https://ria.ru/20250227/lavrov-2001946604.html

Лавров отметил духовность русской классической литературы

Лавров отметил духовность русской классической литературы - РИА Новости, 27.02.2025

Лавров отметил духовность русской классической литературы

Русская классическая литература во все времена способствовала утверждению духовно-нравственных ориентиров и идеалов гуманизма, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T14:24:00+03:00

2025-02-27T14:24:00+03:00

2025-02-27T14:24:00+03:00

культура

россия

сергей лавров

михаил швыдкой

общество

литература

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Русская классическая литература во все времена способствовала утверждению духовно-нравственных ориентиров и идеалов гуманизма, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его приветствие в ходе открытия XVII Внеочередного съезда Союза писателей России зачитал спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Наша страна внесла неоценимый вклад в сокровищницу всемирной литературы, подарив миру целую плеяду выдающихся писателей и поэтов. Во все времена русская классика способствовала утверждению непреходящих духовно-нравственных ориентиров, высоких идеалов гуманизма… Радует, что современные авторы продолжают добрые творческие традиции, вносят большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения", - заявил министр. Министр также выразил уверенность, что отечественные литераторы будут и впредь увековечивать участников специальной военной операции, которые "самоотверженно борются с коричневой чумой, неонацистским киевским режимом".

https://ria.ru/20250226/khabenskiy-2001614257.html

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россия, сергей лавров, михаил швыдкой, общество, литература