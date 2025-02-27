https://ria.ru/20250227/lavrov-2001946604.html
Лавров отметил духовность русской классической литературы
Лавров отметил духовность русской классической литературы - РИА Новости, 27.02.2025
Лавров отметил духовность русской классической литературы
Русская классическая литература во все времена способствовала утверждению духовно-нравственных ориентиров и идеалов гуманизма, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:24:00+03:00
2025-02-27T14:24:00+03:00
2025-02-27T14:24:00+03:00
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сергей лавров
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литература
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Русская классическая литература во все времена способствовала утверждению духовно-нравственных ориентиров и идеалов гуманизма, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его приветствие в ходе открытия XVII Внеочередного съезда Союза писателей России зачитал спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Наша страна внесла неоценимый вклад в сокровищницу всемирной литературы, подарив миру целую плеяду выдающихся писателей и поэтов. Во все времена русская классика способствовала утверждению непреходящих духовно-нравственных ориентиров, высоких идеалов гуманизма… Радует, что современные авторы продолжают добрые творческие традиции, вносят большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения", - заявил министр. Министр также выразил уверенность, что отечественные литераторы будут и впредь увековечивать участников специальной военной операции, которые "самоотверженно борются с коричневой чумой, неонацистским киевским режимом".
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россия, сергей лавров, михаил швыдкой, общество, литература
Культура, Россия, Сергей Лавров, Михаил Швыдкой, Общество, Литература
Лавров отметил духовность русской классической литературы
Лавров заявил, что русская классическая литература укрепляет духовные ценности