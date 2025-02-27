https://ria.ru/20250227/kravtsov-2001903461.html

Кравцов дал старт всемирной школьной олимпиаде "Великая Победа"

Кравцов дал старт всемирной школьной олимпиаде "Великая Победа" - РИА Новости, 27.02.2025

Кравцов дал старт всемирной школьной олимпиаде "Великая Победа"

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов дал старт всемирной школьной олимпиаде "Великая Победа", в ней примут участие тысячи учеников из 78 стран, сообщил... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T11:51:00+03:00

2025-02-27T11:51:00+03:00

2025-02-27T13:28:00+03:00

общество

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таджикистан

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сергей кравцов

российское военно-историческое общество (рвио)

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов дал старт всемирной школьной олимпиаде "Великая Победа", в ней примут участие тысячи учеников из 78 стран, сообщил корреспондент РИА Новости."С каждым днем интерес растет, понимаем, что эти данные — они неокончательные, мы надеемся, что будет еще больше школьников, потому что олимпиада начиналась в 2020 году и набирает с каждым годом все больше и больше участников", — сказал он на мероприятии, приуроченном к началу олимпиады.Впервые главным призом олимпиады будет посещение парада Победы на Красной площади 9 Мая, его зрителями станут трое победителей."Мы победили вместе. Сегодня мы должны помнить об этом, помнить и здесь, в России, и в Таджикистане, и других республиках бывшего Советского Союза. К сожалению, не везде помнят об этом, забывают историю Второй мировой войны", — добавил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Задания олимпиады разработали ученые-историки, их сгруппировали по различным уровням сложности в соответствии с возрастом участников. Необходимо пройти два онлайн-тура, чтобы выйти в заключительный этап, очный, который пройдет в Москве: десять финалистов встретятся в Музее Победы на Поклонной горе 6 мая.

https://ria.ru/20250127/pobeda-1995763461.html

https://ria.ru/20250128/osnovy-1995969909.html

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общество, россия, таджикистан, москва, сергей кравцов, российское военно-историческое общество (рвио), 80-летие победы в великой отечественной войне, социальный навигатор, сн_образование