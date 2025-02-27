https://ria.ru/20250227/kursk-2001932145.html

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на курском направлении

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на курском направлении - РИА Новости, 27.02.2025

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на курском направлении

Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 240 боевиков ВСУ, танк, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, 17... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T13:34:00+03:00

2025-02-27T13:34:00+03:00

2025-02-27T13:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996962905_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e4bd643264b4db0dea13144765eeb6c.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 240 боевиков ВСУ, танк, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин, шесть артиллерийских орудий, в том числе одну САУ "Паладин" производства США, миномет, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "С-300" и "Бук-М1", радиолокационную станцию ЗРК С-300 и одну единицу инженерной техники, а также восемь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены танк, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, в т.ч. одна САУ "Паладин" производства США, миномет, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов "С-300" и "Бук-М1", радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса "С-300" и одна единица инженерной техники, а также восемь пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63 835 военнослужащих, 382 танка, 290 боевых машин пехоты, 247 бронетранспортеров, 2 072 боевые бронированные машины, 2 229 автомобилей, 491 артиллерийское орудие, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20250227/minoborony-2001868476.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия