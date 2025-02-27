https://ria.ru/20250227/krasnojarsk-2001891607.html

В Красноярске ввели режим "черного неба"

В Красноярске ввели режим "черного неба" - РИА Новости, 27.02.2025

В Красноярске ввели режим "черного неба"

Режим "черного неба" вводится в Красноярске на трое суток, с 27 февраля по 1 марта, сообщает региональный Роспотребнадзор в Telegram-канале. РИА Новости, 27.02.2025

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2025-02-27T10:52:00+03:00

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общество

красноярск

красноярский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОЯРСК, 27 фев – РИА Новости. Режим "черного неба" вводится в Красноярске на трое суток, с 27 февраля по 1 марта, сообщает региональный Роспотребнадзор в Telegram-канале. "Сегодня с 19.00 (15.00 мск) Среднесибирским УГМС вводится режим НМУ в Красноярске, который продлится до 16.00 (12.00 мск) 1 марта", - говорится в сообщении. Специалисты Роспотребнадзора, уточняют в ведомстве, в связи с введением режима "черного неба" усилят мониторинг качества атмосферного воздуха на территории города. "Черное небо" периодически объявляют в городах Красноярского края и соседних регионах Сибири. Это режим неблагоприятных метеоусловий, который вводится при сочетании ряда факторов, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере. Специалисты Роспотребнадзора в дни режима НМУ советуют не открывать окна для проветривания помещений, соблюдать питьевой режим, чаще проводить влажную уборку и по возможности реже выходить на улицу.

https://ria.ru/20250201/sibir-1994154750.html

красноярск

красноярский край

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общество, красноярск, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)