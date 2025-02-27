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Казнь Муссолини, капитуляция Германии и смерть Гитлера - РИА Новости, 27.02.2025
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12:00 27.02.2025 (обновлено: 12:10 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/kapitulyatsiya-2001909284.html
Казнь Муссолини, капитуляция Германии и смерть Гитлера
Казнь Муссолини, капитуляция Германии и смерть Гитлера - РИА Новости, 27.02.2025
Казнь Муссолини, капитуляция Германии и смерть Гитлера
Итальянские части прибывали на советско-германский фронт. Участвовали в боях на юге страны, на Кавказе и под Сталинградом. Однако оборона противника стала рассыпаться, когда советские войска перешли в контрнаступление.
2025-02-27T12:00:00+03:00
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освобождение
освобождение. путь к победе
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Освобождение. Казнь Муссолини, капитуляция Германии и смерть Гитлера
Итальянские части прибывали на советско-германский фронт. Участвовали в боях на юге страны, на Кавказе и под Сталинградом. Однако оборона противника стала рассыпаться, когда советские войска перешли в контрнаступление. Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода профессору кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО, научному директору Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаилу Мягкову.
audio/mpeg
Освобождение. Казнь Муссолини, капитуляция Германии и смерть Гитлера
Итальянские части прибывали на советско-германский фронт. Участвовали в боях на юге страны, на Кавказе и под Сталинградом. Однако оборона противника стала рассыпаться, когда советские войска перешли в контрнаступление. Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода профессору кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО, научному директору Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаилу Мягкову.
audio/mpeg
Враг оказался окружён Красной армией. Из ста тридцати тысяч отступили меньше половины, шестьдесят пять тысяч попали в плен.Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода профессору кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО, научному директору Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаилу Мягкову.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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освобождение. путь к победе, аудио
Освобождение, Освобождение. Путь к Победе
Освобождение

Казнь Муссолини, капитуляция Германии и смерть Гитлера

Освобождение
Освобождение. Казнь Муссолини, капитуляция Германии и смерть Гитлера
12:00
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Итальянские части прибывали на советско-германский фронт. Участвовали в боях на юге страны, на Кавказе и под Сталинградом. Однако оборона противника стала рассыпаться, когда советские войска перешли в контрнаступление.
Враг оказался окружён Красной армией. Из ста тридцати тысяч отступили меньше половины, шестьдесят пять тысяч попали в плен.
Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода профессору кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО, научному директору Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаилу Мягкову.
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