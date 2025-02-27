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"Будем недовольны": Киев смирился с неучастием в переговорах России и США - РИА Новости, 27.02.2025
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13:06 27.02.2025 (обновлено: 13:36 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/kiev-2001925207.html
"Будем недовольны": Киев смирился с неучастием в переговорах России и США
"Будем недовольны": Киев смирился с неучастием в переговорах России и США - РИА Новости, 27.02.2025
"Будем недовольны": Киев смирился с неучастием в переговорах России и США
В Киеве допустили, что не будут участвовать в мирных переговорах между Россией и США, если у него будет "последнее слово" и он сможет обозначить свои "красные... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:06:00+03:00
2025-02-27T13:36:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
сергей лавров
алексей гончаренко
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В Киеве допустили, что не будут участвовать в мирных переговорах между Россией и США, если у него будет "последнее слово" и он сможет обозначить свои "красные линии". "Процесс переговоров был бы более эффективным, если бы мы были за столом (переговоров). Но, если США и (президент) Дональд Трамп полагают, что это единственная возможность на данном этапе поддерживать процесс переговоров, тогда мы будем недовольны, но мы можем с этим жить до тех пор, пока последнее слово будет за Украиной", - заявил австралийскому телеканалу ABC советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак. По его мнению, Киев будет готов сейчас согласиться на мирную договоренность, если впоследствии будут проведены переговоры о возвращении утраченных территорий. "Президент Трамп, если Вы хотите сами вести эти переговоры. Хорошо. Проводите их. Но... (США) нужно знать наши условия, наши красные линии", - подчеркнул депутат Рады Алексей Гончаренко*.Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250227/peregovory-2001914415.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, сергей лавров, алексей гончаренко, российский фонд прямых инвестиций, оон
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Алексей Гончаренко, Российский фонд прямых инвестиций, ООН
"Будем недовольны": Киев смирился с неучастием в переговорах России и США

Сак: Киев настаивает на последнем слове в переговорах между Россией и США

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. В Киеве допустили, что не будут участвовать в мирных переговорах между Россией и США, если у него будет "последнее слово" и он сможет обозначить свои "красные линии".
"Процесс переговоров был бы более эффективным, если бы мы были за столом (переговоров). Но, если США и (президент) Дональд Трамп полагают, что это единственная возможность на данном этапе поддерживать процесс переговоров, тогда мы будем недовольны, но мы можем с этим жить до тех пор, пока последнее слово будет за Украиной", - заявил австралийскому телеканалу ABC советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак.
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По его мнению, Киев будет готов сейчас согласиться на мирную договоренность, если впоследствии будут проведены переговоры о возвращении утраченных территорий.
"Президент Трамп, если Вы хотите сами вести эти переговоры. Хорошо. Проводите их. Но... (США) нужно знать наши условия, наши красные линии", - подчеркнул депутат Рады Алексей Гончаренко*.
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
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Как заявил Лавров, в ходе первых за долгое время очных переговоров РФ и США договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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Экс-депутат Рады назвал заявление Трампа о НАТО сигналом Зеленскому
11:05
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампСергей ЛавровАлексей ГончаренкоРоссийский фонд прямых инвестицийООН
 
 
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