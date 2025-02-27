Рейтинг@Mail.ru
Лавров отметил духовность русской классической литературы - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:24 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/lavrov-2001946604.html
Лавров отметил духовность русской классической литературы
Лавров отметил духовность русской классической литературы - РИА Новости, 27.02.2025
Лавров отметил духовность русской классической литературы
Русская классическая литература во все времена способствовала утверждению духовно-нравственных ориентиров и идеалов гуманизма, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:24:00+03:00
2025-02-27T14:24:00+03:00
культура
россия
сергей лавров
михаил швыдкой
общество
литература
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_19393b527e1769ad4bad1ea2e6cba6c5.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Русская классическая литература во все времена способствовала утверждению духовно-нравственных ориентиров и идеалов гуманизма, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его приветствие в ходе открытия XVII Внеочередного съезда Союза писателей России зачитал спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Наша страна внесла неоценимый вклад в сокровищницу всемирной литературы, подарив миру целую плеяду выдающихся писателей и поэтов. Во все времена русская классика способствовала утверждению непреходящих духовно-нравственных ориентиров, высоких идеалов гуманизма… Радует, что современные авторы продолжают добрые творческие традиции, вносят большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения", - заявил министр. Министр также выразил уверенность, что отечественные литераторы будут и впредь увековечивать участников специальной военной операции, которые "самоотверженно борются с коричневой чумой, неонацистским киевским режимом".
https://ria.ru/20250226/khabenskiy-2001614257.html
https://ria.ru/20250227/medinskiy-2001937964.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b824799a7dc9d32f7cd45de1fa9fddb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лавров, михаил швыдкой, общество, литература
Культура, Россия, Сергей Лавров, Михаил Швыдкой, Общество, Литература
Лавров отметил духовность русской классической литературы

Лавров заявил, что русская классическая литература укрепляет духовные ценности

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Русская классическая литература во все времена способствовала утверждению духовно-нравственных ориентиров и идеалов гуманизма, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Его приветствие в ходе открытия XVII Внеочередного съезда Союза писателей России зачитал спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Константин Хабенский - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
По литературе об СВО можно создать спектакль, заявил Хабенский
26 февраля, 03:16
"Наша страна внесла неоценимый вклад в сокровищницу всемирной литературы, подарив миру целую плеяду выдающихся писателей и поэтов. Во все времена русская классика способствовала утверждению непреходящих духовно-нравственных ориентиров, высоких идеалов гуманизма… Радует, что современные авторы продолжают добрые творческие традиции, вносят большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения", - заявил министр.
Министр также выразил уверенность, что отечественные литераторы будут и впредь увековечивать участников специальной военной операции, которые "самоотверженно борются с коричневой чумой, неонацистским киевским режимом".
Помощник президента Владимир Мединский выступает на XVII внеочередном съезде Союза писателей России - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Мединский возглавил Союз писателей России
27 февраля, 13:55
 
КультураРоссияСергей ЛавровМихаил ШвыдкойОбществоЛитература
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала