.
https://ria.ru/20250113/invalidnost-1758209667.html
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россия, лекарства, здоровье, врачи, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Лекарства, Здоровье, Врачи, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)

Льготные лекарства: какие и кому положены, как их получить в 2025 году

© iStock.com / MJ_PrototypeФармацевт сканирует лекарства
Фармацевт сканирует лекарства - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© iStock.com / MJ_Prototype
Фармацевт сканирует лекарства
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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Ежегодно правительство РФ утверждает список льготных лекарств — "Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения". Кто имеет право получать медикаменты на безвозмездной основе или со скидкой в 2025 году, как можно оформить рецепт, где выдают бесплатные лекарства и что делать, если их нет – в материале РИА Новости.

Льготные лекарства

Льготные и бесплатные лекарства – это препараты, которые положены некоторым категориям граждан по федеральному закону № 178 "О государственной социальной помощи". Затраты на их приобретение частично или полностью должно компенсировать государство. С 1 января 2023 года льготники могут получать препараты и по электронным сертификатам. В рекомендациях, закрепленных приказом № 877н, Минздрав утвердил перечень граждан, которым доступна услуга, а также список препаратов и технических медизделий для реабилитации.
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Регулирующие законы

Александр Жалнин, руководитель гражданской практики юридической компании "Гебель и партнеры", поясняет, что гарантии на получение бесплатной медицинской помощи, в том числе и важнейших лекарств, закреплены ФЗ от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
Постановлением правительства РФ № 890 от 30.07.1994 г. определено, какие лекарства и при каких заболеваниях можно получить бесплатно. В этом же документе перечислены болезни, при которых человек может рассчитывать на помощь от государства, даже если он не относится к льготной категории.
Список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов установлен распоряжением правительства РФ № 2406-р от 12.10.2019 г. (ред. от 16.04.2024).
Отдельные вопросы, связанные с порядком оформления рецептов, в том числе в форме электронных документов, регулируются ведомственными документами, например, приказом Минздрава России № 1094н от 24.11.2021.
© iStock.com / Caiaimage/Agnieszka WozniakФармацевт смотрит лекарства по рецепту
Фармацевт смотрит лекарства по рецепту - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© iStock.com / Caiaimage/Agnieszka Wozniak
Фармацевт смотрит лекарства по рецепту
Кроме этого, по словам юриста, дополнительные меры поддержки и льготы могут устанавливаться региональным законодательством. "Например, в соответствии с постановлением правительства Москвы № 1372-ПП от 22.10.2019 г. совершеннолетние москвичи, страдающие мерцательной аритмией либо гиперлипидемией, могут бесплатно получать рецептурные лекарства даже если не имеют соответствующего права в наборе социальных услуг", – поясняет Александр Жалнин.

Кому положены

Общего списка с перечислением всех категорий граждан, которым положены льготные лекарства, нет. К основным категориям получателей медикаментов на безвозмездной основе, по словам Оксаны Васильевой, кандидата юридических наук, доцента департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, относятся:
  • участники Великой Отечественной войны;
  • лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
  • Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы;
  • инвалиды I группы, неработающие инвалиды II группы, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
  • родители и жены военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите страны;
  • семьи, имеющие в своем составе детей в возрасте до 3 лет или многодетные семьи, в состав которых входят дети до 6 лет и некоторые другие категории граждан.
В ряде случаев человеку положены не только лекарства, но и иные медицинские изделия, перевязочные материалы.
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Предоставление бесплатных лекарств положено и гражданам, которые имеют следующие заболевания:
  • ДЦП;
  • диабет;
  • гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия;
  • муковисцидоз (больным детям);
  • острая перемежающаяся порфирия;
  • СПИД, ВИЧ и ряд других заболеваний.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИзмерение уровня сахара в крови глюкометром
Измерение уровня сахара в крови глюкометром - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Измерение уровня сахара в крови глюкометром
На получение лекарств с 50-процентной скидкой вправе рассчитывать:
  • пенсионеры, получающие пенсию по старости, инвалидности или в связи с потерей кормильца в минимальных размерах;
  • работающие инвалиды II группы, безработные инвалиды III группы;
  • лица, участвующие в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС и другие.

