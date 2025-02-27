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Экс-главврача райбольницы в КБР будут судить за крупное хищение - РИА Новости, 27.02.2025
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13:56 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/khischenie-2001938262.html
Экс-главврача райбольницы в КБР будут судить за крупное хищение
Экс-главврача райбольницы в КБР будут судить за крупное хищение - РИА Новости, 27.02.2025
Экс-главврача райбольницы в КБР будут судить за крупное хищение
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного врача Зольской районной больницы, которую... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:56:00+03:00
2025-02-27T13:56:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 27 фев – РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного врача Зольской районной больницы, которую обвиняют в хищении более 38 миллионов рублей, сообщило надзорное ведомство региона. "По версии следствия, в период с 2013 по 2018 годы главный врач районной больницы совместно с другими работниками си­стемы здравоохранения похитила денежные средства, формируемые за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования, республиканского бюджета и дохода от деятельности медицинского учреждения, на общую сумму свыше 38 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что в отношении одной из соучастниц, с которой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, судом ранее вынесен обвинительный приговор, другая – объявлена в международный розыск. Экс-главврачу предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы. "Уголовное дело будет направлено в Зольский районный суд для рассмотрения по существу", - уточнила прокуратура.
https://ria.ru/20250203/sakhalin-1996951464.html
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россия, общество
Россия, Общество
Экс-главврача райбольницы в КБР будут судить за крупное хищение

Экс-главврача райбольницы в КБР будут судить за хищение более 38 млн руб

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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НАЛЬЧИК, 27 фев – РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного врача Зольской районной больницы, которую обвиняют в хищении более 38 миллионов рублей, сообщило надзорное ведомство региона.
"По версии следствия, в период с 2013 по 2018 годы главный врач районной больницы совместно с другими работниками си­стемы здравоохранения похитила денежные средства, формируемые за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования, республиканского бюджета и дохода от деятельности медицинского учреждения, на общую сумму свыше 38 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в отношении одной из соучастниц, с которой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, судом ранее вынесен обвинительный приговор, другая – объявлена в международный розыск.
Экс-главврачу предъявлено обвинение по статье "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.
"Уголовное дело будет направлено в Зольский районный суд для рассмотрения по существу", - уточнила прокуратура.
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