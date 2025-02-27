Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о риске геомагнитных возмущений и бурь - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
14:57 27.02.2025 (обновлено: 14:59 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/kosmos-2001957872.html
Россиян предупредили о риске геомагнитных возмущений и бурь
Россиян предупредили о риске геомагнитных возмущений и бурь - РИА Новости, 27.02.2025
Россиян предупредили о риске геомагнитных возмущений и бурь
Земля будет находиться в зоне действия корональной дыры на Солнце несколько дней, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:57:00+03:00
2025-02-27T14:59:00+03:00
земля
наука
российская академия наук
вспышки на солнце
общество
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151763/06/1517630633_0:206:1708:1167_1920x0_80_0_0_dddc637d0dd829d652ab81c6b867ba52.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Земля будет находиться в зоне действия корональной дыры на Солнце несколько дней, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН."Крупные корональные дыры, сформировавшиеся на Солнце в начале года, никак не распадутся, и начинают возвращаться к Земле уже третий подряд оборот Солнца", — говорится в материале.Отмечается, что каждая из двух таких дыр на Солнце проходит напротив Земли примерно раз в месяц. В прошлый раз этот период характеризовался геомагнитными возмущениями и всего одной слабой бурей.При этом эксперты оценивают вероятность магнитных бурь в ближайшие двое суток на 20-40 процентов. По предварительным данным, планета будет находиться в зоне действия корональной дыры по 2 марта.
https://ria.ru/20250226/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151763/06/1517630633_0:46:1708:1327_1920x0_80_0_0_1fc8bcce2c77e7d283ebf66ac7b1db1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, российская академия наук, вспышки на солнце , общество, здоровье - общество
Земля, Наука, Российская академия наук, вспышки на Солнце , Общество, Здоровье - Общество
Россиян предупредили о риске геомагнитных возмущений и бурь

ИКИ РАН: Земля до 2 марта будет в зоне действия корональных дыр на Солнце

© NASA / GSFC/Solar Dynamics ObservatoryКорональная дыра на поверхности Солнца
Корональная дыра на поверхности Солнца - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© NASA / GSFC/Solar Dynamics Observatory
Корональная дыра на поверхности Солнца. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Земля будет находиться в зоне действия корональной дыры на Солнце несколько дней, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.
"Крупные корональные дыры, сформировавшиеся на Солнце в начале года, никак не распадутся, и начинают возвращаться к Земле уже третий подряд оборот Солнца", — говорится в материале.
Отмечается, что каждая из двух таких дыр на Солнце проходит напротив Земли примерно раз в месяц. В прошлый раз этот период характеризовался геомагнитными возмущениями и всего одной слабой бурей.
При этом эксперты оценивают вероятность магнитных бурь в ближайшие двое суток на 20-40 процентов. По предварительным данным, планета будет находиться в зоне действия корональной дыры по 2 марта.
Магнитные бури - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Сбои техники и головные боли. Стоит ли бояться магнитных бурь
Вчера, 15:19
 
НаукаЗемляРоссийская академия науквспышки на СолнцеОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала