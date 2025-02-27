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Россиян предупредили о риске геомагнитных возмущений и бурь
Россиян предупредили о риске геомагнитных возмущений и бурь - РИА Новости, 27.02.2025
Россиян предупредили о риске геомагнитных возмущений и бурь
Земля будет находиться в зоне действия корональной дыры на Солнце несколько дней, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T14:57:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Земля будет находиться в зоне действия корональной дыры на Солнце несколько дней, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН."Крупные корональные дыры, сформировавшиеся на Солнце в начале года, никак не распадутся, и начинают возвращаться к Земле уже третий подряд оборот Солнца", — говорится в материале.Отмечается, что каждая из двух таких дыр на Солнце проходит напротив Земли примерно раз в месяц. В прошлый раз этот период характеризовался геомагнитными возмущениями и всего одной слабой бурей.При этом эксперты оценивают вероятность магнитных бурь в ближайшие двое суток на 20-40 процентов. По предварительным данным, планета будет находиться в зоне действия корональной дыры по 2 марта.
https://ria.ru/20250226/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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земля, российская академия наук, вспышки на солнце , общество, здоровье - общество
Земля, Наука, Российская академия наук, вспышки на Солнце , Общество, Здоровье - Общество
Россиян предупредили о риске геомагнитных возмущений и бурь
ИКИ РАН: Земля до 2 марта будет в зоне действия корональных дыр на Солнце