Как получить льготные лекарства

Получить лекарство бесплатно или со скидкой можно только по рецепту врача. Выдать его, по словам Александра Жалнина, могут в учреждении, которое обслуживает пациентов по ОМС. В основном это муниципальные поликлиники и больницы, но также есть и некоторые частные клиники.
Рецепт выдается при наличии показаний, установленных врачом. Чтобы ускорить процесс, на прием можно принести заключения и анализы, подтверждающие диагноз, но, как правило, при длительном посещении врача проблем с получением рецепта не возникает.
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Льготы пенсионерам в 2025 году: какие положены и кто их может получить
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"Незаконный отказ врача в оформлении рецепта может быть обжалован. Для начала следует обратиться к заведующему отделением и в страховую компанию. Если добиться назначения не получилось, придется жаловаться в прокуратуру, региональный Минздрав и, возможно, даже в суд", – говорит Александр Жалнин.
После получения рецепта, выписанного по установленной форме, с ним следует обратиться в специализированную аптеку. Обычно это так называемые социальные аптеки, но иногда лекарства по рецептам выдают и в частных учреждениях. Чтобы не ошибиться, лучше всего узнать адрес у врача либо посмотреть его на сайте регионального Минздрава. Перед непосредственным посещением аптеки целесообразно позвонить в нее и уточнить наличие препарата. Если положена скидка на приобретение, а не бесплатное лекарство, следует также узнать цену.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Фармацевт в аптеке
"Например, в Московской области насчитывается 700 тыс. получателей льготных лекарств. Из них 241 тыс. человек – федеральные льготники, 459 тыс. – региональные. Рецепты на льготные лекарства выписывают врачи поликлиник Московской области, в сельской местности это могут делать фельдшеры", – комментирует Андрей Голубев, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной Думы.
По словам эксперта, рецепт также можно получить не выходя из дома в рамках телемедицинской консультации.
Записаться на телемедицинскую консультацию можно:
  • через портал Гостелемед;
  • через инфомат в медицинской организации;
  • по горячей линии 122.
Андрей Голубев поясняет, в Подмосковье чтобы получить льготные лекарства гражданину необходимо иметь регистрацию по месту жительства в регионе. Получить льготные лекарства можно в 316 аптеках и 56 ФАПах. Уточнить их наличие в аптеках можно с помощью специального сервиса. Необходимо ввести номер рецепта. После этого откроется карта, на которой будут показаны места в Подмосковье, где можно получить нужное лекарство.
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Как получить скидку на лекарства

В приложении № 2 к постановлению правительства РФ № 890 от 30.07.1994 г. указан список тех, кому положена скидка в размере 50% на покупку лекарств. Получить ее могут:
  • пенсионеры по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца, получающие пенсию в минимальном размере;
  • работающие инвалиды II группы и официально безработные инвалиды III группы;
  • ликвидаторы чернобыльской катастрофы.
  • граждане, признанные пострадавшими от репрессий;
  • работники тыла.
"Этот список также не является исчерпывающим. Например, в Москве скидка предусмотрена для инвалидов по зрению, ветеранов военной службы и труда, а также для одиноких пенсионеров и семей, состоящих из пенсионеров", – говорит Александр Жалнин.
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЖенщина оплачивает товары на кассе в муниципальной аптеке
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© РИА Новости / Александр Кряжев
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Женщина оплачивает товары на кассе в муниципальной аптеке
Оксана Васильева поясняет, что процедура получения скидки на лекарства аналогичная - необходимо получить специальный рецепт у терапевта или иного лечащего врача и обратиться в социальную аптеку. С их перечнем можно ознакомиться в местной поликлинике или на сайте регионального министерства здравоохранения. Например, вот список социальных аптек в Москве.

Что делать если бесплатных лекарств в аптеке нет

Обычно в городе работает несколько социальных аптек и, возможно, что нужное лекарство есть в наличии в другом месте. В таком случае будет проще и быстрее посетить иное учреждение. Андрей Голубев поясняет, что если в аптеке не оказалось нужного лекарства, пациенту могут предложить получить его в другом пункте. Если же человек хочет получить его в конкретной аптеке, то срок обеспечения отсроченного рецепта составляет в среднем три дня, максимум – семь дней.
"В случае временного отсутствия в аптеке лекарств или других медицинских изделий, аптечное учреждение должно предоставить аналогичное лекарственное средство либо организовать в течение 10 дней отсроченное обслуживание. Для этого провизор обязан внести запись в журнал и поставить печать", – поясняет Александр Жалнин.
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Эксперт отмечает, что если во время ожидания лекарства истечет срок действия рецепта, оформлять новый не обязательно.
В срочной ситуации, когда нет возможности ждать лекарство, можно купить его самостоятельно за собственный счет. После этого с чеками и рецептом нужно обратиться в региональный Минздрав и попросить возврата средств. В случае отказа можно обратиться с заявлением в суд - положительной практики по этому вопросу довольно много.
В целом, если провизор отказывается отпускать лекарство, не вносит запись об отсутствующем препарате либо право на льготу нарушается каким-либо иным образом, следует подавать жалобу в региональный Минздрав. Сделать это можно как через "Госуслуги", так и при личном визите.
 
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