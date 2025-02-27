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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на курском направлении - РИА Новости, 27.02.2025
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13:34 27.02.2025 (обновлено: 13:38 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/kursk-2001932145.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на курском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на курском направлении - РИА Новости, 27.02.2025
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на курском направлении
Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 240 боевиков ВСУ, танк, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, 17... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:34:00+03:00
2025-02-27T13:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 240 боевиков ВСУ, танк, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин, шесть артиллерийских орудий, в том числе одну САУ "Паладин" производства США, миномет, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "С-300" и "Бук-М1", радиолокационную станцию ЗРК С-300 и одну единицу инженерной техники, а также восемь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, в т.ч. одна САУ "Паладин" производства США, миномет, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "С-300" и "Бук-М1", радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса "С-300" и одна единица инженерной техники, а также восемь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63 835 военнослужащих, 382 танка, 290 боевых машин пехоты, 247 бронетранспортеров, 2 072 боевые бронированные машины, 2 229 автомобилей, 491 артиллерийское орудие, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на курском направлении

МО РФ: потери ВСУ на курском направлении составили более 240 военных

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в Курской области
Военнослужащие ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС РФ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 240 боевиков ВСУ, танк, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин, шесть артиллерийских орудий, в том числе одну САУ "Паладин" производства США, миномет, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "С-300" и "Бук-М1", радиолокационную станцию ЗРК С-300 и одну единицу инженерной техники, а также восемь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, в т.ч. одна САУ "Паладин" производства США, миномет, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "С-300" и "Бук-М1", радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса "С-300" и одна единица инженерной техники, а также восемь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63 835 военнослужащих, 382 танка, 290 боевых машин пехоты, 247 бронетранспортеров, 2 072 боевые бронированные машины, 2 229 автомобилей, 491 артиллерийское орудие, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
Уничтожение FPV-дронами бронетехники, автомобилей и личного состава ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Минобороны показало кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области
09:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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