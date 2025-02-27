На Кубани депутаты предложили ввести квоты рабочих мест для участников СВО
© Фото : Pexels / Sora ShimazakiТрудоустройство
© Фото : Pexels / Sora Shimazaki
Трудоустройство. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 27 фев - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в первом чтении приняли изменения в закон, согласно которым в регионе вводится квота рабочих мест для участников специальной военной операции и членов их семей.
"Поправками в закон "О квотировании рабочих мест в Краснодарском крае" предлагается закрепить две новых категории граждан, особо нуждающихся в социальной защите, для которых вводится квота. Речь идет об участниках специальной военной операции и членах их семей", - говорится в сообщении со ссылкой на слова председателя комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николая Петропавловского.
На сессии депутаты приняли законопроект в первом чтении.
"Рассмотренный нами законопроект предусматривает дополнительную меру защиты участников специальной военной операции и членов их семей в виде квотирования для них рабочих мест. Безусловно, эти категории наших сограждан должны пользоваться особой поддержкой государства. Они защищают Россию и каждого из нас на передовой. Мы, в свою очередь, защитим их и их семьи от возможных перепадов на рынке труда. Вводя эту норму, мы исходим из того, что это – лишь малая часть той благодарности, которую испытывает все российское общество в адрес наших защитников Родины", – прокомментировал председатель парламента Юрий Бурлачко.