https://ria.ru/20250227/kravtsov-2001903461.html
Кравцов дал старт всемирной школьной олимпиаде "Великая Победа"
Кравцов дал старт всемирной школьной олимпиаде "Великая Победа" - РИА Новости, 27.02.2025
Кравцов дал старт всемирной школьной олимпиаде "Великая Победа"
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов дал старт всемирной школьной олимпиаде "Великая Победа", в ней примут участие тысячи учеников из 78 стран, сообщил... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T11:51:00+03:00
2025-02-27T11:51:00+03:00
2025-02-27T13:28:00+03:00
общество
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сергей кравцов
российское военно-историческое общество (рвио)
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов дал старт всемирной школьной олимпиаде "Великая Победа", в ней примут участие тысячи учеников из 78 стран, сообщил корреспондент РИА Новости."С каждым днем интерес растет, понимаем, что эти данные — они неокончательные, мы надеемся, что будет еще больше школьников, потому что олимпиада начиналась в 2020 году и набирает с каждым годом все больше и больше участников", — сказал он на мероприятии, приуроченном к началу олимпиады.Впервые главным призом олимпиады будет посещение парада Победы на Красной площади 9 Мая, его зрителями станут трое победителей."Мы победили вместе. Сегодня мы должны помнить об этом, помнить и здесь, в России, и в Таджикистане, и других республиках бывшего Советского Союза. К сожалению, не везде помнят об этом, забывают историю Второй мировой войны", — добавил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Задания олимпиады разработали ученые-историки, их сгруппировали по различным уровням сложности в соответствии с возрастом участников. Необходимо пройти два онлайн-тура, чтобы выйти в заключительный этап, очный, который пройдет в Москве: десять финалистов встретятся в Музее Победы на Поклонной горе 6 мая.
https://ria.ru/20250127/pobeda-1995763461.html
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Общество, Россия, Таджикистан, Москва, Сергей Кравцов, Российское военно-историческое общество (РВИО), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов дал старт всемирной школьной олимпиаде "Великая Победа"
Глава Минпросвещения Кравцов дал старт школьной олимпиаде "Великая Победа"