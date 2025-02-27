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Казнь Муссолини, капитуляция Германии и смерть Гитлера

Казнь Муссолини, капитуляция Германии и смерть Гитлера - РИА Новости, 27.02.2025

Казнь Муссолини, капитуляция Германии и смерть Гитлера

Итальянские части прибывали на советско-германский фронт. Участвовали в боях на юге страны, на Кавказе и под Сталинградом. Однако оборона противника стала рассыпаться, когда советские войска перешли в контрнаступление.

2025-02-27T12:00:00+03:00

2025-02-27T12:00:00+03:00

2025-02-27T12:10:00+03:00

освобождение

освобождение. путь к победе

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Освобождение. Казнь Муссолини, капитуляция Германии и смерть Гитлера Итальянские части прибывали на советско-германский фронт. Участвовали в боях на юге страны, на Кавказе и под Сталинградом. Однако оборона противника стала рассыпаться, когда советские войска перешли в контрнаступление. Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода профессору кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО, научному директору Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаилу Мягкову. audio/mpeg

Освобождение. Казнь Муссолини, капитуляция Германии и смерть Гитлера Итальянские части прибывали на советско-германский фронт. Участвовали в боях на юге страны, на Кавказе и под Сталинградом. Однако оборона противника стала рассыпаться, когда советские войска перешли в контрнаступление. Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода профессору кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО, научному директору Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаилу Мягкову. audio/mpeg

Враг оказался окружён Красной армией. Из ста тридцати тысяч отступили меньше половины, шестьдесят пять тысяч попали в плен.Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода профессору кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО, научному директору Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаилу Мягкову.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

освобождение. путь к победе, аудио